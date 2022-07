La saison désastreuse de Man United “difficile” de parler

Le milieu de terrain de Manchester United, Scott McTominay, a déclaré qu’il était toujours “difficile” de parler de la campagne désastreuse du club la saison dernière.

United a terminé sixième de la Premier League, à 35 points du champion Manchester City, et a raté la qualification pour la Ligue des champions.

Erik ten Hag a été nommé pour arrêter le déclin, mais McTominay dit que les mentions de la saison dernière “touchent toujours une corde sensible”.

“Il est évidemment difficile d’en parler l’année dernière”, a-t-il déclaré.

“Cela a touché une corde sensible en ce qui concerne le moment où nous en parlons à nouveau en tant que groupe. Ce n’est pas agréable et cela doit être la motivation maintenant pour tout remettre à la normale et évidemment repartir pour les trophées sous le nouveau patron parce que je sais que cela l’équipe est plus que capable de faire ça.”

– Les fans de Man United pensent que la photo Instagram fait allusion au séjour de Ronaldo

– Bulletins de transfert: note les affaires de Man United jusqu’à présent

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Les joueurs ont été vivement critiqués par les experts et les supporters après avoir remporté seulement trois de leurs 14 derniers matchs de la saison sous la direction de l’entraîneur par intérim Ralf Rangnick.

Il y avait aussi des suggestions de troubles dans les vestiaires – en particulier sous Rangnick – et McTominay insiste sur le fait que l’équipe aura besoin d’une peau épaisse alors que Ten Hag commence sa reconstruction à Old Trafford.

“C’est un nouveau départ”, a déclaré le milieu de terrain écossais.

“Vous jouez pour Man United, vous allez être critiqué. Si vous pensez que vous allez venir jouer pour Man United et que vous ne vous attendez pas à recevoir un peu de critiques ici et là, alors vous Je suis dans le mauvais travail parce que ce n’est tout simplement pas comme ça que ça marche dans ce club de football.

“Peut-être que vous avez besoin de vous regarder un peu dans le miroir parce que cela fait partie intégrante du jeu. Tout le monde est critiqué, c’est le monde dans lequel nous vivons, la critique des médias sociaux. Vous ne voyez que combien vous voulez le voir. C’est partie intégrante de celui-ci aussi.”

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

McTominay a commencé les deux matchs de United lors de la tournée en Thaïlande et en Australie, mais devrait faire face à plus de concurrence pour sa place la saison prochaine si le club réussit dans sa tentative de signer Frenkie de Jong de Barcelone.

Christian Eriksen est également arrivé sur un transfert gratuit alors que Ten Hag cherche à compenser la perte de Paul Pogba et Nemanja Matic.

“Je n’ai aucun commentaire sur les nouveaux joueurs qui arrivent”, a ajouté McTominay.

“Il va y avoir peut-être quatre, cinq, six autres gars qui entrent dans le club de football, donc je ne peux pas dire qui va venir ni quel personnel va venir. Ce n’est pas à moi de faire ça.

“Nous venons de perdre deux milieux de terrain, mais cela ne dépend pas de qui nous signons. Je sais que quels que soient les gars qui arrivent, nous ferons de notre mieux pour nous assurer qu’ils se sentent les bienvenus et, évidemment, cela nous aidera à devenir un meilleur équipe, ce que je suis sûr qu’ils feront.”