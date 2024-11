La saison des ouragans va se réveiller dans son dernier mois

CNN

Halloween est peut-être terminé, mais la saison des ouragans réserve encore quelques astuces troublantes au cours de son dernier mois.

Trois points chauds tropicaux mériteront d’être surveillés dans le bassin atlantique dans les prochains jours alors qu’une étrange saison d’ouragans continue de défier les attentes.

L’une de ces zones problématiques est située dans l’ouest des Caraïbes et a de fortes chances de se transformer en dépression tropicale à la fin de ce week-end ou au début de la semaine prochaine, selon le National Hurricane Center.

Une fois qu’elle se développera, elle pourrait se transformer en tempête tropicale. Mais le moment et le lieu précis où une dépression tropicale se développera dans les prochains jours auront des implications majeures sur sa direction future.

La prochaine tempête tropicale à se former portera le nom de Patty, suivie de Rafael et Sara.

Il est encore trop tôt pour connaître la direction exacte que pourrait prendre la tempête potentielle, mais le système pourrait dériver vers le golfe du Mexique. Des pluies torrentielles et peut-être des rafales de vent sont probables dans l’ouest des Caraïbes, dans certaines parties de l’Amérique centrale et dans la péninsule mexicaine du Yucatán la semaine prochaine.

La côte américaine du Golfe pourrait enfin bénéficier d’une certaine protection atmosphérique après les multiples ouragans dévastateurs cette saison. Des vents d’altitude perturbateurs de tempête devraient s’installer sur le Golfe la semaine prochaine et pourraient détruire tout système qui pénètre dans la région.

Deux autres domaines pourraient se développer la semaine prochaine.

Un temps orageux qui a amené record Il a plu jeudi à Porto Rico et a inondé certaines parties du nord-est des Caraïbes vendredi, il dispose d’une mince fenêtre pour s’organiser en un système tropical alors qu’il glisse vers l’ouest dans les prochains jours. Indépendamment de l’évolution de la situation, cela pourrait entraîner des inondations supplémentaires à Porto Rico, dans les îles Vierges et à Hispaniola tout au long du week-end et la semaine prochaine.

L’autre zone est située dans l’Atlantique ouvert et, bien qu’elle ait des chances moyennes de développement, il est peu probable qu’elle constitue une menace pour la terre ferme.

Novembre pour rester actif



La saison des ouragans se termine généralement en novembre, mais cette année s’est déjà révélée tout sauf typique.

Cette saison est supérieure à la moyenne en termes de tempêtes nommées, d’ouragans et d’ouragans majeurs – de catégorie 3 ou plus.

Cinq ouragans ont frappé les États-Unis cette année, malgré une saison qui a pris une pause importante, ce qui a déconcerté les experts, pendant ce qui aurait dû être la partie la plus chargée de l’année.

Il n’est donc pas surprenant que ce mois de novembre continue la tendance. Bien que des tempêtes de novembre se forment, elles se produisent globalement beaucoup moins fréquemment et celles qui frappent les États-Unis sont exceptionnellement rares.

Au moins 125 tempêtes tropicales et ouragans ont parcouru l’Atlantique en novembre depuis la fin des années 1800, selon données de la NOAA. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des tempêtes nommées touchent les États-Unis avant novembre, selon l’expert en ouragans Michael Lowry.

Les tempêtes qui se forment en novembre ont tendance à se produire dans les Caraïbes et dans les parties sud-ouest et centrale de l’Atlantique, où l’eau chaude persiste plus longtemps et où les vents perturbateurs des tempêtes ont tendance à être plus faibles. Le golfe du Mexique n’est pas une source courante de troubles tropicaux au cours d’un mois de novembre typique, car les vents perturbateurs de tempête deviennent plus forts sur la région à la fin de l’automne.

Pour que quelque chose de tropical se forme et reste actif dans le Golfe, il aurait probablement besoin d’un coup de pouce fourni par des eaux extrêmement chaudes. Le Golfe n’est pas aussi chaud qu’il l’était lorsqu’il alimentait Hélène et Milton, mais il fait toujours plus chaud que la moyenne pour novembre.

Au-delà des chances de développement dans les prochains jours, les Caraïbes pourraient rester un point chaud tropical jusque dans la seconde moitié du mois de novembre, selon le Centre de prévision climatique.

La saison des ouragans se termine officiellement le 30 novembre, mais les systèmes tropicaux ne sont pas limités à cette date. Environ deux douzaines de tempêtes tropicales et d’ouragans ont parcouru le bassin en décembre depuis la fin des années 1800.