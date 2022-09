La saison des inscriptions ouvertes pour les avantages sociaux 2023 commence

C’est cette période de l’année où les travailleurs doivent prendre des décisions concernant leurs avantages sociaux.

De nombreuses entreprises commencent à organiser leur période annuelle d’inscription ouverte, c’est-à-dire lorsque les employés peuvent souscrire à une assurance maladie 2023 – ainsi qu’envisager d’autres avantages, si votre employeur les propose. Certains peuvent offrir des extras comme une assurance vie ou invalidité complémentaire, une assurance pour animaux de compagnie ou une aide pour les frais d’études.

“Les gens ont tendance à [review] leurs avantages très rapidement », a déclaré Paul Fronstin, directeur de la recherche sur les avantages pour la santé à l’Institut de recherche sur les avantages sociaux des employés. « Je pense que la chose la plus importante est que vous examiniez réellement ce qui est offert.

Pour l’assurance maladie, les travailleurs peuvent avoir le choix entre plusieurs options, y compris un plan de santé à franchise élevée, ce qui en 2023 signifie un plan avec une franchise d’au moins 1 500 $ pour une couverture individuelle et 3 000 $ pour un plan familial.

En raison de la franchise plus élevée – le montant que vous payez pour les frais médicaux couverts avant que l’assurance n’entre en vigueur – les primes mensuelles peuvent être inférieures à celles des autres options de couverture.