La saison des tiques est arrivée. Protégez-vous avec ces conseils

FORT COLLINS, Colorado (AP) — La saison des tiques commence partout aux États-Unis et les experts préviennent que les sangsues pourraient être plus nombreuses que jamais.







Un autre hiver doux et d’autres facteurs favorables signifient probablement que la population de tiques en 2024 sera égale ou supérieure à celle de l’année dernière, selon certains chercheurs.

« C’est très grave et cela ne fait qu’empirer », a déclaré Susanna Visser des Centers for Disease Control and Prevention.

Une variété croissante de tiques s’installe dans de nouvelles zones géographiques, entraînant des maladies inhabituelles. Des espèces exotiques du sud comme la tique de la côte du Golfe et la tique solitaire sont détectées à New York et dans d’autres États du nord, par exemple.

Mais la tique contre laquelle les experts mettent le plus en garde est une tique commune à pattes noires, que l’on trouve principalement dans les forêts et qui propage la maladie de Lyme. Les taux d’infection commencent à culminer en mai et les autorités sanitaires américaines estiment que près d’un demi-million d’infections par la maladie de Lyme surviennent chaque année.

Voici un aperçu de ce qui vous attend cette année et de la manière dont vous pouvez vous protéger.

COCHEZ LES FAITS

Les tiques sont de petits parasites hématophages à huit pattes – des arachnides et non des insectes – qui se nourrissent d’animaux et parfois de personnes. Certaines tiques sont infectées par des germes qui peuvent causer des maladies et propagent ces germes lorsqu’elles piquent.

Il n’existe pas d’estimation largement acceptée du nombre de tiques d’une année sur l’autre, mais il existe un consensus scientifique selon lequel elles constituent un risque sanitaire de plus en plus courant dans de grandes régions des États-Unis.

Les tiques à pattes noires – également connues sous le nom de tiques du chevreuil, car elles se nourrissent de cerfs – sont parmi les tiques les plus courantes dans la moitié est des États-Unis. Elles étaient abondantes il y a des siècles, puis ont diminué lorsque les forêts ont été abattues et que les cerfs ont été chassés, et ont rebondi aux côtés des cerfs. et banlieues boisées. Les tiques se sont propagées depuis des poches de la Nouvelle-Angleterre et du Midwest vers une zone plus large, vers le sud et les grandes plaines.

Les populations de tiques évoluent tout au long de l’année et leur nombre dépend de quelques facteurs. Ils aiment le temps chaud et humide, et on peut en voir davantage après un hiver doux. Plus il y a de cerfs et de souris disponibles pour se nourrir, cela compte aussi.

Dans l’ensemble, la population de tiques à pattes noires est en expansion depuis au moins quatre décennies, selon les chercheurs.

« Il s’agit d’une épidémie au ralenti », a déclaré Rebecca Eisen, biologiste de recherche au CDC et experte en tiques.

PRÉVISIONS DE LA SAISON DES TIQUES 2024

La météo peut jouer un rôle dans la gravité de la saison des tiques.

Les hivers très froids et secs peuvent réduire les populations de tiques, mais les hivers récents ont été doux – une tendance que certains attribuent au changement climatique.

Comme l’a déclaré Scott Williams, chercheur sur les tiques à la Connecticut Agricultural Experiment Station : « Les hivers ne limitent plus la population de tiques. »

Les tiques peuvent résister à la chaleur mais ont tendance à presque hiberner lorsque l’été est sec. Cela s’est produit dans le Maine de 2020 à 2022, a déclaré Chuck Lubelczyk, écologiste des vecteurs au MaineHealth Institute for Research.

Mais l’année dernière a été très humide et l’activité des tiques s’est multipliée dans le Maine – l’État où l’incidence de la maladie de Lyme est la plus élevée du pays. Les prévisions des services météorologiques prévoient des températures et des précipitations plus élevées, donc « sur le papier, au moins, cela pourrait être une très bonne année pour les tiques », a déclaré Lubelczyk.

Dans le Wisconsin, les tiques adultes sont restées dehors plus longtemps que d’habitude en raison d’un hiver doux. Les nymphes des tiques commencent à émerger et un printemps humide ouvre la voie à la possibilité que la population soit robuste, a déclaré Xia Lee, entomologiste au département des services de santé du Wisconsin.

Idem à New York.

« Ce sera aussi grave que l’année dernière, voire pire », a déclaré Saravanan Thangamani, qui étudie les tiques et les maladies transmises par les tiques à la SUNY Upstate Medical University de Syracuse.

QU’EST-CE QUE LA MALADIE DE LYME ?

Toutes les tiques ne sont pas infectées par des germes pathogènes : environ 20 à 30 % des nymphes de tiques à pattes noires qui émergent dans le Nord-Est et le Midwest ce printemps et cet été seront porteuses de la bactérie responsable de la maladie de Lyme, estiment les experts.

Les symptômes de la maladie de Lyme ont tendance à apparaître entre trois et 30 jours après la morsure et peuvent inclure de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et une éruption cutanée ressemblant à une cible. Si vous êtes mordu et développez des symptômes, consultez un médecin pour un traitement aux antibiotiques.

COMMENT ÉLOIGNER LES TIQUES

Les experts disent que la meilleure chose à faire est de prendre des mesures pour éviter une piqûre de tique.

Si vous allez à l’extérieur, notez les zones boisées et les endroits où les propriétés herbeuses commencent à se répandre dans les zones boisées. Les tiques ont tendance à se percher sur la végétation au niveau des chevilles, le haut des pattes tendues, en attendant de s’accrocher à un chien ou à un humain sans méfiance.

Essayez de marcher au milieu des sentiers, portez des vêtements de couleur claire et traités à la perméthrine et utilisez des insectifuges enregistrés par l’Environmental Protection Agency (EPA).

COMMENT VÉRIFIER LES TIQUES

Lorsque vous entrez, vérifiez s’il y a des tiques. On les trouve n’importe où sur le corps humain, mais les taches les plus courantes incluent autour de la taille, derrière les genoux, entre les doigts et les orteils, sous les bras, au niveau du nombril et autour du cou ou de la racine des cheveux.

Ils sont plus difficiles à voir lorsqu’ils sont jeunes, alors regardez-les attentivement et retirez-les immédiatement avec une pince à épiler.

Le CDC ne recommande pas d’envoyer des tiques individuelles aux services de test pour analyse, car une personne peut subir plus d’une piqûre de tique et les résultats de la tique testée peuvent ne pas constituer des informations suffisantes.