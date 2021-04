Un homme portant un masque protecteur passe au 14 Wall Street dans le quartier financier de New York, le 19 novembre 2020. Shannon Stapleton | Reuters

La saison de publication des résultats démarre dans la semaine à venir, et elle devrait être un catalyseur positif qui pourrait continuer à faire grimper les actions pour le moment. Le Dow et le S&P 500 débutent la semaine à des niveaux records après un fort rallye vendredi. La semaine à venir est remplie d’orateurs de la Réserve fédérale et de données importantes, y compris une lecture de l’inflation très attendue mardi, lorsque l’indice des prix à la consommation sera publié. Le président de la Fed, Jerome Powell, lance une autre semaine chargée pour les apparitions à la Fed avec une interview dimanche soir sur «60 minutes». Il intervient également mercredi lors d’un événement du Economic Club of Washington. Powell, dans des commentaires de la semaine dernière, a continué de souligner que la Fed maintiendra ses politiques faciles en place pendant longtemps et que toute émergence d’inflation devrait être temporaire. Mais les données d’inflation des prix à la production plus chaudes que prévu vendredi ont rendu la publication de l’indice des prix à la consommation mardi d’autant plus importante. L’IPP a gagné 1%, soit le double de l’augmentation attendue. Kevin Cummins, économiste américain en chef chez NatWest Markets, a déclaré qu’il s’attend à ce que l’IPC de base augmente de 0,2% pour mars, ou 1,5% d’une année sur l’autre, mais que l’inflation globale devrait augmenter de 0,5% ou 2,5% d’une année sur l’autre. Cummins a déclaré que mars était le début d’une période où l’inflation pourrait sembler plus élevée, simplement en raison de la comparaison avec les bas niveaux de l’année dernière lorsque l’économie a été fermée. « Je pense que la Fed a déjà pris de l’avance », a déclaré Cummins. Il s’attend à ce que l’IPC atteigne un sommet de 3,6% en mai, mais se calme ensuite pendant l’été. L’autre élément clé de la semaine à venir est le rapport sur les ventes au détail de mars, qui, selon Cummins, pourrait afficher un gain de 10%. Le consensus Dow Jones prévoit un gain de 5,6%, après une baisse de 3% en février.

Cummins a déclaré que les ventes de mars devraient être stimulées par les chèques de relance de 1400 dollars envoyés aux particuliers, qui ont commencé à atteindre les comptes bancaires à la mi-mars. Une plus grande partie de l’économie s’est également ouverte, car de plus en plus de personnes se font vacciner. « La fin du mois devrait être très solide », a-t-il déclaré. « Si vous regardez les ventes d’automobiles, c’était le plus haut niveau en quatre ans. Il semble que les restaurants deviennent de plus en plus encombrés, avec des sièges à l’extérieur. »

Saison des gains

Mais c’est peut-être la saison des résultats qui est le véritable révélateur de l’économie. «Ce n’est pas ce qu’ils rapportent», a déclaré James Paulsen, stratège en chef des investissements chez Leuthold Group. « Pour la première fois, nous allons entendre de plus en plus d’entreprises faire des commentaires sur l’avenir. Vont-elles réviser à la hausse certaines de leurs perspectives ou ne le sont-elles pas? C’est ce qui sera vraiment essentiel à ce sujet. »

Les grandes banques lancent le reporting mercredi, avec JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo. Bank of America et Citigroup rapportent jeudi. Morgan Stanley rapporte vendredi. PepsiCo et Delta Airlines sont également parmi les premiers à signaler. « Le consensus pour le premier trimestre est que les bénéfices devraient augmenter d’environ 22%. Nous avons une comparaison facile par rapport à l’année dernière. Ce chiffre pourrait être plus proche de 30% », a déclaré Brian Rauscher, responsable de la stratégie de portefeuille mondial chez Fundstrat. Rauscher a déclaré qu’il s’attend à ce que le plus grand nombre de beats de bénéfices soit dans les secteurs cycliques, comme la consommation discrétionnaire, la finance et les matériaux, tous les secteurs qui bénéficient de la réouverture de l’économie. « Je pense que la saison des résultats sera constructive et qu’elle sera suffisamment bonne pour maintenir le marché à la hausse », a-t-il déclaré. Sur la base des estimations et des premiers rapports, Refinitiv s’attend désormais à une croissance des bénéfices de 25% pour le premier trimestre. Jusqu’à présent, les entreprises ont dépassé les estimations à un rythme de 81%. Les bénéfices du secteur financier devraient augmenter de 76%. Le secteur de la consommation discrétionnaire a été durement touché par les fermetures il y a un an et ses bénéfices devraient rebondir de 98%, selon Refinitiv. « Je pense que ce que nous allons commencer à voir, c’est que l’effet de levier d’exploitation de ces entreprises est vraiment sous-estimé. Les bénéfices vont commencer à revenir plus vite que les revenus », a déclaré Rauscher. « Corporate America a vraiment fait du bon travail au cours de la dernière année en rationalisant ses opérations, ses structures de coûts et tout le reste. Les revenus pourraient revenir à 50% et les bénéfices à 100%. »

Les principaux indices boursiers étaient plus élevés la semaine dernière, mais les petites capitalisations étaient à la traîne, le Russell 2000 perdant du terrain. Le Dow Jones a augmenté de près de 2% pour la semaine, se terminant à un record de 33 800, tandis que le S&P 500 a gagné 2,7% pour un record de 4 128. Le Nasdaq était le leader, gagnant 3,1% à 13 900. Le Russell était en baisse d’un demi pour cent à 2243. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence est resté dans la zone médiane de sa récente fourchette. Vendredi après-midi, il était à 1,65%, bien en dessous de son récent sommet de 1,77%.

