La saison des ouragans au Canada sera « occupée », selon le CHC

L’ouragan Lee devrait atteindre les eaux canadiennes tôt samedi matin sous forme de tempête post-tropicale, susceptible d’apporter du vent et de la pluie sur le sud de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick.

Il s’agit de la troisième tempête nommée à se développer cette année, et Bob Robichaud, météorologue chargé de la préparation aux alertes au Centre canadien de prévision des ouragans, affirme que le nombre de tempêtes et d’ouragans est déjà supérieur à la moyenne des 30 dernières années.

« En date d’aujourd’hui (12 septembre), nous comptons jusqu’à 14 tempêtes nommées, cinq ouragans et trois ouragans majeurs », a déclaré Robichaud. « Ce qui n’est pas un record, mais c’est certainement là-haut. »

La moyenne au cours des trois dernières décennies jusqu’au 12 septembre est de 8,5 tempêtes nommées, 3,5 ouragans et 1,6 ouragans majeurs.

« Nous sommes sur la bonne voie pour une saison chargée, ce qui correspond aux prévisions mises à jour en août », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, l’Administration nationale américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA) a mis à jour ses prévisions, affirmant que cette année, la saison des ouragans serait probablement supérieure à la normale dans l’océan Atlantique, avec une probabilité de 60 pour cent de deux à cinq tempêtes majeures, qui sont ouragans de catégorie trois ou supérieure.

La saison des ouragans se situe entre juin et novembre au Canada, mais Robichaud affirme que septembre et octobre sont les mois de pointe pour le pays.

OURAGAN LEE CONTRE FIONA

Cette année déjà, la Floride et la Géorgie ont été frappées par l’ouragan Idalia, qui a provoqué d’intenses ondes de tempête et des inondations sur une grande partie de la côte. La tempête a diminué d’intensité et est revenue dans l’océan Atlantique, loin du Canada.

Mais cette semaine, l’ouragan Lee devrait arriver dans les eaux canadiennes.

La côte du pays ne connaît pas souvent d’ouragans car de l’eau chaude est nécessaire pour que la tempête se développe. En raison des températures plus fraîches de l’eau plus au nord, le Canada est plus susceptible de connaître des tempêtes post-tropicales, qui peuvent être tout aussi intenses, voire plus, que certains ouragans, a déclaré Robichaud.

La trajectoire prévue de l’ouragan Lee vers la couche est du Canada. (Centre canadien de prévision des ouragans)

Lorsque Fiona a atteint le Canada en septembre 2022, elle était qualifiée de tempête post-tropicale et a déclenché de fortes pluies et des vents violents sur les provinces de l’Atlantique.

Robichaud dit que l’air froid au nord-ouest, la basse pression à l’ouest et la tempête s’adaptant aux eaux plus froides sont ce qui crée une tempête post-tropicale.

Selon le Centre canadien de prévision des ouragans, Lee devrait devenir une tempête post-tropicale lorsqu’elle atteindra la Nouvelle-Écosse, mais elle n’atteindra probablement pas la férocité de Fiona.

« Contrairement à Fiona, elle n’a pas les ingrédients nécessaires pour se ré-intensifier comme une tempête post-tropicale », a déclaré Robichaud. « Nous assistons donc à une tempête qui s’affaiblit assez rapidement à mesure qu’elle approche, contrairement à ce que nous avons vu avec Fiona. »

L’ANXIÉTÉ AU CANADA ATLANTIQUE

Robichaud a déclaré que de nombreux endroits en Nouvelle-Écosse et dans d’autres provinces se remettent encore de la tempête post-tropicale Fiona.

« Des incendies au début de l’été, des inondations plus tard, mais nous avons aussi eu Fiona l’année dernière, qui a vraiment causé des dégâts importants », a déclaré Robichaud. « Et maintenant, toute sorte de tempête qui porte un nom provoque une certaine anxiété chez les gens d’ici. »

Robichaud, qui est basé à Halifax, a déclaré que la partie est de la Nouvelle-Écosse et certaines parties du sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador sont toujours en train de se reconstruire à partir de Fiona.

« Il y a certainement des maisons là-bas qui ont encore des bâches bleues sur leur toit à cause de la tempête de l’année dernière », a-t-il déclaré.

Même si Lee devrait s’affaiblir, Robichaud affirme que sa présence génère un niveau de stress pour les gens et pourrait causer des dommages aux maisons qui ne sont pas protégées.

Au cours des dernières décennies, environ 30 à 40 pour cent des tempêtes qui se forment dans l’Atlantique parviennent à la « zone d’intervention » du Canada. Il s’agit de la partie de l’océan située à environ 241 à 321 kilomètres de la côte.

Même avec le réchauffement de la planète et la hausse des températures de l’eau, Robichaud affirme que cette tendance est restée constante au cours des trois dernières décennies.

COMMENT LES PRÉVISIONNISTES PRÉVIENNENT LES TEMPÊTES

Les conditions météorologiques sont difficiles à prévoir, a déclaré Robichaud, et les experts utilisent de nombreux modèles informatiques différents pour montrer où la tempête pourrait se diriger et où elle frapperait.

En utilisant les données sur la température des océans, les conditions atmosphériques et les tempêtes passées, les experts peuvent appliquer une marge d’erreur aux prévisions.

Sur les cartes des ouragans, la forme du cône au milieu de la tempête montre environ 66 % de chances que la tempête reste dans cette zone.

« Cela signifie quand même qu’il y a 33 pour cent de chances qu’il se trouve à un moment donné à l’extérieur du cône », a déclaré Robichaud. « Pour chaque prévision, ce que nous faisons, c’est la position d’une tempête particulière à intervalles de six heures. »

Une idée fausse courante, selon Robichaud, est que les gens croient que le cône représente l’impact d’une tempête, qui peut être « dangereuse ».

« En cas de très grosses tempêtes, les impacts peuvent s’étendre bien au-delà du cône, en particulier au début de la période de prévision, où le cône est en réalité assez étroit », a-t-il déclaré.