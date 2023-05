La saison des montagnes russes des Lakers, remplie de chapitres différents, est maintenant au bord du gouffre

Martin Rogers FOX Sports Insider

Les Lakers de Los Angeles sont assis sur le précipice même de l’élimination des séries éliminatoires, ce qui signifie que c’est essentiellement maintenant ou jamais quand il s’agit d’écrire sur la curieuse histoire d’une saison en montagnes russes.

Si la forme tient et que LeBron James, Anthony Davis & Co. continuent d’être complètement surclassés par les Nuggets de Denver, sept mois de labeur seront terminés dès lundi soir, laissant des souvenirs contradictoires et des pensées époustouflantes d’une campagne avec certains sauvagement chapitres différents.

James dit les bonnes choses, tout comme l’entraîneur-chef Darvin Ham, mais cette chose est essentiellement faite, une avance de 3-0 à Denver construite par la force de Nikola Jokic, l’excellence de Jamal Murray et l’entraînement exceptionnel de Michael Malone, ne laissant aucun air pour même l’optimiste violet et or le plus fanatique.

« Je dois juste en avoir un », a déclaré James aux journalistes samedi. « Un à la fois. Concentrez-vous sur le match 4. C’est tout ce à quoi vous pouvez vraiment penser. »

Que la coupe finale arrive rapidement ou que les Lakers puissent sauver une certaine fierté de la série, cette saison restera comme une curieuse histoire de balançoires et d’étrangeté.

Les Lakers sont au bord de l’élimination en finale de la Conférence Ouest. Après la défaite du match 3 des Los Angeles Lakers, Skip Bayless et Shannon Sharpe déterminent si c’est la fin pour LeBron James.

Il y a un peu plus d’une semaine, Los Angeles était le favori conjoint pour remporter le championnat après avoir vu le champion en titre Golden State Warriors dans une série divertissante qui ressemblait au bon vieux temps, alors que James se battait avec Steph Curry et Draymond Green, et Steve Kerr essayait de comprendre trouver des moyens de le contrecarrer.

Environ six semaines auparavant, ils avaient été complètement radiés, coincés à la 11e place de la Conférence Ouest et assis en dehors du tournoi de play-in.

Peut-être qu’aucune autre équipe de sports professionnels n’est aussi encline à alimenter les caprices d’une réaction excessive du public que les Lakers. La saison régulière de la NBA est suffisamment longue pour que de nombreux arcs d’histoire émergent, et ils ont émergé, se tordant, se déplaçant et éclipsant les efforts d’une équipe que personne ne pouvait tout à fait comprendre.

La recherche de James pour le record de tous les temps de Kareem Abdul-Jabbar a d’abord été considérée comme un coup de pouce historique, mais au moment où il l’a effectivement battu début février, c’était presque devenu une distraction gênante.

Comme c’est souvent le cas avec les Lakers et avec James, les gens veulent toutes les réponses maintenant, c’est pourquoi l’équipe était mauvaise en commençant la campagne avec un clip décousu de 2-10, mais pas aussi mauvais que le discours le suggérait.

Et pourquoi leurs problèmes de personnel ont été en partie atténués après l’échange de Russell Westbrook, mais pas résolus aussi proprement qu’il est apparu au départ. C’est pourquoi ils n’étaient pas aussi horribles qu’il n’y paraissait à quelques semaines de la saison régulière, et ils n’étaient pas aussi exceptionnels que nous le pensions pendant une minute, ooh, il y a environ une semaine.

Les Lakers se sont ressaisis à un certain niveau et espèrent avancer pendant l’intersaison, même si le coup de pied des Nuggets est sommairement terminé. Vous auriez aimé les chances de l’équipe contre n’importe qui d’autre, mais ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec Denver, avec Davis incapable de vivre avec Jokic et les Lakers se trouvant plus lents, moins précis et moins bien huilés qu’un adversaire qui a tranquillement compilé un record de 53-29 en saison régulière.

James a montré ce qu’il peut encore faire contre les Warriors, tout en feu et en férocité, et pendant un instant fugace, on a eu l’impression que les séries éliminatoires ouvraient le chemin des Lakers. L’équipe devenait en quelque sorte une histoire d’outsider largement sympathique, si le terme «outsider» pouvait vraiment s’appliquer à une équipe avec James et Davis.

Vous pouviez le voir venir, James continuant à affirmer, des acteurs comme Austin Reeves et Rui Hachimura brillant. Cependant, Denver a vu clair.

La réalité est vite entrée en jeu et elle est destinée à être une autre année vide. James veut sûrement ajouter au moins un championnat de plus à son curriculum vitae, mais même avec la récente positivité, il reste encore un long chemin à parcourir.

Ce qu’il faut pour prospérer dans cette post-saison, nous le voyons maintenant, n’est pas seulement l’élan et les prouesses au tir, mais la capacité de s’adapter à plusieurs styles et schémas.

Les Nuggets sont-ils une équipe vraiment irrespectueuse malgré le succès des séries éliminatoires? Les Denver Nuggets sont à un match de terminer un balayage en série contre les Lakers de Los Angeles.

C’est ce qu’une tête de série 1 à Denver a réussi à faire, ainsi que la délicieusement surprenante (et huitième tête de série) Miami Heat dans l’Est.

Le résultat est une paire de balades 3-0, ce qui signifie qu’à moins que le précédent historique ne soit complètement renversé, la finale ne sera pas le ticket de rêve des Lakers-Celtics.

Denver contre Miami n’est pas ce que beaucoup auraient prédit, et ce n’est pas ce que les dirigeants de la télévision auraient choisi. Mais ce sera, tout bien considéré, le bon match, pour la seule raison que les Lakers de James – et les Celtics – n’avaient plus rien à donner quand ils en avaient le plus besoin.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Asssociation nationale de Basketball les Lakers de Los Angeles Pépites de Denver

Tendance NBA

White-hot Heat bat les Celtics sans vie et prend les devants 3-0 dans l’ECF

Lakers vs Nuggets: prédiction, cotes du match 4, calendrier, chaîne de télévision

Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores, dates





« Ce n’est pas fini »: les Lakers espèrent défier les pronostics, encore une fois, en baisse de 3-0 face aux Nuggets

Heat vs Celtics: cotes du match 4, prévisions, calendrier, chaîne de télévision

Cotes du championnat NBA 2023: les Denver Nuggets sont les nouveaux favoris pour remporter le titre





Calendrier des éliminatoires de la NBA 2023: comment regarder, télévision, streaming, gratuit, finales NBA

Les Nuggets surmontent la nuit de repos de Jokic et mettent les Lakers au bord de l’élimination

Les 20 meilleurs espoirs de repêchage les plus médiatisés de tous les temps: classements dans la NFL, la NBA, la MLB, la LNH, la WNBA