La saison des étoiles filantes se réchauffe avec les Perséides et 2 autres averses de météorites

C’est une période passionnante de l’année pour les observateurs du ciel nocturne : la pluie de météores la plus photogénique du calendrier est désormais active, ainsi que les aquarides respectés du delta du sud et les capricornes alpha moins connus.

Les Perséides sont populaires dans l’hémisphère nord, où le temps estival favorable permet une observation idéale. Cette pluie de météorites culmine début août.

Les aquariides du delta du sud sont une autre forte averse, mais ils sont mieux vus du sud de l’équateur. Cette année, l’espionnage d’une étoile filante au pic de l’averse les 29 et 30 juillet sera assisté par une lune qui sera presque totalement invisible ce soir-là.

Ajoutez les Alpha Capricornides modérément forts, culminant la nuit du 30 juillet jusqu’aux petites heures du matin du 31, et vous obtenez quelques semaines d’opportunités prometteuses pour voir de minuscules débris cosmiques se consumer en rien lorsqu’ils entrent en collision avec notre haute atmosphère.

Les trois douches sont déjà actives maintenant, ce qui signifie que les observateurs du ciel patients et chanceux pourraient être en mesure d’attraper un météore ou deux par heure n’importe quelle nuit au cours des prochaines semaines. Alors que les aquarides du delta du sud et les alpha capricornes culminent dans les derniers jours de juillet, ce taux horaire pourrait atteindre près de deux douzaines dans des conditions idéales.

Mais l’événement principal, comme la plupart des années, sera le pic des Perséides, à venir en 2022 dans la nuit du 11 août et le matin du 12 août. L’American Meteor Society prédit jusqu’à cent météores par heure pourraient être visibles depuis un ciel sombre avec une pollution lumineuse minimale.

Malheureusement, cette année, la lune fournira une quantité importante de pollution lumineuse une grande partie de la nuit pendant le pic des Perséides lorsqu’elle sera à sa pleine phase. Même encore, cette douche vaut la peine de s’aventurer à l’extérieur pour vérifier la nuit de pointe si vous pouvez vous rendre dans un lieu d’observation avec un ciel clair et sans lumières de la ville.

Il y a quelques astuces que vous pouvez utiliser pour exclure la lune qui se mêle de la nuit de pointe des Perséides, comme tourner le dos à la lune montante et même placer un écran physique comme un mur ou un grand arbre entre vous et la lune pour réduire son impact sur votre vue du ciel plus vaste.

Peu importe quand et où vous essayez de voir des étoiles filantes par vous-même au cours des prochaines semaines, planifiez à l’avance et assurez-vous de réserver au moins une heure ou deux pour l’expérience. Vous aurez besoin d’au moins 15 minutes pour que vos yeux s’adaptent, et consacrer une heure à l’observation vous assurera de ne pas être découragé par les inévitables accalmies de l’activité des météores, qui peuvent souvent être ponctuées par des éclats soudains de plusieurs météores grésillant à travers le ciel à quelques secondes d’intervalle.

N'oubliez pas d'apporter des couvertures ou des chaises confortables et des collations pour compléter l'expérience