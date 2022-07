La saison du carnaval d’été revient dans les Caraïbes après une pause pandémique de 2 ans

Les restrictions liées au COVID-19 étant largement levées dans les Caraïbes, la saison estivale du carnaval – avec tous ses costumes, sa musique et ses danses – est de retour.

Les espoirs sont grands dans toute la région pour ce qui est généralement le plus grand événement lucratif de l’année, après que de nombreux pays ont connu une baisse du tourisme en raison de la pandémie en cours.

Parmi ceux qui organisent des festivités de carnaval cet été – avec des événements dispersés de juin à août – figurent la Jamaïque, la Grenade, Saint-Vincent-et-les Grenadines et la Barbade.

Célébration de la culture caribéenne, les festivaliers peuvent s’attendre à de grands défilés de rue et à des fêtes, avec de la musique électrisante, des costumes et des danses colorés, et des événements centrés sur la nourriture et les boissons locales.

Alors que le carnaval en Jamaïque a généralement lieu au printemps, il a été organisé plus tard cette année en raison de la pandémie et vient de se terminer samedi.

Le carnaval a lieu un peu plus tard cette année dans de nombreux pays. Traditionnellement, ils ont eu lieu dans les jours précédant le carême sur le calendrier chrétien, mais maintenant beaucoup les ont déplacés vers l’été. Cette année, Trinidad, considérée par beaucoup comme le berceau du Carnaval, a poursuivi ses festivités fin février, avant le début du Carême.

Les festivals stimulent les économies locales

Le carnaval et le tourisme qu’il apporte sont vitaux pour l’économie locale de la Jamaïque, avec un impact économique estimé à 4,6 milliards de dollars par an.

“Le carnaval en Jamaïque… est le plus grand événement d’impact économique en Jamaïque. C’est donc le n ° 1 en termes de ce que nous avons pour l’économie”, a déclaré Kamal Bankay, coprésident du comité national des parties prenantes du carnaval en Jamaïque.

Les fêtards profitent du carnaval de la Barbade en 2019. (Michron Robinson)

La Jamaïque a signalé plus de 1,5 million de visiteurs en 2021 – un nombre qui devrait être plus élevé cette année, avec le retour du carnaval.

“Les vols, les hôtels, les transports terrestres, la nourriture et les boissons, les événements – et quand vous les sondez tous et ce que les gens dépensent en Jamaïque pendant la saison du carnaval, c’est le n° 1. Plus grand que tout le reste”, a déclaré Bankay.

Pendant ce temps, à la Barbade, le festival d’été connu sous le nom de Crop Over – une célébration de la récolte et de l’émancipation qui se tient fin juillet et début août – attire des milliers de visiteurs sur la petite île, avec la fête finale, Grand Kadooment, attirant environ 15 000 fêtards seuls.

Le carnaval rapporte environ 150 millions de dollars à ce pays chaque année, selon Anthony Layne, président de la Barbados Association of Masqueraders.

“C’est le seul secteur qui attire cet argent en si peu de temps”, a-t-il déclaré.

La pandémie a donné le temps de réévaluer

Et à Grenade, les préparatifs vont bon train pour Spicemas 2022, qui se tiendra du 3 au 10 août. Connu sous le nom d’île aux épices, le carnaval de la Grenade est également une célébration de l’émancipation et le festival annuel rassemble la conception de costumes, la nourriture, le rhum et l’apparat.

Le feu vert du gouvernement pour organiser l’événement cette année marque une nouvelle aube, selon Kelvin Jacob, PDG de la Spicemas Corporation de Grenade.

“Les deux dernières années ont été notre temps d’arrêt, et nous avons utilisé ce temps pour réévaluer notre produit”, a expliqué Jacob.

Dans certains pays des Caraïbes, des fêtes et des défilés de carnaval ont lieu début mars, ou plus tard au printemps, comme ce fut le cas cette année aux Bahamas, lorsque les festivités ont commencé vers la fin avril. Mais sur cette photo, prise le 25 mars, un participant à un défilé de type carnaval appelé Junkanoo divertit le duc et la duchesse de Cambridge lors de leur visite à Nassau. (Toby Melville/Getty Images)

“Le carnaval est très important pour notre tourisme. C’est l’un de nos plus gros vendeurs et il attire le plus grand nombre de personnes sur l’île.”

Jacob, qui a travaillé dans la planification du carnaval pendant plus de 32 ans, dit que de nombreux visiteurs de l’île ne visitent la Grenade qu’à cause des Spicemas.

Ricardo Adams, président de la Carnival Development Corporation pour Saint-Vincent-et-les Grenadines, attend également avec impatience un fort rebond du tourisme du carnaval cette année.

Cependant, il a déclaré qu’il souhaitait que les organisateurs sachent que le festival – connu sous le nom de Vincy Mas – se déroulait plus tôt.

“Nous savions seulement que nous avions un Vincy Mas complet vers le mois de mars de cette année. Et donc en termes de temps qui nous était accordé pour nous préparer, cela posait un peu de défi”, a déclaré Adams.

“Le COVID-19 n’est allé nulle part”

Malgré le battage médiatique entourant les carnavals des Caraïbes, le COVID-19 continue de se propager dans les îles.

Et dans la plupart des territoires des Caraïbes, le taux de vaccination a été faible, la Jamaïque et Saint-Vincent-et-les Grenadines ayant moins de la moitié de leur population entièrement vaccinée.

“Il y a une préoccupation générale concernant les pics de nombre, car les événements de divertissement et les carnavals ne sont pas différents”, a déclaré Bankay, de la Jamaïque. “[But] tous les grands événements qui se déroulent actuellement sont encore plus importants que les événements du carnaval.”

“Nous vivons dans un environnement COVID-19 et la vie doit continuer”, a déclaré Layne, de la Barbade.

“Vous devez toujours être prudent et vous serez toujours inquiet. Nous voudrions toujours que toutes les personnes prennent les précautions nécessaires et fassent le nécessaire pour se protéger.”

Les fêtards participent au grand défilé du Toronto Caribbean Carnival le 4 août 2018. Les festivités dans la ville canadienne ont été annulées pendant deux années consécutives, mais elles sont de retour cette année pour la première fois depuis le début de la pandémie, avec événements majeurs du 28 juillet au 1er août. (Christopher Katsarov/La Presse Canadienne)

Selon l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), qui supervise les Caraïbes, les cas de COVID-19 dans la région ont diminué de 5,2 % au cours de la première semaine de juillet. Mais l’OPS a également averti que les sous-variantes d’Omicron BA.4 et BA.5 “entraînaient de nouvelles infections à travers les Amériques”.

Lynda Williams, présidente de l’Association des médecins de la Barbade, dit qu’une prudence particulière doit être prise avec les fêtes de masse.

“COVID-19 n’est allé nulle part. Et même si nous pensons que lorsque nous voyons les chiffres chuter, la pandémie est terminée, ce n’est pas le cas… Il y a de nouvelles variantes dans BA.4 et BA.5 qui causent des chiffres se lever », dit-elle.

“Nous devons juste être très, très prudents.”