La saison des Cubs semble devenir incontrôlable. Peuvent-ils corriger ce qui les afflige ?

PHILADELPHIE – Après son pire départ depuis juin dernier, Justin Steele a rebondi avec un impressionnant jeu blanc de six cadres dimanche à Philadelphie. Ce n’était pas suffisant pour les Cubs, qui ont perdu le match 2-1 et ont mis fin à un terrible voyage sur la route avec un dossier de 2-7 et ont enregistré un creux de six matchs sous la barre des 0,500.

« De toute évidence, vous ne voulez pas perdre de matchs », a déclaré Steele. « Mais j’ai l’impression qu’en tant qu’équipe, nous faisons les bonnes choses. Tout le monde se présente tous les jours et fait ce qu’il faut pour se préparer au match. Vous regardez certains chiffres et vous pourriez dire que nous jouons plutôt bien. Ensuite, vous regardez notre dossier et il ne le montre pas. C’est juste du base-ball. J’ai l’impression que si nous continuons à faire les choses que nous faisons, le scénario va basculer.

Steele fait certainement les bonnes choses. Il a une MPM de 2,20, le troisième meilleur de la NL, et est l’un des neuf partants avec au moins 60 manches lancées. Et il a raison, de nombreux chiffres suggèrent que l’équipe devrait être meilleure. Au cours de la saison, l’attaque des Cubs a un 111 wRC +, à égalité au troisième rang de la Ligue nationale avec les Dodgers de Los Angeles. L’ERA de leurs partants (3,94) est quatrième dans la NL. Mais à ce stade, il serait insensé d’essayer de se fier à des chiffres qui ne correspondent pas actuellement à des gains.

Peut-être que cela signifie que les choses vont s’améliorer, peut-être que cela signifie qu’ils ont raté une occasion d’empiler des victoires alors que certains joueurs individuels excellaient. En fin de compte, ils sont maintenant à égalité pour la quatrième place dans une mauvaise division avec une équipe des St. Louis Cardinals qui a été laissée pour morte il y a deux semaines.

Aussi bon que le lancer ait été pendant une grande partie de la saison, le road trip de neuf matchs a été l’un des pires qu’ils aient vus. Au cours de cette séquence à travers le Minnesota, Houston et Philadelphie, la rotation a affiché une MPM de 7,45 tandis que les releveurs étaient encore pires à 9,10. La défaite de dimanche n’était pas sur le personnel, donc le blâme peut être répandu pour les difficultés de l’équipe.

«Si vous voulez concourir dans cette ligue de manière cohérente, vous devez juste bien jouer, vous devez bien vous préparer et à la fin de la journée, vous devez aller là-bas et prendre le terrain tous les jours et faire de votre mieux, peu importe vous vous vous sentez bien, mal ou indifférent », a déclaré Dansby Swanson. « Ce jeu est censé être joué tous les jours et joué à un certain niveau. À la fin de la journée, nous devons être meilleurs. Et nous allons. »

Quand les choses ne vont pas bien, il est important de ne pas laisser le club house tourner en rond. Les joueurs ne peuvent pas commencer à blâmer les autres et la confiance doit rester. Jusqu’à présent, ils ont fait du bon travail pour éviter ces types de pièges.

« Rentrez chez vous, réinitialisez, jour de repos demain », a déclaré le manager David Ross. «Nous devons simplement continuer à nous soutenir mutuellement et trouver des moyens de gagner des matchs de balle. Ce n’est pas par manque d’effort ou de travail en ce moment. Nous devons comprendre quelques choses, mais oui, la confiance est importante.

L’enclos des releveurs est un domaine évident où les choses doivent commencer à prendre forme. Ross a indiqué qu’il faisait confiance à la fois à Adbert Alzolay et à Mark Leiter Jr., ceux qui occupent actuellement le plus souvent des postes à fort effet de levier. Le plus gros problème d’Alzolay dans le passé a été ses luttes contre les gauchers, en particulier le long ballon. Mais en entrant en jeu dimanche, il n’avait accordé que trois coups sûrs aux frappeurs gauchers, un seul pour les buts supplémentaires.

