La saison des fleurs de cerisier atteint sa pleine floraison à Shillong, Internet partage des photos fascinantes

Les très célèbres fleurs de cerisier roses ont atteint Shillong en pleine floraison cette année et les internautes ne peuvent tout simplement pas en avoir assez. Aussi connue sous le nom de Sakura, la fleur de cerisier est une fleur de nombreux arbres du genre Prunus ou Prunus subg. Cérase. On les voit surtout au Japon. Cependant, vous pouvez également le repérer en Asie de l’Est, notamment en Chine et en Corée. En Inde, ils fleurissent aux mois d’octobre et de novembre dans des États comme le Sikkim, le Nagaland, l’Uttarakhand et le Jammu-et-Cachemire. Cependant, dans le sud du pays, ils fleurissent vers la fin août.

Alors que la saison a atteint son plein essor à Shillong, on peut voir des gens partager des images et des vidéos de la même chose sur Twitter. Tout en partageant des images, une personne a écrit : “La notion s’appelle la vie wabi-sabi, comme la fleur de cerisier, elle est belle à cause de son impermanence, pas malgré elle, plus exquise pour l’inévitabilité de la perte.” – Peggy Orenstein.”

Une autre personne a écrit: «J’ai vécu à Shillong pendant 2 ans et le campus de Mayurbhanj avait en fait 4 cerisiers en fleurs ou plus, comme si nous avions une plus belle vue que les parcs de Shillong. J’échangerais n’importe quoi pour revoir ces beaux arbres roses.” Jetez un œil :

Dans ce qui vient comme une bonne nouvelle, le festival annuel des fleurs de cerisier est revenu en pleine gloire cette année après une interruption de deux ans en raison de la pandémie. Les principales activités du festival sont organisées au terrain de polo. Cependant, des événements plus petits sont répartis dans des endroits populaires. Les visiteurs auront la chance de profiter de la bonne musique, de la nourriture, du vin et des sports d’aventure.

