La saison des incendies dans l’ouest des États-Unis dépasse les totaux historiques

Cinquante-deux grands incendies brûlent actuellement 748 987 acres dans l’ouest des États-Unis, beaucoup montrant très peu de signes d’endiguement.

Le nombre d’incendies qui ont brûlé à l’échelle nationale à cette période de l’année est le plus important en une décennie, avec plus de 33 000 incendies brûlant plus de 1,9 million d’acres au 12 juillet, selon le National Interagency Fire Center.

Les incendies ont forcé des évacuations dans de nombreuses régions au milieu d’une vague de chaleur mortelle et d’une sécheresse intense. Certaines maisons et autres structures incendiées ont été observées, mais les pertes totales étaient toujours en cours de décompte.

Voici un aperçu des plus grands incendies actuels et de leur classement dans l’histoire :

Les incendies de forêt en Californie dépassent la saison historique de 2020

Plus d’une douzaine d’incendies brûlent dans certaines parties de l’État, allant de quelques acres à près de 90 000.

Le plus grand cette année de l’État, le complexe Beckwourth couvrait 89 748 acres à la frontière du nord de la Californie avec le Nevada. Les responsables de la forêt nationale de Plumas ont déclaré que les pompiers ont réussi à contenir près d’un quart de l’incendie, mais s’attendaient toujours à une activité d’incendie extrême. Des ordres d’évacuation étaient en vigueur pour plus de 3 000 résidents.

Le nombre d’incendies de forêt dans le Golden State dépasse jusqu’à présent les moyennes et même la saison des incendies historique de l’année dernière. Entre le 1er janvier et le 4 juillet, il y a eu 4 599 incendies qui ont brûlé 114,8 miles carrés en Californie. Au cours de la même période l’année dernière, 3 847 incendies ont noirci 48,6 milles carrés.

Les incendies de forêt en Californie prennent un « début intimidant » :dépasse actuellement la saison 2020 historique

L’Oregon et ses méga incendies

Le premier méga incendie de l’Oregon de la saison des incendies 2021 est désormais cartographié sur 153 535 acres. L’incendie de Bootleg, qui brûle à la frontière de l’État avec la Californie, menace environ 1 200 structures et est contenu à 0%.

12 autres incendies brûlent dans tout l’État, dont le Grandview Fire à 4 000 acres et le Jack Fire à 10 937. Tous ces incendies sont pâles par rapport au plus grand incendie de l’histoire de l’État, l’incendie de Silverton de 1865 sur plus de 900 000 acres.

Mais l’Oregon n’est pas étranger aux soi-disant méga incendies – des incendies qui brûlent plus de 100 000 acres. La superficie moyenne brûlée dans les incendies de l’Oregon depuis 2012 est d’environ 650 000, et cinq méga incendies ont éclaté dans l’État l’année dernière.

A Washington, un expert met en garde contre d’éventuels événements « catastrophiques »

À Washington, l’incendie de Batterman Road a consumé plus de 14 000 acres et 55 000 acres ont été brûlés par l’incendie du complexe Asotin.

Washington n’est pas non plus étranger aux incendies de forêt, avec plus de 800 000 acres brûlés en 2020. Les experts disent que cette année pourrait être bien pire.

« Il ne nous en faut pas beaucoup pour avoir un événement catastrophique majeur », a déclaré à KREM-TV Vaugn Cork, analyste du ministère des Ressources naturelles. « Cela pourrait être catastrophique. »

À ce jour en 2021, il y a eu 630 incendies de forêt, soit près du double de la moyenne décennale de l’État, selon les statistiques du DNR.

Températures élevées et feux de forêt au Montana

Au moins 10 incendies de forêt majeurs ont continué de brûler dans le Montana lundi, après des semaines de pics diurnes dans les années 90 et peu ou pas de pluie.

Malgré le nombre extrême, 2017 est toujours à ce jour le numéro 1 en termes d’hectares brûlés, et probablement le plus important depuis plus de 100 ans. C’est le plus grand nombre depuis 1910, lorsque le grand incendie a brûlé environ 3 millions d’acres dans le nord-est de Washington, le nord de l’Idaho et l’ouest du Montana.

Mais le niveau actuel de préparation aux incendies de forêt dans l’État est le plus élevé jamais enregistré en ce début de saison, selon CBS-6.

« Le pire est à venir » :Un avenir désastreux pour des millions de personnes dans le monde en raison du changement climatique, prévient un rapport

Plus d’incendies de forêt attendus dans l’Idaho

Dans l’Idaho, le gouverneur Brad Little a déclaré vendredi une urgence en cas d’incendie de forêt et a mobilisé la Garde nationale de l’État pour aider à lutter contre les incendies déclenchés après que des orages ont balayé la région frappée par la sécheresse.

Deux incendies de forêt majeurs brûlent dans la région où l’Idaho, l’Oregon et Washington se rencontrent, y compris le Dry Gulch Fire à 55 000 acres et le Snake River Complex à 54 000.

Jared Jablonski, porte-parole du Bureau of Land Management pour le district de Boise, a déclaré à KREM-TV qu’il ne serait pas surpris de voir plus d’incendies en 2021, contre 944 l’année dernière.

Que se cache-t-il derrière les feux de forêt en Arizona ?

Plusieurs incendies ravagent l’Arizona en raison d’une saison anormalement sèche. Au moins deux sont morts dans l’État jusqu’à présent.

Le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey et d’autres responsables des incendies ont mis en garde à la mi-mars contre la probabilité d’incendies de forêt graves en 2021, affirmant que cette saison devrait être similaire à celle de l’année dernière – l’une des pires saisons d’incendies de forêt en Arizona en une décennie en raison d’une sécheresse en cours, manque de pluie et prolifération de végétation.

Les feux de forêt en Colombie-Britannique aussi

Dans toute la province canadienne, les pompiers luttent contre 300 000 incendies historiques, déclenchés en grande partie par la chaleur excessive qui y a coûté la vie à plus de 700 personnes, selon CBC.

Contribution : Christal Hayes, USA TODAY ; David Murray et Karl Puckett, Great Falls Tribune; Rachel S. Hunt, République de l’Arizona ; The Associated Press