Bien sûr, juste au moment où Ross commence à croire qu’il a trouvé son meilleur releveur, tout s’effondre. Alzolay a accordé un circuit de deux points au septième au gaucher Bryson Stott, ce qui a fini par faire la différence dans le match. Pourtant, Ross doit espérer que ce sera un coup dur et que lui et Leiter continueront de briller à l’avenir.

« Il a la mentalité », a déclaré Ross à propos de Leiter gérant de grands moments. « Je pense qu’il pense qu’il est le meilleur lanceur de la ligue quand il est là-bas et j’adore ça. Vous avez des gars comme ça et vous leur faites confiance dans ces moments-là. C’est un gars sur qui on va compter. »



Mark Leiter Jr. (Matt Blewett / USA Today)

Mais qui d’autre Ross pourrait-il commencer à ajouter à ce cercle de confiance ? Jeremiah Estrada, Julian Merryweather et Nick Burdi sont tous des candidats pour s’habituer plus souvent aux grands moments. Estrada a travaillé sept manches et n’a accordé aucun point tout en retirant 41,4% des frappeurs qu’il a affrontés.

C’est le bien. Le mauvais est son taux de marche de 17,2% et son taux de 54,5% de coups durs. Mais à un certain moment, Ross sait qu’il doit juste commencer à appuyer sur différents boutons et voir ce qui se passe.

« Il obtiendra des places de levier à venir, j’en suis sûr », a déclaré Ross. «Nous devons équilibrer ce groupe et voir qui peut participer à ces (moments) à fort effet de levier. Julien grandit. Burdi a fait une très belle sortie (vendredi), pas aussi propre (samedi). Mais c’est son premier back-to-back de l’année. Nous devons continuer à faire confiance à (Michael) Fulmer, nous devons continuer à faire confiance aux gars qui ont également lutté. Nous allons avoir des hauts et des bas là-bas. »

Ce serait bien d’avoir une certaine cohérence dans ce domaine, mais parfois, il faut plus de temps dans la saison pour tout comprendre avec un enclos. Au cours des années passées, Ross a eu le luxe d’avoir des vétérans qui l’ont verrouillé au début de la saison. Cela ne s’est pas produit pour lui cette année, ce qui signifie qu’il va commencer à essayer différents releveurs jusqu’à ce que quelque chose clique, espérons-le.

Avec Steele et Marcus Stroman retrouvant rapidement leur forme et Drew Smyly organisant un brillant début de saison, les Cubs espèrent que le reste de la rotation pourra également devenir une force. Ils s’appuient sur un groupe de quatre hommes depuis l’envoi de Hayden Wesneski il y a une semaine, mais cela pourrait changer au cours du week-end.

Les Cubs évalueront comment Kyle Hendricks se sent après que le vétéran ait lancé cinq autres bonnes manches en Triple A samedi. Après quelques difficultés initiales avec l’Iowa, Hendricks a résolu quelques problèmes de livraison lors d’une séance d’enclos avec l’entraîneur des lanceurs Tommy Hottovy. Depuis lors, Hendricks a lancé cinq manches à chacun de ses trois derniers départs, en a retiré 14, n’en a marché que deux et a affiché une MPM de 1,80.

S’ils sont jugés prêts, les Cubs pourraient placer Hendricks pour un départ samedi afin de séparer leurs gauchers, Steele et Smyly, dans la rotation. Contre les Mets, ils enverront Smyly, Stroman, puis le Taillon en difficulté.

Après la sortie désastreuse de samedi contre les Phillies, Taillon a maintenant une MPM de 8,10 en sept départs. L’objectif des Cubs avec Taillon en ce moment est de savoir comment il a joué contre les gauchers jusqu’à présent cette année. Les adversaires mettent en place un fou 1.131 OPS contre Taillon du côté gauche. Il s’agit d’un changement par rapport aux deux années précédentes pour Taillon, qui a toujours été neutre et a affiché un OPS de 0,712 et 0,733 contre les gauchers en 2022 et 2021, respectivement.

