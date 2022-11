La saison des feux de forêt de cette année a énormément fluctué d’une province à l’autre. Voici un aperçu des chiffres

Le Projet sur les changements climatiques dans les Prairies est une initiative conjointe de CBC Edmonton et CBC Saskatchewan qui se concentre sur la météo et notre climat changeant. La météorologue Christy Climenhaga apporte sa voix experte à la conversation pour aider à expliquer les phénomènes météorologiques et le changement climatique et leur impact sur la vie quotidienne.

Alors que la neige commence à voler dans l’Ouest canadien, marquant la fin de la saison des feux de forêt de cette année, nous voulions voir comment les incendies de l’année dernière se comparaient aux années précédentes.

En moyenne, environ 6 000 incendies brûlent environ 2,5 millions d’hectares chaque année au Canada, et le réchauffement climatique signifie que nous pouvons nous attendre à des saisons des incendies plus longues et plus intenses.

Alors plongeons et jetons un coup d’œil.

Saison plus normale pour les provinces de l’Ouest

Cette saison a commencé sur une note humide pour une grande partie de l’Ouest canadien.

La Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan ont connu des pluies constantes jusqu’en juin.

À Edmonton, nous avons vu deux fois les précipitations normales pour juin, avec 140 millimètres au cours du mois. Dans l’ouest de la Saskatchewan, des régions comme Kindersley ont vu près de 96 mm au cours du mois, alors qu’elles verraient généralement 67 mm.

Le début d’été humide a fait une grosse brèche dans la saison des incendies de forêt.

“Nous avons eu un printemps très humide, ce qui était excellent pour l’atténuation des incendies de forêt, car le printemps a généralement tendance à être le moment où nous voyons des incendies de forêt catastrophiques”, a déclaré Melissa Story, agente d’information provinciale chez Alberta Wildfire.

“Cela a été suivi de quelques mois de conditions chaudes et sèches qui ont définitivement augmenté le danger d’incendie … Nous avons vu un certain nombre d’incendies de forêt, mais nous avons réussi à les contenir.”

Dans l’ensemble, l’Alberta a connu cette année plus de 1 200 incendies de forêt qui ont brûlé environ 153 000 hectares.

À titre de comparaison, près de 800 000 hectares ont brûlé en Alberta en 2019 au cours d’une saison des feux de forêt particulièrement volatile qui comprenait des incendies tels que le Ruisseau Chuckegg un incendie près de High Level, qui a brûlé plus de 300 000 hectares et forcé des milliers de personnes dans le nord-ouest de l’Alberta à quitter leurs maisons.

Le nombre de feux de forêt de cette année est légèrement supérieur à la moyenne quinquennale de 1 035, mais inférieur à la moyenne quinquennale des hectares brûlés – environ 208 000.

« Nous avons eu une année relativement moyenne cette année jusqu’à maintenant dans la province », dit M. Story.

Cela étant dit, le feu a fait sa marque.

Les incendies notables de cette année comprenaient de vastes étendues de la forêt de Fort McMurray, un incendie de forêt dans la région de Rocky Mountain House et l’incendie de Chetamon Mountain près de Jasper qui a coupé l’électricité de la ville.

La Saskatchewan a connu une saison légèrement plus occupée, dépassant sa moyenne quinquennale pour le nombre d’incendies et d’hectares brûlés.

Il y a eu 443 incendies de forêt cette année par rapport à la moyenne quinquennale de 379.

Les pompiers travaillent contre un feu de forêt près de Stanley Mission, en Saskatchewan, à environ 55 kilomètres au nord-est de La Ronge, en juin. (Service régional d’incendie de La Ronge/Facebook)

Kara Slobodzian, responsable des relations avec les médias à la Saskatchewan Public Safety Agency, a déclaré que les incendies dans cette province cette année comprenaient un incendie qui a brûlé plus de 12 000 hectares et des évacuations forcées à Stanley Mission, à environ 80 kilomètres au nord-ouest de La Ronge.

Saison tardive et plus calme pour la Colombie-Britannique

L’année dernière a été horrible pour les incendies de forêt en Colombie-Britannique. Lytton a brûlé jusqu’au sol, tuant deux personnes, et l’incendie de White Rock Lake au nord de Kelowna a brûlé plus de 80 000 hectares et détruit 78 propriétés dans le centre de l’Okanagan.

