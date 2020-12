Eh bien, j’espère que vous êtes heureux, M. (ou Mlle) Il y a trop de bols gars (ou fille).

Cette longue saison à travers une pandémie a réduit la gamme de bowling des 43 initialement prévus à moins de 30. C’est beaucoup moins de football universitaire et il n’y a aucune raison d’être heureux.

La plupart d’entre nous manqueront le Bahamas Bowl, avec sa piste autour du terrain. Et le Bowl à taux garanti, quoi qu’il en soit et où qu’il soit joué.

On comprend pourquoi tant d’équipes n’ont pas tenu à poursuivre ce travail de saison. Ceux qui ont décidé de s’habiller une fois de plus méritent des applaudissements.

Plus de place aurait dû être faite pour l’armée, bien sûr. La Conférence du Sud-Est aurait sûrement survécu sans que la Caroline du Sud ne joue dans un match de bowling après avoir fait 2-8?

Cette saison, cette année, a été tout sauf ordinaire, mais la saison de bowling est toujours excellente et il y a une bonne raison de regarder chacun des matchs:

Mardi 22 décembre

Célèbre bol de pommes de terre de l’Idaho (Boise, Idaho): Tulane (moins 3) contre Nevada

Pourquoi regarder? Environ la moitié du match de Tulane cette saison a été dingue, avec d’énormes pistes, des retours sauvages et des héroïques de fin de partie. De plus, son logo de casque Angry Wave ressemble en quelque sorte à l’un des elfes du Père Noël et vous aidera à entrer dans l’esprit des fêtes.

Choix: Tulane 31-27.

Bol de Boca Raton (Floride): UCF vs n ° 13 BYU (moins 7)

Pourquoi regarder? Lorsque vos amis parlent de Trevor Lawrence et Justin Fields comme les deux meilleurs quarts du repêchage de la NFL 2021, vous pouvez dire: Mais avez-vous vu Zach Wilson de BYU? En outre, vous pouvez commencer à parler de Dillon Gabriel de l’UCF pour le repêchage 2022.

Choisissez: BYU 45-35.

__

Mercredi 23 décembre

New Orleans Bowl: Louisiana Tech contre Georgia Southern (moins 5 1/2)

Pourquoi regarder? Vous avez encore des achats de Noël à faire? C’est une pandémie! Achetez en ligne et profitez de la triple option de Georgia Southern.

Choix: Georgia Southern 24-17.

Montgomery (Ala.) Bowl: Memphis contre FAU (plus 8)

Pourquoi regarder: Le quart-arrière de Memphis, Brady White, joue le dernier match universitaire d’une brillante carrière de 12 ans. OK, White n’est qu’un senior de sixième année qui était dans la même classe de recrutement que Sam Darnold, Josh Rosen et Kyler Murray.

Choisissez: Memphis 24-21.

___

Jeudi 24 décembre

New Mexico Bowl (Frisco, Texas): Hawaï (plus 13) contre Houston

Pourquoi regarder? Hawaï dans le New Mexico Bowl au Texas la veille de Noël est peut-être l’expérience de bol la plus 2020.

Choix: Houston 31-24

__

Vendredi 25 décembre

Camellia Bowl (Montgomery, Ala.): Buffalo contre Marshall (plus 3)

Pourquoi regarder? Matching intéressant de force contre force. Marshall a la quatrième meilleure défense du pays et a accordé quatre touchés à la course en neuf matchs. Derrière le RB Jaret Patterson, Buffalo mène le pays dans la course et compte 30 touchés à la course en six matchs.

Choix: Marshall 28-24.

___

Samedi 26 décembre

Gasparilla Bowl (Tampa, Floride): UAB (moins 6) contre Caroline du Sud

Pourquoi regarder? Vous pouvez dire que vous avez regardé le premier et, espérons-le, le dernier match de bowl avec une équipe de 2-8.

Choisissez: UAB 31-21.

Cure Bowl (Orlando, Floride): n ° 9 Coastal Carolina (moins 6 1/2) contre n ° 23 Liberty

Pourquoi regarder? Regarder les chanteurs jouer compte comme lire Chaucer. Sérieusement, dis ça à ton professeur de lycée. C’est vraiment cool.

Choix: Coastal Carolina 31-23.

SERVPRO First Responder Bowl (Dallas): n ° 16 Louisiana-Lafayette vs UTSA (plus 13 1/2)

Pourquoi regarder? Un entraîneur qui refuse Auburn de rester avec les Ragin ‘Cajuns? Découvrez Billy Napier de ULL. À un moment donné, il entraînera le Power Five.

Choix: Louisiana-Lafayette 28-17.

Lendingtree Bowl (Mobile, Ala.): Kentucky occidental (plus 4 1/2) contre l’État de Géorgie

Pourquoi regarder: Beaucoup de gens s’intéressent vraiment à ce qui se passe dans l’État de Géorgie ces jours-ci. C’est plus amusant.

Choix: Kentucky occidental 23-21.

___

Mardi 29 décembre

Cheez-It Bowl (Orlando, Floride): n ° 18 Miami (plus 2) contre Oklahoma State

Pourquoi regarder? Le Jimmy Johnson Bowl, le vainqueur peut réclamer à lui seul l’ancien entraîneur.

Choix: Miami 27-23.

