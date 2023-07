La saison des incendies de forêt de 2023 est maintenant la plus destructrice jamais enregistrée en Colombie-Britannique – et ce n’est qu’à la mi-juillet

La saison des feux de forêt 2023 en Colombie-Britannique a officiellement dépassé la saison 2018 comme étant la plus destructrice jamais enregistrée selon la superficie brûlée.

Statistiques du BC Wildfire Service (BCWS) montrent que les incendies de forêt ont brûlé plus de 13 900 kilomètres carrés de terres cette année, battant le record d’un peu plus de 13 500 kilomètres carrés établi en 2018.

Le record est tombé après un week-end qui a montré une forte augmentation de l’activité des incendies, les Forces armées canadiennes aidant maintenant le BCWS avec des centaines d’incendies à travers la province.

Plus de 390 incendies brûlaient en Colombie-Britannique à 22 h 00 PT lundi, la plupart dans le centre et le nord-est de la province. Un peu plus de 20 d’entre eux sont considérés comme des « feux de forêt notables », ce qui signifie qu’ils sont particulièrement visibles ou constituent une menace pour la sécurité publique.

Ils incluent l’incendie « agressif » de Young Creek qui a explosé au cours du week-end et a coupé l’accès à l’autoroute pour la communauté de la côte centrale de Bella Coola.

L’autoroute 20 reste fermée en raison de l’incendie de forêt, selon DriveBC à 22 h 00 PT lundi.

Plus de 70 alertes et ordonnances d’urgence étaient en place dans toute la province lundi.

Une alerte d’évacuation signifie que les résidents doivent se préparer à évacuer leur domicile, éventuellement avec peu ou pas de préavis. Un ordre d’évacuation signifie qu’un résident doit partir immédiatement.

Le sud-est a également connu une augmentation de l’activité des incendies.

L’aéroport international des Rocheuses canadiennes au nord de Cranbrook a annulé des vols lundi en raison de l’incendie de forêt de la rivière St. Mary’s, qui a conduit à l’évacuation tactique des résidents d’une Première Nation voisine.

Lundi, le BC Wildfire Service dit un incendie 15 kilomètres au nord de West Kelowna, en Colombie-Britannique, était très visible pour les résidents de la région, et cela a également entraîné une alerte d’évacuation pour 18 propriétés plus tard dans la nuit.

Lundi, le service des coroners de la Colombie-Britannique a publié un bulletin de sécurité publique après la mort d’un garçon de neuf ans après une crise d’asthme qui, selon ses parents, a été aggravée par la fumée d’un feu de forêt.

Des bulletins météorologiques spéciaux avertissant de la fumée continuent de couvrir la majeure partie de l’est de la Colombie-Britannique

Le bulletin de sécheresse de la Colombie-Britannique continue également de montrer des conditions de sécheresse généralisées, la cote de danger d’incendie étant classée d’élevée à extrême dans une grande partie de la province.

Quatre des 34 bassins surveillés par la province sont classés au niveau de sécheresse le plus grave. Cela comprend toute l’île de Vancouver, le bassin des lacs Bulkley et le bassin de Fort Nelson.