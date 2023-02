La saison du PSG définie par les affrontements en Ligue des champions contre le Bayern

Le timing est tout, comme le dit le cliché, et pour le PSG, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour eux cette saison. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour eux pour enfin jouer en équipe, pour enfin réagir, se présenter et donner le meilleur d’eux-mêmes. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour que cette équipe trouve la cohésion et l’équilibre nécessaires à ce niveau. A Neymar de répondre à ses (nombreuses) critiques. Pour que les supporters croient à nouveau que cette équipe peut aller jusqu’au bout dans cette campagne de Ligue des champions. La liste continue.

L’affrontement de mardi contre le Bayern Munich au Parc des Princes mardi est bien plus qu’un huitième de finale aller de Ligue des champions. Pour commencer, il y a tellement en jeu pour les dirigeants de la Ligue 1. C’est un match qui pourrait sauver leur saison ou la garder enterrée.

Depuis le début de 2023, les Parisiens ont déjà perdu quatre matchs toutes compétitions confondues: tous les quatre étaient à l’extérieur, avec des défaites en championnat à Lens, Rennes et Monaco, et une humiliante sortie de Coupe de France face à son rival marseillais. C’est autant que sur toute l’année 2022 !

N’en déplaise au quatuor qui a battu le PSG à un moment donné au cours des six dernières semaines, mais le Bayern est un adversaire significatif: l’équipe de Bundesliga est plus forte, plus grande et plus dure. Lionel Messi & Co. devront être à leur meilleur pour les assommer sur deux jambes, ce qu’ils n’ont pas fait depuis un moment.

On ne se souvient même pas de leur dernière performance complète et convaincante. Trop de fois cette saison, avant même la Coupe du monde, le manager Christophe Galtier s’est appuyé sur les talents individuels de Messi, Neymar, Kylian Mbappe et Achraf Hakimi pour gagner des matchs à eux seuls ou pour sortir l’équipe de moments difficiles. Maintenant, plus que jamais, les choses sont difficiles.

Cette équipe ne défend pas bien. Trop de joueurs sont blessés, hors de forme ou ne sont pas en pleine forme. Collectivement, le groupe a aussi perdu confiance et élan : prenons la dispute entre Neymar et Marquinhos et le directeur sportif Luis Campos après la défaite à Monaco samedi.

Le PSG entre dans le choc de la Ligue des champions cette semaine sous une forme vulnérable. Pour que leur saison soit un succès, il faut qu’elle commence contre le Bayern. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Sur le terrain, l’attitude de l’international brésilien envers Hugo Ekitike et Vitinha, avec des abus verbaux clairs tout au long du match, était inacceptable. Comme Messi – qui commencera après sa récente frayeur de blessure – et Mbappe, qui est de retour de blessure et veut commencer mais devrait être laissé sur le banc par précaution, Neymar doit retrouver sa meilleure forme. Le joueur de 31 ans est trop inefficace, trop gaspilleur, trop flou.

Neymar a déclaré à propos de la dispute : “Le football n’est pas que de l’amour et de l’amitié. Il y a du respect, mais il doit y avoir des désaccords et des discussions sont parfois nécessaires pour vous aider à vous améliorer. Nous n’avons pas l’habitude de perdre, alors bien sûr quand nous perdons des matchs , cela peut nous déranger. Mais cela fait partie du processus d’amélioration.”

Il ne s’agit pas seulement du “MNM” ou de Neymar, qui s’est montré positif lundi lors de sa conférence de presse, expliquant que sa confiance en lui est “élevée” et qu’il sait que l’équipe réagira et “jouera au mieux”. Mais c’est aussi un gros test pour Galtier.

Ce match et le match retour du 8 mars sont les plus gros matchs de la carrière de Galtier. Il ne peut pas se tromper et doit trouver des réponses. Tout ne dépend pas de lui, bien sûr. C’est un vestiaire difficile à gérer, bien sûr, riche de grosses personnalités et de gros égos. Thomas Tuchel a parfois eu du mal, Mauricio Pochettino l’a toujours fait. Ce n’est pas facile de mettre en place des schémas de jeu avec autant de joueurs habitués à jouer en tant qu’individus.

Cela parle d’un problème majeur – une équipe déséquilibrée, construite avec des limites – et le blâme en incombe à Campos, qui est déjà sous pression malgré moins d’un an de travail. Néanmoins, Galtier a également déçu jusqu’à présent. Les résultats positifs étaient là avant la pause, mais l’expression collective de l’équipe n’a jamais été là. Avant et après la Coupe du monde, Galtier a changé de systèmes tactiques à plusieurs reprises sans tirer le meilleur parti d’une formation ou d’une combinaison de joueurs.

Février et mars sont des mois clés pour le PSG en ce qui concerne l’avenir de Galtier et Campos avec l’équipe, mais cela aura également un impact sur ce qui pourrait se passer la saison prochaine avec Messi, Mbappe et Neymar. Le PSG affrontera le Bayern deux fois, plus Marseille à l’extérieur et Lille à domicile en championnat. Il y a tellement à perdre dans ces quatre matchs et même s’ils ont encore un coussin de cinq points au sommet de la Ligue 1, les choses peuvent changer rapidement, surtout s’ils perdent en Ligue des champions et que la frustration se répand sur le reste de leur campagne.

Pour l’instant, le Bayern est en ville et l’histoire entre les deux clubs rappelle que les géants allemands sont à la fois l’exemple et l’ennemi juré du PSG. Le club français aspire à devenir comme le Bayern à la fois au niveau national et européen en matière de puissance footballistique et de puissance financière. La défaite finale du PSG face aux Bavarois à Lisbonne en 2020 est toujours dans leurs esprits ; s’il est vrai que votre première victoire en Ligue des champions ne vient pas toujours du premier coup, celle-ci fait mal. Les Parisiens ont battu le Bayern la dernière fois qu’ils se sont affrontés, en quarts de finale 2021, mais cette égalité pourrait aller dans les deux sens.

C’est un affrontement massif et la rencontre la plus alléchante des 16 derniers. La forme des deux équipes ne pourrait pas être plus différente, avec une équipe du Bayern qui gagne et marque face à une équipe du PSG qui perd et se débat. Le football est souvent imprévisible et une équipe avec Messi, Neymar et Mbappe ne peut jamais être un outsider mais pour le moment, il est difficile de dire que le Bayern Munich n’est pas le favori.