La saison des pluies de météores s’intensifie avec le spectacle Sextantid de jour

La pluie de météores des Perséides du mois d’août est peut-être la plus connue de l’année, mais c’est le dernier trimestre de l’année qui apporte le plus d’étoiles filantes et de boules de feu dans le ciel nocturne.

Depuis cette semaine, les pluies de météores des Orionides et des Taurides du Sud sont actives et la pluie de météores diurnes peu connue des Sextantides atteint actuellement son apogée.

Les Sextantides sont souvent ignorés pour des raisons évidentes, car ils sont orientés de telle manière qu’ils ont généralement un impact sur notre atmosphère pendant la journée et sont donc balayés par la lumière du soleil. Cependant, les observateurs chanceux pourront peut-être en attraper un une heure avant l’aube, lorsqu’ils peuvent parfois être vus tirer directement vers le haut depuis l’horizon est. Cette averse inhabituelle culmine mercredi, faisant du jeudi matin le moment idéal pour partir à la recherche du rare météore qui se dirige vers le haut.

Heureusement, les heures précédant l’aube sont également un bon moment pour rechercher les autres pluies de météores actives actuellement.

Bien que les Orionides ne devraient pas atteindre leur apogée avant le 20 octobre environ, elles ajoutent encore quelques étoiles filantes au ciel de chaque nuit d’ici là. Les Taurides, en revanche, n’ont pas de pic très défini et sont prévus être visibles à raison d’environ deux par heure au cours des prochaines semaines.

Au drame céleste s’ajoute la réputation des Taurides de lancer un certain nombre de boules de feu brillantes traversant le ciel.

« En 2022, la Terre a traversé un essaim de boules de feu taurides », écrit Bob Lunsford pour l’American Meteor Society. « Cette année, nous sommes plus éloignés de cet essaim mais nous rencontrerons quand même une certaine activité de boules de feu. »

Le Taurides peut être attribué aux débris du comète 2P/Encketandis que les Orionides sont liés aux restes du célèbre La comète de Halley, qui visite le système solaire interne tous les 75 ans environ. La boule de neige des célébrités ne reviendra qu’en 2061.

Deux nuages ​​distincts de la comète de Halley sont responsables à la fois des Orionides en octobre et de la pluie de météores Eta Aquariids en mai.

Comment voir le spectacle céleste



Lorsque les Orionides culmineront entre le 20 et le 22 octobre, les conditions devraient être presque parfaites, surtout avec le ciel sans lune le matin du 22, juste avant l’aube. La plupart des nuits, la zone proche de la constellation d’Orion le Chasseur, d’où les Orionides semblent rayonner, sera la plus haute dans le ciel vers 2 heures du matin. Mais il peut être possible de voir les météores à tout moment entre minuit et l’aube. Plus vous vous rapprochez de l’aube, meilleures sont vos chances de voir également l’un de ces Sextantides verticaux.

Les Orionides sont connus pour parcourir le ciel à une vitesse relativement élevée et laisser souvent de longs trains qui peuvent s’attarder pendant une seconde ou deux.

Durant ces matinées de pointe, le nombre de météores Orionides augmentera soudainement entre 10 et 20 par heure, mais parfois la Terre traverse une poche de débris particulièrement dense et ces taux grimpent jusqu’à 50 à 70, rivalisant avec ceux des Perséides.

Même s’il vaut la peine de marquer le pic des Orionides sur votre calendrier, vous pourrez peut-être attraper une poignée de météores et une boule de feu n’importe quelle nuit au cours des prochaines semaines.

Si vous disposez d’au moins une heure de libre par une nuit avec un ciel dégagé et un endroit éloigné de la pollution lumineuse, il vous suffit de trouver une zone offrant une large vue sur le ciel nocturne. Attendez au moins 15 minutes pour que vos yeux s’adaptent à l’obscurité, puis détendez-vous, allongez-vous et regardez.

Vous entendrez des observateurs du ciel chevronnés parler de la nécessité de s’orienter pour faire face au rayonnement d’une pluie de météores particulière. Le radiant est la partie du ciel à partir de laquelle certains météores sembleront rayonner vers l’extérieur. Les pluies de météores portent généralement le nom d’une constellation au sein de ce radiant, de sorte que les Orionides portent le nom d’Orion.

Si vous parvenez à localiser Orion dans le ciel et à vous orienter dans cette direction, cela pourrait légèrement améliorer votre expérience visuelle. Mais la réalité est que la plupart des amateurs ne remarqueront aucune différence. Il est bien plus important d’avoir un ciel sombre, loin de la pollution lumineuse et une vue du ciel la plus large possible. Bien que les météores puissent provenir d’un certain radiant, ils parcourent le ciel à partir de ce point, donc la direction dans laquelle vous vous dirigez n’a pas vraiment d’importance.

De plus, il y a plus que des Orionides la plupart des nuits. Il existe également les Taurides susmentionnés, des averses plus petites comme l’Anthélion et même des météores sporadiques qui ne font pas partie des averses définies.

Prévoyez donc simplement de passer au moins une heure à l’extérieur, de préférence entre minuit et l’aube, pour avoir les meilleures chances de survivre aux accalmies d’activité et de repérer quelques météores. Assurez-vous d’apporter tout ce dont vous avez besoin pour être à l’aise aussi longtemps : des couvertures, des collations et des boissons sont une bonne idée. Bonne chance!