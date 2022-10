La saison du rhume et de la grippe est arrivée et les gens se présentent pour travailler malades

Une relique des jours pré-pandémiques fait son retour sur le lieu de travail : le bureau froid. Vous vous souvenez peut-être d’avoir été pris dans sa ligne de mire – d’abord, une personne se présente avec une toux et des reniflements, jurant que tout semble pire que ce qu’il ressent. En quelques semaines, comme sur des roulettes, le bogue saute de bureau en bureau jusqu’à ce que la moitié de l’équipe soit à terre pour le décompte. Alors que les gens retournent sur les lieux de travail au milieu des protocoles relaxants de Covid, de la mauvaise absorption des rappels de Covid-19 et de la saison du rhume et de la grippe en route, le bogue du bureau fait un retour indésirable. Il n’y a pas si longtemps, ReDell Atkinson se souvient que ses collègues prenaient des précautions supplémentaires au bureau avec le masquage, la distanciation sociale, le lavage des mains et le fait de rester à la maison en cas de maladie. Mais ces dernières semaines, “c’est évident dans les cabines : les éternuements se produiront dans un effet domino, et vous pouvez dire que les gens ne sont pas aussi rapides à rester à la maison qu’avant”, a déclaré Atkinson, 27 ans, à CNBC Make It. “Les précautions que nous prenions auparavant ne sont plus là.”

Les cas de rhume, grippe, Covid pourraient être graves cet hiver

Il y a déjà des indices que la saison du rhume et de la grippe de cette année pourrait être mauvaise : le 14 octobre, le Le CDC a signalé premières augmentations de l’activité grippale saisonnière. Hôpitaux à travers le pays ont signalé une augmentation des cas de VRS, ou virus respiratoire syncytial, un virus courant qui provoque des infections pulmonaires. La légère augmentation des cas de VRS est un bon indicateur que “de nombreux virus respiratoires circulent maintenant”, explique le Dr John Swartzberg, professeur clinicien émérite à l’École de santé publique de l’UC Berkeley. “Personne ne peut prédire ce qui va se passer, mais il est raisonnable d’être très inquiet” que les infections des voies respiratoires augmentent à la fin de l’automne et de l’hiver, dit-il. Pendant ce temps, il craint que les pratiques de santé publique mises en avant pendant la pandémie ne s’effondrent, que les Américains aient moins accès aux tests Covid gratuits et que les entreprises ne fassent pas plus pour protéger les travailleurs grâce à des politiques de congés de maladie améliorées et à des systèmes de ventilation. La plupart des Américains ne prévoient pas de se faire vacciner contre la grippe cette saison, deux nouvelles sous-variantes d’omicron se propagent rapidement et “la grande majorité se comporte comme s’il n’y avait pas de pandémie”, a déclaré Swartzberg. “Les mêmes choses que nous pouvons faire pour prévenir Covid sont les mêmes choses qui empêcheront d’autres infections des voies respiratoires.”

Symptômes possibles du rhume, de la grippe et du Covid Rhume • Mal de gorge • Nez qui coule • Tousser • Éternuer • Maux de tête • Courbatures Grippe • Fièvre ou frissons/sensation de fièvre • Toux • Mal de gorge • Nez qui coule/bouché • Douleurs musculaires/corporelles • Maux de tête • Fatigue Certaines personnes peuvent avoir des vomissements et de la diarrhée, mais cela est plus fréquent chez les enfants que chez les adultes. Covid • Fièvre ou frissons • Toux • Difficulté à respirer ou essoufflement • Nouvelle perte de goût ou d’odeur • Fatigue • Douleurs musculaires/corporelles • Mal de tête • Mal de gorge • Congestion/nez qui coule • Nausées Vomissements • Diarrhée

Les entreprises augmentent les avertissements de retour au bureau et de productivité

Les bugs d’automne coïncident avec des travailleurs confrontés à une pression croissante pour être de retour au bureau, explique Caroline Walsh, vice-présidente de la pratique RH de Gartner. En septembre, 36 % des organisations exigeaient que les employés soient au bureau au moins trois jours par semaine, contre 25 % en août, selon une enquête Gartner auprès de 240 responsables des ressources humaines – “même si nos données montrent que le travail à distance, pour ceux qui le peut, n’a pas d’impact négatif sur les performances et la culture », déclare Walsh. Pourtant, “il y a plus de pression pour faire entrer les gens, et ça frappe en même temps que la saison du rhume, de la grippe et du VRS”.

Les mêmes choses que nous pouvons faire pour prévenir Covid sont les mêmes choses qui préviendront d’autres infections des voies respiratoires. Dr John Swartberg professeur clinicien émérite à l’École de santé publique de l’UC Berkeley

Les craintes de récession pourraient également inciter les travailleurs à ressentir le besoin de se présenter malades. Une inflation élevée et un marché boursier volatil exercent une pression sur les organisations et la productivité, d’autant plus que beaucoup essaient de clôturer l’année dans une économie chancelante, et “il y a une tentation de pousser les gens à faire tapis et à travailler jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus “, dit Walsh. Elle craint également que les leçons pandémiques sur le bien-être ne s’estompent : “À certains égards, c’est ridicule que nous devions avoir cette conversation”, dit-elle. “Vous ne devriez pas venir travailler malade. Et les deux dernières années auraient dû nous apprendre cela. Certains retours à la normale sont excitants, mais revenir à des pressions normales pour aller au bureau quand on est malade est quelque chose que j’espérais laisser derrière nous.”

Travailler en étant malade ne rend pas service à tout le monde

Se présenter au travail malade, ou même passer de chez soi, peut être dommageable à plusieurs niveaux. D’une part, travailler au lieu de laisser le corps se reposer ne fera que prolonger votre maladie et votre rétablissement, déclare le Dr Geeta Nayyar, médecin-chef chez Salesforce. “Lorsque vous vous reposez, votre système immunitaire est mieux placé pour combattre toute infection, aller mieux et récupérer plus rapidement”, dit-elle.

Certains retours à la normale sont excitants, mais revenir à des pressions normales pour aller au bureau en cas de maladie est quelque chose que j’espérais laisser derrière nous. Caroline Walch Vice-président de la pratique RH de Gartner

Se présenter au travail en étant malade peut également exposer des collègues immunodéprimés ou les membres de leur famille à un risque de maladie. Sur le plan de la productivité, il est peu probable que vous soyez au meilleur de votre forme, et sur le moral, les collègues qui se présentent malades “dégradent toute l’équipe”, ajoute Nayyar. “Cela montre qu’il n’y a aucune possibilité de se reposer quand vous en avez besoin.”

Les patrons doivent encourager les jours de maladie et le penser vraiment