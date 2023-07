La saison du pool de polo se passe bien, attirant les foules – Shaw Local

POLO – La piscine publique de Polo se porte bien depuis six semaines depuis son ouverture pour la saison.

Située à Keator Park au 303 E. Webster St., Polo, la piscine a ouvert pour l’année le 27 mai. Elle ferme le week-end de la fête du Travail.

« [Attendance] a été vraiment, vraiment bon », a déclaré l’échevin Tommy Bardell, responsable du service des parcs de la ville. « Le point le plus brillant, je pense, est que nous avons offert des cours de natation le matin et l’après-midi en juin. Nous les proposons à nouveau en juillet. J’ai reçu beaucoup de commentaires positifs de la part de la communauté sur la façon dont les gardes et les managers ont géré cela.

Vendredi était le dernier jour pour s’inscrire aux cours de natation de ce mois-ci, a-t-il déclaré.

« C’est la deuxième année que la piscine gère seule le stand de concession, et les choses se mettent en place pour cela grâce à la collecte de fonds », a déclaré Bardell. « Cela a été une chose très positive pour nous aussi. »

Rilley Peterson et Lizzy Stamm sont co-gestionnaires de la piscine et du stand de concession, a-t-il déclaré. Ils ont repeint la piscine avant le début de cette saison.

« À l’automne de cette année, nous allons apporter des améliorations concrètes et faire peindre un peu plus pour le rendre aussi beau qu’il l’a été depuis de très nombreuses années », a déclaré Bardell.

Il a déclaré que l’espace subirait un sablage et plus de peinture après la fin de la saison.

Les gens peuvent réserver la piscine pour des fêtes à des heures précises.

Les fêtes peuvent avoir lieu de 11 h à 13 h les vendredis, samedis et dimanches et de 17 h à 19 h les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

« Nous avons eu beaucoup de ceux réservés », a déclaré Bardell.

La piscine Polo est ouverte de 13h à 17h et de 19h à 21h du lundi au samedi et de 13h à 17h le dimanche. C’est l’une des dernières piscines publiques extérieures de la région de la vallée de Sauk.

Frais

Entrée journalière

Résidents du district : 3 $

Résidents hors district : 5 $

Pass piscine pour les résidents du quartier

Individuel : 50 $

Aîné : 40 $

Famille : 75 $

Ajouter une baby-sitter au pass : 15 $ (la baby-sitter doit être d’âge secondaire ou plus)

Pass piscine pour les résidents hors quartier

Individuel : 70 $

Aîné : 50 $

Famille : 125 $

Ajouter une baby-sitter au pass : 25 $ (la baby-sitter doit être d’âge secondaire ou plus)

Fêtes à la piscine

30 nageurs ou moins : 100 $

31 à 60 nageurs : 125 $

61 nageurs ou plus : 150 $

Contactez la piscine Polo au 815-946-3514 ou sur son la page Facebook pour plus d’informations.