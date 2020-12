2020 se transforme en la saison des feux de forêt qui ne se terminera tout simplement pas.

Avec un autre événement éolien à Santa Ana prévu dans le sud de la Californie au cours des prochains jours – et davantage de pannes de courant prévues pour les résidents assiégés – 2020 se transforme en une saison des incendies de forêt qui ne se terminera tout simplement pas.

Le sud de la Californie Edison a déclaré qu’il pourrait couper l’électricité à plus de 130000 foyers et entreprises dans six comtés mercredi et jeudi, veille de Noël, en raison de la menace d’incendies de forêt. Les vents souffleront à 40-60 mph les deux jours; les rafales les plus élevées traversent probablement les canyons et les cols, a déclaré AccuWeather.

Le Service météorologique national a émis un avertissement «drapeau rouge» pour une grande partie de la région en raison des vents forts, de l’humidité à un chiffre et des carburants extrêmement secs.

Jusqu’à présent, en 2020, les incendies de forêt ont carbonisé plus de 16000 miles carrés à travers les États-Unis, une zone de la taille du Maryland et du Delaware réunis. C’est la plus grande zone brûlée depuis le début des archives modernes en 1983, selon le National Interagency Fire Center de Boise, Idaho.

Les incendies ont tué des dizaines de personnes, détruit plus de 13000 structures et causé au moins 10 milliards de dollars de dégâts, principalement dans l’ouest des États-Unis, selon les données du Fire Center et d’Aon, une société de réassurance mondiale.

Pourquoi 2020 a-t-elle été une année aussi catastrophique pour les incendies?

L’immense zone brûlée en 2020 « a coïncidé avec des conditions de sécheresse importantes dans une grande partie de l’ouest des États-Unis », a déclaré le météorologue Steve Bowen d’Aon. « Des conditions chaudes et sèches prolongées – ainsi que des exemples répétés de vents en rafales au large qui sont très propices à une propagation rapide du feu – ont préparé le terrain pour une saison active en Californie, en Oregon et à Washington. »

De nombreux incendies ont brûlé dans des zones qui n’avaient pas enregistré d’activité d’incendie majeure depuis des décennies et qui avaient récemment subi une perte importante d’arbres en raison d’une infestation de coléoptères sans précédent, a-t-il déclaré.

La Californie était l’épicentre de l’activité des incendies en 2020: elle représentait un remarquable 40% de la superficie brûlée à travers le pays: plus de 6500 miles carrés, une superficie plus grande que la taille du Connecticut. C’est plus du double du précédent record moderne de la Californie datant des années 1980, basé sur les données de CalFire.

Bien que les incendies de forêt fassent partie intégrante du paysage californien, la saison des incendies dans l’État et dans l’Ouest commence plus tôt et se termine plus tard chaque année, selon CalFire.

Le changement climatique est un moteur clé de la tendance, a déclaré CalFire. Des températures printanières et estivales plus chaudes, un manteau neigeux réduit et une fonte des neiges plus précoce au printemps créent des saisons sèches plus longues et plus intenses qui augmentent le stress hydrique sur la végétation et rendent les forêts plus vulnérables aux incendies de forêt violents.

Bowen était d’accord, disant qu ‘ »il est indéniable que le changement climatique est un moteur majeur de ces tendances ». La clé, cependant, est l’allumage – et c’est là que les humains entrent en jeu.

«Qu’il s’agisse d’une ligne électrique en panne, d’une étincelle provenant d’une jante de pneu ou d’une fête de révélation du sexe de bébé qui a mal tourné, l’allumage est ce qui engendre ces événements. Si vous combinez un allumage dans un environnement de plus en plus propice à une propagation rapide, un incendie plus inhabituel comportement, et des flammes plus chaudes, le risque d’incendie global devrait devenir plus difficile avec le temps », a-t-il déclaré.

Et avec plus de personnes se déplaçant dans ces lieux d’incendie très vulnérables, les chances d’incendies de forêt dévastateurs augmentent.

Quelques bonnes nouvelles dans SoCal

Il y a un espoir de pluie dans le sud de la Californie bientôt.

Une tempête du Pacifique approchant la Californie tard dimanche à lundi pourrait enfin donner à certaines parties du sud de la Californie un trempage décent, selon Weather.com.

AccuWeather a déclaré que le système pourrait apporter la pluie indispensable de Los Angeles à San Diego.

«La pluie apporterait enfin un peu d’humidité à la végétation afin qu’elle ne soit pas aussi vulnérable aux incendies si de futurs vents se développent», selon le météorologue d’AccuWeather Brian Thompson.