Cette année, la Colombie-Britannique a également connu un début de saison lent, avec un temps frais et humide ce printemps.

“L’accumulation d’énergie n’était tout simplement pas là étant donné que [fires] commençaient plus tard en juillet ou en août », explique Forrest Tower, un agent d’information sur les incendies de la Colombie-Britannique.

“La fenêtre de combustion, donc l’heure et le jour où un feu peut brûler, était de plus en plus courte à mesure que nous avancions vers l’automne.”

Cependant, cette année, il y a eu plus de 1 700 incendies, soit un peu plus que la moyenne décennale de la province. Environ 133 000 hectares brûlés, soit près de 300 000 hectares de moins que la moyenne décennale.

“Nous avons été très occupés tout au long des mois de juillet, août et presque tout le mois de septembre et même maintenant jusqu’à la fin octobre”, explique Tower.

À son apogée, le feu de forêt de Battleship Mountain s’est approché à moins de quatre kilomètres du barrage WAC Bennett et à huit kilomètres de la communauté de Hudson’s Hope, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Malgré la fin de saison chargée, Tower dit que c’était une histoire différente de celle des saisons sévères passées comme on l’a vu en 2017, 2018 et 2021 .

“Nous avons eu des périodes, des périodes très courtes, où des centaines d’incendies se sont déclarés dans de vastes zones géographiques [in those years],” il dit.

“Nous n’avions pas la capacité d’accéder rapidement à chacun de ces incendies dans le délai pendant lequel vous pouvez le maintenir sous la taille d’attaque initiale.”

Cette année, dit Tower, les incendies ont été beaucoup plus espacés, ce qui a permis aux intervenants de les maintenir sous cette taille d’attaque initiale – moins d’un hectare en 24 heures.

“Notre succès d’attaque initial a été vraiment bon. Nous avons donc pu en quelque sorte nous attaquer rapidement aux incendies.”

Incendies plus importants dans les territoires

Cet automne chaud plus long a vraiment fait grimper les chiffres dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.

À 257 incendies cette année, les chiffres semblent plus bas. Mais la superficie brûlée était importante.

Aux TNO, la saison a été occupée dès le début et est demeurée très active jusqu’à la mi-octobre, ce qui est très inhabituel pour la région.

Cette année, le territoire a vu des incendies de forêt brûler plus de 680 000 hectares, dépassant les moyennes quinquennales et décennales.

Des conditions de sécheresse modérée et des températures automnales chaudes ont contribué à alimenter les flammes.

Bien qu’occupés, les responsables des incendies affirment que cette saison est encore pâle par rapport à la saison aberrante de 2014, lorsque 3,5 millions d’hectares ont brûlé sur le territoire.

Changement climatique et saisons des incendies

À mesure que notre climat continue de changer, les saisons des incendies devraient s’allonger et s’aggraver.

Les températures chaudes en été et pas assez de pluie pour compenser la perte d’humidité seront des facteurs à l’avenir.

“Nous constatons une augmentation de la durée des saisons des incendies aux deux extrémités. Nous constatons donc parfois que les incendies commencent un peu plus tôt et peuvent également commencer un peu plus tard”, explique Tower, le service d’information sur les incendies. officier en Colombie-Britannique

“Il est généralement poussé dans un sens ou dans l’autre et cela dépend vraiment des précipitations reçues dans nos niveaux d’enneigement et du code de sécheresse de l’année précédente.”

Tower dit qu’avec le temps sec cet automne, la prochaine saison des incendies sera à surveiller.

“À moins que nous n’obtenions des précipitations importantes et un manteau neigeux élevé, nous commençons très probablement le printemps dans des conditions très sèches.”

Il dit que si nous constatons des tendances au réchauffement au début de l’année prochaine, cela pourrait être un début précoce de la saison des incendies. Les conditions météorologiques extrêmes jouent également un rôle.

“Le dôme chauffant a eu un impact énorme en 2021 sur notre saison des incendies. Donc, tout type d’événement comme celui-ci peut vraiment changer radicalement la façon dont le reste de l’été progresse à coup sûr.”

