La saison des ouragans dans l’Atlantique se termine avec un nombre moyen de tempêtes

MIAMI (AP) – Une saison des ouragans dans l’Atlantique qui comptait 14 tempêtes nommées s’est officiellement terminée mercredi, bien que les résidents de Floride et de Porto Rico continueront de faire face aux dommages causés par les ouragans Ian, Nicole et Fiona.

La saison 2022 a connu une première moitié inhabituellement calme, mais a compensé cela avec les trois ouragans destructeurs de la seconde moitié, se terminant par un nombre moyen de tempêtes nommées. La saison s’étend du 1er juin au 30 novembre.

La période de cette année a vu huit ouragans avec des vents d’au moins 74 mph (119 km/h), et deux d’entre eux se sont intensifiés en ouragans majeurs avec des vents atteignant au moins 111 mph (179 km/h), selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Une saison moyenne des ouragans compte 14 tempêtes nommées, sept ouragans et trois ouragans majeurs, ont déclaré les prévisionnistes.

Cette saison a été marquée par un mois d’août inactif record. Cette année, c’est la première fois depuis 1941 que l’océan Atlantique est passé du 3 juillet à la fin août sans tempête nommée, a déclaré Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’Université d’État du Colorado. Depuis 1950, seules 1997 et 1961 n’ont connu aucune tempête nommée en août.

Plusieurs centaines d’habitants des Florida Keys se sont rassemblés mercredi pour marquer la fin de la saison en brûlant des drapeaux d’avertissement d’ouragan. L’événement a comporté une explosion soufflée sur une coquille de conque, un symbole des Keys, et les orateurs ont rappelé les personnes touchées par les ouragans de 2022 et ont exprimé leur gratitude que les Keys aient été épargnées par des impacts majeurs. Les membres de l’administration cérémonielle de la République de Conch de Key West ont ensuite aspergé les drapeaux des ouragans de rhum et les ont incendiés. L’événement a été organisé à côté du US Coast Guard Cutter Ingham, un musée maritime amarré au Truman Waterfront de Key West.

L’ouragan Ian a touché terre en tant que tempête de catégorie 4 dans le sud-ouest de la Floride fin septembre avant de faire près de 150 morts et une bande de destruction alors qu’il se déplaçait vers le nord-est à travers l’État. Après être retournée dans l’Atlantique, la tempête s’est dirigée vers le nord et a frappé la Caroline du Sud en tant que tempête de catégorie 1. Avec des vents maximums soutenus de 150 mph (241 km/h), l’ouragan Ian est à égalité pour le cinquième ouragan le plus puissant à avoir jamais touché terre aux États-Unis, ont déclaré des responsables.

L’œil de l’ouragan Nicole a frappé la région de Treasure Coast, dans le centre de la Floride, en tant que tempête de catégorie 1 début novembre, mais les plus gros dégâts semblaient se produire à plus de 160 kilomètres au nord autour de Daytona Beach, où l’érosion des plages commencée par l’ouragan Ian s’est aggravée et a conduit aux maisons qui s’effondrent dans l’océan.

L’ouragan Fiona a été le premier ouragan majeur de la saison, devenant finalement une tempête de catégorie 4 avec des vents de 130 mi/h (215 km/h) alors qu’il se dirigeait vers le Canada. Le centre de la tempête a raté les États-Unis continentaux, mais il a frappé Porto Rico en tant que catégorie 1 à la mi-septembre, laissant toute l’île sans électricité et au moins 25 morts.

David Fischer, Associated Press