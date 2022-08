La saison des feux de forêt en Colombie-Britannique s’intensifie avec 91 incendies actifs, 5 notables

Après un démarrage lent de sa saison des incendies de forêt, la Colombie-Britannique voit des dizaines d’incendies surgir dans la province, dont cinq dans le sud étiquetés comme très visibles ou potentiellement menaçants.

Mercredi matin (3 août), il y avait 91 incendies actifs en Colombie-Britannique. Parmi eux, la majorité (29) sont considérés comme maîtrisés, 25 sont nouveaux, 18 sont maintenus en place, 14 sont hors de contrôle et cinq sont traités comme une menace plus importante.

On pense que la grande majorité (66) ont été causées par la foudre, tandis que sept sont d’origine humaine et 18 sont inconnues.

À l’échelle régionale, les plus grands groupes d’incendies se trouvent dans les régions de Kamloops et du Sud-Est. C’est également là que brûlent les cinq incendies de forêt notables. Ils comprennent:

Ruisseau de Keremeos

Taille estimée du feu : 2 790 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Découvert: 29 juillet

Cause : En cours d’enquête

Le feu s’est déplacé vers le bas vers l’autoroute 3A mercredi. Une section de la chaussée a été forcée de fermer mardi, mais elle a depuis rouvert et les équipes travaillent à établir des lignes de contrôle le long du côté nord de l’autoroute.

Le BC Wildfire Service se prépare également à certains allumages contrôlés dans la région.

Un ordre d’évacuation reste en vigueur pour 324 propriétés dans les zones électorales I et G. 438 autres propriétés sont sous alerte. BC Wildfire dit qu’ils protégeront les structures au besoin.

Mercredi, il y avait 252 pompiers sur place, appuyés par 10 hélicoptères et quatre équipements lourds.

Les équipes du BC Wildfire Service et les pompiers de structure travaillent actuellement ensemble pour mettre en œuvre des allumages planifiés à petite échelle le long de la route 3A. pic.twitter.com/eKcdEvgJ8t – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 3 août 2022

Ruisseau Maria

Taille estimée du feu : 1 004 hectares

Emplacement : 6 kilomètres au nord-est de Pavilion

Découvert: 31 juillet

Cause : Foudre

Le feu brûle dans de vieux blocs de coupe, où les combustibles sont inégaux, mais les températures élevées, les vents et les conditions sèches attisent les flammes. Mardi, il n’a poussé que 75 hectares, mais les vents prévus pour mercredi après-midi devraient renforcer le feu.

De légères pluies sont attendues mercredi soir, avant que les températures ne remontent vendredi. BC Wildfire affirme que la chaleur est un grave problème de sécurité pour les équipages et les oblige à prendre des pauses fréquentes.

Il n’y a actuellement aucun impact sur les autoroutes 97 ou 99. De la fumée peut être visible depuis Clinton, Cache Creek et les zones environnantes.

Le feu de forêt du ruisseau Maria (K70927) a montré un comportement de feu agressif cet après-midi en raison des vents forts et des températures élevées. pic.twitter.com/cp8cCAuELN – Service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 2 août 2022

Ruisseau Nohomin

Taille estimée du feu : 3 700 hectares

Emplacement : 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton

Découvert: 14 juillet

Cause : En cours d’enquête, soupçonné d’être d’origine humaine

Le feu de forêt s’est étendu sur environ 500 hectares mardi, se dirigeant vers le nord de la rivière Stein et loin de toutes les communautés environnantes. Selon BC Wildfire, les zones les plus actives se trouvent au nord-ouest, sur des falaises abruptes et des zones rocheuses auxquelles les équipes au sol ne peuvent pas accéder. Une nouvelle croissance y est attendue mercredi.

Les autoroutes 1 et 12 restent ouvertes. De la fumée très visible est probable dans les communautés environnantes.

Il y a 65 pompiers et 10 hélicoptères qui combattent l’incendie.

Regarder le ruisseau

Taille estimée du feu : 195 hectares

Emplacement : 16 kilomètres au nord-ouest de Kamloops

Découvert: 29 juillet

Cause : Coup de foudre suspecté

Une alerte d’évacuation émise lundi reste en place pour les propriétés de la zone électorale J et le site de loisirs de Pass Lake est toujours fermé mercredi.

Le service BC Wildfire indique que le feu brûle sur un terrain escarpé, ce qui le rend difficile à attaquer, mais que le temps plus frais et l’humidité plus élevée mercredi devraient réduire l’activité.

La fumée restera probablement visible de Kamloops et des communautés voisines dans les prochains jours.

Vingt pompiers sont sur place, aidés de six hélicoptères et de 10 engins lourds.

Une alerte d’évacuation a été émise par le centre des opérations d’urgence du TNRD pour une partie de la zone électorale “J” (pays du désert de cuivre) en raison de l’incendie de Watching Creek. Détails : https://t.co/VUxg145ZIN #bcwildfires pic.twitter.com/yCMlf4nJAE – TNRD (@TNRD) 2 août 2022

Ruisseau Briggs

Taille estimée du feu : 1 500 hectares

Emplacement : 11,5 kilomètres à l’ouest de Kaslo

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

BC Wildfire indique que le feu brûle dans un terrain escarpé et inutilisable, mais ne menace aucune propriété à proximité. Au lieu de cela, il se dirige vers le Kokanee Glacier Park.

Pourtant, le district régional a émis une alerte d’évacuation pour 14 propriétés de la région.

Il y a 29 pompiers sur place mercredi.

D’un groupe de photographie dans les West Koots. L’incendie de Briggs Creek au-dessus de Kaslo BC. pic.twitter.com/YLENMO5xyc – Appelez-moi simplement Eva (@So_damntired) 3 août 2022

