La saison des offres de MatterHackers est le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday réunis en un seul

Le fournisseur d’impression 3D MatterHackers aime prendre le traditionnel Vendredi noir et les offres Cyber ​​​​Monday et faites-en un peu plus un événement. Tout au long du mois de novembre, MatterHackers propose des remises sur une grande variété de produits, notamment des imprimantes 3D, des filaments et des accessoires.

J’aime particulièrement les offres sur les matériaux. Lorsque vous imprimez en 3D, vous ne pouvez jamais avoir trop de filament ou de résine, donc chaque fois qu’il y a une vente sur ceux-ci, vous devriez les saisir si vous le pouvez. j’aime parce qu’il est à double mélange, ce qui signifie qu’il s’imprime en deux couleurs différentes, créant un éclat irisé.

Les offres changent fréquemment, alors revenez sans cesse à ce qui est nouveau. Il y a déjà beaucoup de choses pour vous aider à démarrer, donc je vais le séparer pour le rendre plus facile. Pour profiter au maximum de ces offres, entrez le code MEILLEURES AFFAIRES à la caisse.

Filaments et résines

MatterHackers Quantum PLA prend le filament standard ajoute une nouvelle tournure. Les deux tons créent un effet scintillant sur votre modèle imprimé et le font changer de couleur lorsque vous le tournez. C’est magnifique et vous devriez obtenir autant de couleurs différentes que possible.

Polyfabricant Tous les filaments de Polymaker sont excellents, mais certains sont meilleurs pour différentes applications. Je trouve que PolyLite est excellent pour n’importe quel projet, il vaut donc la peine d’en prendre quelques-uns à avoir sous la main. Je viens de m’acheter trois nouvelles couleurs à cause de la vente, alors vous devriez aussi.

Plus d’offres matérielles

Imprimantes 3D

Matterhackers Le Pulse XE est fabriqué sur mesure au siège de MatterHackers en Californie et possède de nombreuses améliorations excellentes qui le rendent idéal pour les filaments exotiques comme le nylon infusé de fibre de carbone et le PLA qui brille dans le noir. L’ensemble de bloc chauffant interchangeable facilite la réparation et dispose de plusieurs blocs pour différents scénarios d’impression.

Plus d’offres d’imprimantes 3D

Accessoires d’impression 3D

Buildtak Faites-moi confiance quand je vous dis que tous les outils de suppression d’impression ne sont pas identiques. Certains sont trop pointus, d’autres trop petits et la plupart ont des poignées mal orientées pour faciliter le retrait de l’impression. L’outil de retrait Buildtak est cependant quelque chose de différent : la poignée est positionnée de sorte que la lame repose à plat sur votre plaque de construction. Cela facilite grandement le retrait des modèles.

Plus d’offres d’accessoires d’impression 3D