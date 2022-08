La saison des tomates râpées

Je me suis présenté chez un ami ce week-end avec une pinte de tomates Sungold et une poignée d’aubergines chinoises violettes, sachant que nous en ferions quelque chose de délicieux pour le dîner.

Nous n’avons pas regardé de recette, mais avons gardé en tête l’idée des pâtes à la Norma. Nous avons grossièrement coupé en cubes et poêlé l’aubergine jusqu’à ce qu’elle soit dorée et très tendre, avec des bords de peau croustillants. Au lieu de faire une bonne sauce tomate, nous laissons les Sungolds s’effondrer dans une poêle chaude avec un peu d’ail émincé et d’huile d’olive, juste pendant quelques minutes, puis mélangés à une grosse tomate râpée juteuse. Nous avons mélangé des pâtes chaudes avec des aubergines frites, cette sauce tomate rapide, des feuilles de basilic déchirées, beaucoup de zeste de citron et du fromage à pâte dure râpé – un dîner d’été de rêve.

Râper de bonnes tomates est l’un de mes hacks d’été préférés, un raccourci vers une sauce ou une base pour les vinaigrettes et les marinades. Ali Slagle a une recette de pâtes au beurre de tomates qui pourrait vous séduire, si vous n’avez pas déjà l’habitude de râper les tomates d’été. Elle râpe également le beurre et l’ail, les mélange à la pulpe de tomate, puis ajoute les pâtes chaudes. Le beurre fond dans la tomate et le résultat est une sauce fraîche et crue qui ne fonctionne presque pas du tout.