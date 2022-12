La saison des Packers semblait autrefois sans espoir, mais ils sont de retour dans la chasse aux séries éliminatoires

Martin Rogers FOX Sports Insider

Sortir des vacances ressemble toujours à un peu de brouillard, après toute cette nourriture consommée, toute cette anticipation maintenant passée et – bah, fumisterie – tout cet argent dépensé. La NFL et son ardoise festive n’ont pas non plus beaucoup aidé à la clarté mentale, étant donné que nous voici avec l’approche des séries éliminatoires et quelque chose que nous n’avons jamais vu venir juste devant nous.

“Tous à bord”, a crié Aaron Rodgers, alors que les Packers de Green Bay poursuivaient une charge vers les séries éliminatoires qui est passée de ridiculement improbable à tout à fait probable, grâce à une victoire de retour aux Dolphins de Miami en baisse et à toute une série d’autres résultats tombant dans leur service.

OK, Rodgers n’a pas vraiment dit ça. Mais le changement d’élan des Packers est maintenant à part entière, car ils sont passés de 4 à 8 à une position où deux autres victoires pour clôturer la saison régulière et une toute petite aide extérieure leur permettront de se qualifier pour les séries éliminatoires.

“Tout ce dont nous avions besoin pour arriver ce week-end … est arrivé”, a déclaré Rodgers à Pam Oliver de FOX.

“Je ne pense pas que nous ayons eu du mal avec la confiance, mais nous n’avons certainement pas eu beaucoup de croyants en dehors des vestiaires, je ne pense pas. Alors peut-être que cela nous donnera un couple dans le train en marche.”

En plus d’être teinté de vert et de jaune, il est un peu difficile d’imaginer à quoi ressemblerait un train actuel des Packers, mais la chose qui me vient à l’esprit est un vieil engin branlant avec des roues rebondissantes et de la peinture écaillée, maintenu par une fortune. , bonne conduite et patchwork mécanique soigné.

Pourtant, il roule toujours et commence à attirer des adeptes et des croyants, principalement parce qu’il commence à donner l’impression que les étoiles, d’une manière ou d’une autre, s’alignent fermement pour Green Bay.

Ils n’étaient pas exceptionnels contre les Dolphins et auraient dû, auraient, auraient pu perdre, si Tua Tagovailoa n’avait pas lancé trois interceptions au quatrième quart. Même avec la victoire, le pronostic des Packers aurait semblé considérablement plus sombre si les Giants de New York, les Commandants de Washington, les Seahawks de Seattle et les Lions de Detroit n’avaient pas tous perdu un jour plus tôt.

Maintenant, la plupart des obstacles ont été commodément éliminés sur la route pour que ce train en marche se promène. La prochaine étape est le vainqueur de la NFC North, les Vikings du Minnesota, à domicile. Bien que le Minnesota soit assis à 12-3 et toujours en lice pour la tête de série n ° 1, les Packers sont de légers favoris.

Green Bay clôture la saison lors de la semaine 18 contre les Lions, et si Rodgers and Co. l’emportent à nouveau là-bas, il suffirait que les commandants perdent l’un de leurs deux derniers matchs (ou que les Giants perdent les deux), et Rodgers retournerait aux séries éliminatoires, l’endroit qui lui a valu un titre du Super Bowl et beaucoup, beaucoup de chagrin.

Pour arriver même ici, où la chance persiste, il a fallu une dose résolue de talent d’escapologiste.

“Incroyable”, a déclaré dimanche Daryl Johnston de FOX. “Ils ont trouvé un moyen de gagner et c’est énorme à cette période de l’année, quand vous ne jouez pas votre meilleur football et que vous gagnez quand même.”

C’est, en effet, quelque peu incroyable, car l’époque où la campagne des Packers semblait grillée était si récente que nos esprits sont encore conditionnés à la considérer de cette façon. Avec Rodgers gagnant 50 millions de dollars par an et le départ de Davante Adams, l’équipe a glissé et glissé vers l’ignominie, derrière une infraction qui n’avait pas l’air assez bonne et ne semblait pas beaucoup aidée par Rodgers faisant allusion à plusieurs reprises à ses échecs.

Trois victoires ont changé cette conversation, et il y a de bonnes vibrations qui se préparent. Rodgers ne joue pas comme un MVP, mais il commence à ressentir cette séquence – et ne lui ressemblerait-il pas de se faufiler dans les séries éliminatoires via une collection folle d’événements qui se déroulent sur son chemin, puis de sourire “Je te l’avais dit”, à tout l’univers sportif.

Ce n’est pas comme si tout avait changé. Rodgers ne fait pas de miracles, il trouve juste un moyen de garder son équipe en lice assez longtemps pour avoir de la chance. Les récepteurs ne sont toujours pas exceptionnels, et bien que leur connexion avec Rodgers se soit améliorée, ce n’est toujours pas une combinaison d’élite.

La défense est bonne mais pas géniale, mais aucune de ces choses ne semble avoir autant d’importance que le fait que les Packers ont enfin trouvé une certaine verve mentale et se fraient un chemin à travers cette image confuse des séries éliminatoires.

La ligne d’arrivée, tout à fait remarquable, est maintenant en vue – bien qu’au loin – un exploit en soi pour un train en marche qui a vu ses roues tomber il y a à peine un mois.

