La saison du smog toxique en Inde ferme les écoles et rétablit les limites de circulation des véhicules

Un épais smog a englouti samedi la capitale indienne New Delhi (survol de la colonie de Geeta) alors que la pollution de l’air s’est aggravée avec le début de l’hiver, augmentant les concentrations de particules fines dans l’air trois fois au-dessus des limites acceptables le 4 novembre 2023 à New Delhi, en Inde.

Un dense nuage de smog a enveloppé la ville indienne de Delhi et ses environs, propulsant l’indice de qualité de l’air à des niveaux dangereux, rendant difficile la respiration des habitants et perturbant la vie publique.

Jusqu’à présent, les autorités gouvernementales ont fermé les écoles, restreint l’utilisation des véhicules polluants et suspendu les activités de construction.

“La situation résultant de la pollution de l’air dans la ville est extrêmement préoccupante”, a déclaré le lieutenant-gouverneur de Delhi, Vinai Kumar Saxena. dit dans un article du vendredi sur X, anciennement Twitter.

Une qualité de l’air bonne ou satisfaisante correspond à un indice compris entre zéro et 100. L’indice de la qualité de l’air à Delhi était d’environ 450 lundi, selon l’Inde. Commission centrale de contrôle de la pollution.

Saxena posté Vendredi, l’indice avait atteint 800 par endroits. Il a exhorté les gens à rester chez eux et à annuler les grands rassemblements. Exposition prolongée à un indice de qualité de l’air au-dessus de 300 peut entraîner des maladies respiratoires et long terme problèmes de santé.

La couverture de smog toxique est un phénomène annuel à Delhi.

La situation s’aggrave au début de l’hiver, lorsque l’air plus froid et plus lent emprisonne les particules polluantes. Cette situation est également exacerbée par les incendies délibérés dans les zones agricoles voisines, que les agriculteurs allument pour défricher plus efficacement les champs avant la récolte de l’année prochaine. Selon le Comité de contrôle de la pollution de Delhices incendies de cultures provoquent un pic de pollution à Delhi du 1er au 15 novembre. De plus, l’utilisation de pétards à Diwali, la fête hindoue annuelle des lumières qui aura lieu le 12 novembre de cette année, s’ajoutera à la brume de la pollution

Le ministre de l’Environnement de Delhi, Gopal Rai annoncé Lundi, à partir du 13 novembre, la ville appliquera la « règle impaire » pendant une semaine. Le mandat permettra aux véhicules portant des numéros de plaque d’immatriculation impairs de circuler à des dates impaires et des numéros de plaque pairs à des dates paires.

Le parti Aam Aadmi, qui gouverne actuellement Delhi, a introduit en 2016 un plan de rationnement des véhicules impair-pair pour décongestionner les routes et limiter la pollution. Depuis lors, il a été mis en œuvre temporairement à plusieurs reprises.