Un aspect sur lequel Hottovy a dit qu’ils se concentraient est sa forme de terrain et sa mécanique. Cela commence à se faire sentir alors que les jambes de Taillon reviennent sous lui après son passage sur la liste des blessés, car de petits problèmes sont survenus et ont pour la plupart été corrigés. L’autre aspect est l’utilisation du terrain de Taillon contre les gauchers.

« Il y a eu beaucoup d’incohérences d’utilisation », a déclaré Hottovy. « Son profil, quand il est bon, devrait jouer comme un profil nord et sud. Fastballs up, curveball down, changeup et un cutter. C’est presque comme si vous abandonniez un coup et que vous vous éloigniez de ce que nous pensons que ses forces peuvent être. Ensuite, c’est comme coupeur loin, coupeur porte dérobée, balle rapide vers le bas et loin.

Ce profil est-ouest vers lequel Taillon a migré a bien fonctionné contre les droitiers, mais contre les gauchers, ce n’est pas efficace.

« C’est une bonne exécution à quatre coutures en haut de la zone de frappe, une bonne courbe en plus », a déclaré Hottovy. « Et puis revenir à l’utilisation du cutter ou du changement de ces terrains, sans les présenter, c’est ce que j’ai l’impression que nous avons rencontré au cours des derniers matchs. »

Taillon utilise son cutter contre les gauchers cette saison 34,7% du temps et ils frappent .435 contre lui avec un pourcentage de slugging de .652. La saison dernière, l’utilisation de son cutter contre les gauchers était de 13%, l’année précédente de 8%. Taillon aime faire du fastball à quatre coutures contre des gauchers, puis enterrer sa courbe – comme il essayait de le faire contre Kyle Schwarber samedi avant d’en accrocher un qui a été foré pour un grand chelem.

Le problème est que Taillon a également eu des difficultés avec les quatre coutures contre les gauchers – .500 moyenne au bâton contre avec un pourcentage de 1.200 slugging. Au lieu de s’en tenir à cela, les attrapeurs vont à autre chose. Cela a du sens dans certaines situations, mais on croit que Taillon doit simplement continuer avec ce qu’il sait fonctionner et qu’il finira par réussir.

« En ce moment, c’est difficile », a déclaré Hottovy. «Ce match est difficile et le côté attrapeur est définitivement difficile. Le receveur va passer directement en mode survie. « Comment puis-je faire passer ce gars à travers la sortie alors qu’il n’a pas ces deux terrains? » Il y a deux courants de pensée là-bas, n’est-ce pas? L’un est d’aller à tout ce que vous pouvez trouver qui va l’aider à traverser le match. Ou restez avec vos points forts et j’espère que vous le trouverez. C’est une ligne fine à jouer et chaque gars est différent et chaque situation est différente.

Cela se produit parfois lorsqu’un lanceur travaille avec un nouveau groupe de receveurs. Ils n’ont pas vu le joueur sous son meilleur jour, donc ils ne savent pas toujours dans quelle direction aller en cas de problème. Le changement probable sera de s’en tenir à ce qui a fonctionné avec Taillon dans le passé. Même s’il rate avec un quadrilatère ici et là, tout le monde doit commencer à croire qu’il trouvera son emplacement avec le terrain, ce qui a été sa tendance au cours des saisons précédentes.

Les Cubs doivent espérer pouvoir résoudre quelques-uns de ces problèmes et le faire rapidement. S’ils le peuvent, ils pourront peut-être se remettre sur la bonne voie. Aussi lamentable que cela puisse paraître en ce moment, ils sont dans une mauvaise division et une longue séquence chaude peut les ramener directement dans le vif du sujet. C’est exactement ce qui est arrivé aux cardinaux. Il est temps pour les Cubs de corriger leur trajectoire, de profiter d’un groupe offensif surperformant et d’essayer de sauver une saison 2023 qui commence à devenir incontrôlable.

(Photo du haut de Jameson Taillon : John Geliebter / USA Today)