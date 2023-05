La saison des zoos en bordure de route est sur le point de commencer en Ontario et les défenseurs disent qu’il est temps de renforcer les lois sur le bien-être des animaux

Les défenseurs des droits des animaux et les associations municipales demandent au gouvernement de l’Ontario de renforcer les lois sur le bien-être des animaux avec le début de la saison des zoos en bordure de route.

Les zoos en bordure de route, qui ont tendance à s’ouvrir au public à cette période de l’année, sont souvent de petites attractions éphémères en dehors des grandes villes qui peuvent présenter une multitude d’animaux exotiques et domestiques avec lesquels les clients peuvent interagir.

Ils impliquent également fréquemment de petits enclos pour les animaux, n’offrent guère plus que de la nourriture, de l’eau et un abri, et ont un impact négatif sur les comportements des animaux, selon l’organisation à but non lucratif World Animal Protection (WAP).

L’organisation qualifie les zoos d’installations « inférieures aux normes » qui abritent principalement des animaux sauvages dans des « conditions pauvres et stériles ».

Mais un patchwork de lois en Ontario permet aux zoos d’ouvrir des magasins dans certaines municipalités tout en étant interdits dans d’autres, a déclaré Michèle Hamers, responsable de la campagne sur la faune du WAP, à CBC Toronto.

« Comparativement aux autres provinces et juridictions du Canada, l’Ontario est à la traîne », a déclaré Hamers.

« Rien n’empêche vraiment le gouvernement de s’attaquer à ce problème. C’est une volonté et des priorités politiques, et nous ne voulons pas attendre … jusqu’à ce qu’il y ait une autre évasion ou un autre incident qui se produise. »

La sécurité et la réglementation de l’industrie se sont améliorées en Ontario au cours des dernières années, notamment grâce à la loi provinciale sur les services de protection des animaux (PAWS) qui est entrée en vigueur en 2019 et établit des normes de soins de base pour certains animaux. Mais les critiques et les défenseurs disent qu’il est trop vague pour être interprété de manière efficace et cohérente pour chaque animal exotique, laissant les municipalités aux prises pour réglementer elles-mêmes les zoos.

Selon WAP, tant que la province n’aura pas mis en place des règles plus claires pour les installations fauniques et consacré plus de ressources à la réglementation de l’industrie, le problème ne fera que persister, car environ 50 % des municipalités n’ont aucune interdiction de posséder des animaux sauvages.

« C’est formidable que nous ayons certaines dispositions, certaines réglementations », a déclaré Hamers. « Mais si ce n’est pas correctement appliqué et que nous ne pouvons pas tenir les installations responsables de ce qu’elles font. C’est toujours très problématique. »

Les municipalités, les agents municipaux se débrouillent seuls

C’est un problème de longue date qui laisse les municipalités – même celles qui ont des règlements sur la question – confrontées à des défis dans la gestion des animaux exotiques, selon l’Association of Municipal Managers, Clerks and Treasurers of Ontario, la plus grande association de professionnels des administrations locales de la province. .

« Les municipalités font en quelque sorte du mieux qu’elles peuvent avec les informations dont elles disposent », a déclaré David Arbuckle, directeur exécutif de l’association.

Et malgré les efforts déployés par les autorités locales pour les fermer, dans certains cas, l’association affirme qu’un zoo en bordure de route peut toujours faire ses valises et déménager dans une autre municipalité.

Un lion est photographié dans un zoo en bordure de route en Ontario. Selon WAP, certaines de ces installations abriteront des animaux sociaux, comme des lions femelles, en isolement cellulaire. (Protection mondiale des animaux)

« C’est au coup par coup et il y a différentes façons dont les municipalités s’en occupent », a déclaré Arbuckle.

« Ce serait formidable qu’il y ait une législation provinciale globale qui fournirait plus de conseils au conseil lui-même, mais aussi à ceux qui sont appelés à faire respecter les règles. »

La Municipal Law Enforcement Officers’ Association est d’accord, affirmant qu’un cadre provincial et une éducation du public sur la question sont nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens et des agents.

« Ils ne sont peut-être pas tous formés pour gérer les types d’animaux avec lesquels ils ont été appelés à interagir », a déclaré le président de l’association, Doug Godfrey, à propos des officiers, ajoutant qu’ils n’avaient peut-être pas toujours les moyens ou les ressources pour interagir avec le animaux.

Le ministère du Solliciteur général de l’Ontario est responsable de l’administration de la Loi PAWS. En réponse aux demandes de renseignements de CBC Toronto, le ministère n’a pas précisé si une nouvelle législation était en préparation, mais a déclaré que la province est un « chef de file en matière de protection des animaux, avec les peines les plus sévères et le premier système d’application de ce type dans tout le pays. . »

« Animal Welfare Services n’hésitera pas à émettre des ordonnances si une organisation, une entreprise ou un individu ne respecte pas toutes les règles, réglementations et normes de soins concernant le bien-être des animaux. »

Le ministère ajoute que les services de bien-être des animaux de la province ont donné 7 600 ordres, porté 600 accusations et retiré plus de 5 200 animaux de situations ayant un impact négatif sur leur bien-être depuis janvier 2020.

Le bien-être des animaux devrait passer en premier, selon le zoo de Toronto

Le zoo de Toronto, le plus grand zoo du pays, affirme qu’il soutient la campagne du WAP et plaide depuis des années pour une plus grande protection des animaux.

« Nous ne voulons pas simplement suivre une norme, nous voulons établir une norme », a déclaré Dolf DeJong, PDG du zoo.

Cela est rendu plus facile grâce à l’accréditation tierce à but non lucratif de l’Association des zoos et aquariums, explique DeJong. Au-delà de l’accréditation et des exercices d’urgence de ses invités et de son personnel, le zoo affirme que les principales différences qui le séparent des zoos en bordure de route sont l’accent mis sur la conservation, l’éducation et la transparence.

Vendredi, le personnel du zoo de Toronto effectue une intervention chirurgicale sur une carpe de roseau japonaise. Les visiteurs du zoo voient la chirurgie en direct derrière un mur de verre. (Robert Krbavac/CBC)

« Beaucoup de gens visitent le zoo pour une journée amusante avec leur famille et notre engagement est de tirer le meilleur parti de ce temps pour nous assurer qu’ils repartent avec des messages sur ce qu’ils peuvent faire pour aider », a déclaré DeJong.

« Nous allons continuer à prendre ces mesures pour nous assurer que tout le monde part mieux équipé pour être un intendant de la faune. »

Hamers dit que les familles qui cherchent à soutenir des institutions de zoo plus fiables devraient rechercher une accréditation tierce et éviter les endroits avec une mauvaise clôture ou ceux qui permettent aux gens de toucher et de nourrir les animaux sauvages.

« S’il vous plaît, faites vos recherches et assurez-vous de comprendre dans quel type de zoo vous entrez », a déclaré Hamers.

« [If] c’est purement pour le divertissement, c’est là que nous traçons la ligne et disons écoutez, ce n’est plus acceptable de nos jours. »