Alamo Bowl (San Antonio): n ° 20 Texas vs Colorado (plus 12)

Pourquoi regarder? Si vous voulez regarder une équipe du Pac-12 cette saison de bowling, c’est l’une des deux opportunités.

Choix: Texas 35-27.

___

Mercredi 30 décembre

Dukes Mayo Bowl (Charlotte, Caroline du Nord): Wisconsin (moins 6 1/2) contre Wake Forest

Pourquoi regarder? Wisconsin dans le Mayo Bowl. Tant que vous n’êtes pas intolérant au lactose, c’est un match parfait.

Choisissez: Wisconsin 34-24.

Music City Bowl (Nashville, Tennessee): n ° 17 Iowa (moins 14 1/2) contre Missouri

Pourquoi regarder? Hawkeyes a terminé avec une séquence de six victoires consécutives et pourrait être la deuxième meilleure équipe du Big Ten.

Choisissez: Iowa 38-21.

Cotton Bowl (Arlington, Texas): N ° 8 Oklahoma (plus 3) vs N ° 10 Floride

Pourquoi regarder: L’équipe Big 12 est celle qui a une assez bonne défense. Fou, non?

Choisissez: Oklahoma 35-31.

Jeudi 31 décembre

Bowl des forces armées (Fort Worth, Texas): N ° 22 Tulsa (moins 2) contre l’État du Mississippi.

Pourquoi regarder? Tulsa LB Zaven Collins est un possible premier tour de la NFL et le seul joueur du pays avec au moins quatre interceptions et quatre sacs.

Choix: Tulsa 27-20.

Arizona Bowl: État de San Jose n ° 19 contre Ball State (plus 7)

Pourquoi regarder? L’Arizona a besoin d’un entraîneur et Brent Brennan de l’État de San Jose est un ancien assistant diplômé des Wildcats. Les Spartiates pourront-ils partir avec lui?

Choix: État de San Jose 27-22.

Texas Bowl: TCU contre Arkansas (plus 5 1/2)

Pourquoi regarder? Hogs vs Frogs semble être une façon appropriée de terminer une année qui a parfois semblé apocalyptique.

Choix: Arkansas 24-21.

___

Vendredi 1 janvier

Peach Bowl (Atlanta): n ° 6 Cincinnati vs n ° 11 Géorgie (moins 6 1/2)

Pourquoi regarder? Les Bearcats ont l’opportunité de remporter une victoire pour toutes ces équipes non respectées du Groupe des cinq. Ces Bulldogs, avec JT Daniels au poste de quart, pourraient chercher à donner le ton pour la saison prochaine.

Choix: Géorgie 27-20.

Citrus Bowl (Orlando, Floride): n ° 15 Northwestern vs Auburn (plus 3 1/2)

Pourquoi regarder? Northwestern tente de prolonger une séquence de trois victoires consécutives dans le bol. Ce n’est pas un gros problème pour de nombreuses écoles, mais les Wildcats n’ont remporté un match de bowling qu’en 2012 et en ont remporté quatre sur cinq depuis.

Choix: Nord-ouest 23-20.

Demi-finale des éliminatoires de football universitaire (Arlington, Texas): n ° 1 Alabama (moins 19 1/2) vs n ° 4 Notre-Dame

Pourquoi regarder? La dernière fois que le Crimson Tide a affronté les Fighting Irish dans un grand match d’après-saison, il s’est terminé 42-14. Cela peut-il empirer?

Choix: Alabama 45-21.

Sugar Bowl (Nouvelle-Orléans): n ° 2 Clemson vs n ° 3 Ohio State (plus 7 1/2)

Pourquoi regarder? Une revanche de la demi-finale passionnante de la saison dernière et le dernier match universitaire probable pour Clemson QB Trevor Lawrence et Ohio State QB Justin Fields.

Choix: Clemson 31-28.

Samedi 2 janvier

Gator Bowl (Jacksonville, Floride): n ° 24 North Carolina State (plus 2 1/2) contre Kentucky

Pourquoi regarder? L’équipe à huit victoires est un outsider pour l’équipe à quatre victoires, ce qui est bizarre.

Choisissez: NC State 23-20.

Outback Bowl (Tampa, Floride): n ° 7 Indiana (moins 6 1/2) contre Ole Miss

Pourquoi regarder? Comment l’entraîneur de l’Indiana, Tom Allen, va-t-il célébrer avec ses joueurs et y survivra-t-il? Il dit qu’il a déjà eu les yeux noirs et perdu des dents à cause des singeries de la ligne de touche.

Choisissez: Indiana 42-31.

Fiesta Bowl (Glendale, Arizona): n ° 12 Iowa State vs n ° 25 Oregon (plus 4)

Pourquoi regarder? Oregon DE Kayvon Thibodeaux était un monstre dans le match de championnat Pac-12 et sera l’un des meilleurs joueurs défensifs du pays en 2021.

Choisissez: Oregon 27-24.

Orange Bowl (Miami Gardens, Floride): n ° 5 Texas A&M (moins 7) contre n ° 14 Caroline du Nord

Pourquoi regarder? La victoire 31-17 de Notre Dame contre les Tar Heels a aidé à garder les Aggies hors des séries éliminatoires. Vous pensez que Texas A&M aimerait couronner le tout?

Choisissez: Texas A&M 35-24.

___

Record

La semaine dernière: 7-3 d’affilée; 6-4 contre la propagation.

Saison: 167-65 consécutives; 112-119-1 contre la propagation.

___

