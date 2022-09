La famille Von Bergen a commencé à cueillir des citrouilles près d’Hébron lorsque Mike Von Bergen avait neuf ans.

“Il voulait faire pousser des citrouilles”, donc la création d’un patch à choisir était la prochaine étape logique pour eux à l’époque, a déclaré sa femme, Tracie Von Bergen. “Il a 52 ans maintenant.”

Une troisième génération de Von Bergens fait maintenant partie du marché de campagne de Von Bergen au 9805 Route 173, Hébron. Ils offrent des fruits, des légumes et des fleurs cultivés à la ferme depuis 1979, a déclaré Tracie. Au fil des ans, ils se sont étendus à des événements d’été et d’automne qui produisent au public.

L’un des points forts de leur marché d’automne est un labyrinthe de tournesols. Comme un labyrinthe de maïs plus traditionnel, il y a des endroits à l’intérieur du champ aménagés pour prendre des photos, a-t-elle déclaré. Parce que ce sont aussi des tournesols, le champ change d’heure en heure alors que les fleurs suivent le soleil dans le ciel.

“Les gens n’essaient pas vraiment de sortir”, a-t-elle déclaré à propos du champ de tournesols. “Ils veulent juste passer du temps ici.”

Alors que le coup d’envoi de l’automne de Von Bergens est prévu pour le 24 septembre, certaines autres fermes de la région, notamment Goebbert’s Pumpkin Patch et Apple Orchard à Pingree Grove, Stade’s Farm and Market à McHenry et Richardson Adventure Farm à Spring Grove, ont commencé leur saison d’automne.

En voici quelques-unes que vous aimeriez visiter dans la région du comté de McHenry.

Verger toutes saisons, 14510 Route 176, Woodstock : De 10 h à 17 h du lundi au vendredi et de 10 h à 18 h les samedis et dimanches jusqu’au 30 octobre. Offre un verger de pommiers, un champ de citrouilles et un labyrinthe de maïs ainsi qu’un zoo pour enfants, des balançoires géantes, un oreiller sauteur, une mini tyrolienne, des karts à pédales et montagne de pneus. Appelez le 815-338-5637 ou visitez allseasonsorchard.com

Ferme et verger de Cody, 19502 River Road, Marengo : de 10 h à 18 h tous les jours. Autocueillette de pommes et citrouilles les fins de semaine, pommes en septembre et octobre et citrouilles en octobre. Des promenades en charrette, une aire de jeux, un labyrinthe de maïs de 5 acres, des courses de canards en caoutchouc et des tracteurs à pédales sont également disponibles. Appelez le 815-568-7976 ou visitez codysfarm.com.

Les citrouilles de Dave, 9112 Algonquin Road, Huntley : de 8 h à 20 h tous les jours. Citrouilles disponibles ainsi qu’un jeu de quilles avec des citrouilles, un mini-labyrinthe de maïs à balai, des promenades en foin et des tracteurs à pédales. Beignets de cidre et promenades effrayantes dans le foin les week-ends à partir du 17 septembre. Appelez le 847-893-0002 ou visitez davespumpkins.com.

Champ de citrouilles et verger de pommiers de Goebbert, 42W813 Reinking Road, Pingree Grove : de 8h00 à 18h00 tous les jours jusqu’au 31 octobre. En plus des citrouilles et des pommes, Goebbert’s propose une maison hantée, un labyrinthe de paille, un trajet en train, une boîte à maïs, un oreiller sauteur, des karts à pédales, un carrousel, zoo pour enfants et promenades à poney. Appelez le 847-464-5952 ou visitez goebbertspumpkinpatch.com.

Ferme Aventure Richardson, 9407 Richardson Road, Spring Grove : Fermé les lundis, mardis et mercredis ; 15 h à 21 h le jeudi; 10 h à 23 h les vendredis et samedis ; et de 12 h à 21 h le dimanche jusqu’au 30 octobre avec Maze ’til Midnight offert le 10 septembre et les 7 et 8 octobre. Choisissez vos propres citrouilles et un labyrinthe de maïs avec 9 à 10 milles de sentier sur 28 acres, des promenades en wagon et en train, manège, toboggan, tyrolienne, mini-ferme, coussin sauteur et karts à pédales. Appelez le 815-675-9729 ou visitez richardsonadventurefarm.com.

Ferme Royal Oak, 15908 Hebron Road, Harvard : de 10 h à 17 h du lundi au jeudi et de 10 h à 18 h du vendredi au dimanche jusqu’au 31 octobre. Cueillette de citrouilles et de pommes avec aire de jeux, zoo pour enfants et le week-end, manège et trajet en train. Appelez le 815-648-4141 ou visitez royaloak.farm.

La Ferme et le Marché de Stade, 3709 Miller Road, McHenry : de 9 h à 18 h tous les jours. Les heures d’autocueillette se terminent à 17 h, et les pommes, les framboises, les tomates, les poivrons, les haricots verts, les betteraves, le chou-rave et les fleurs sont disponibles à la cueillette selon la saison. Le festival Shades of Autumn se déroule jusqu’au 30 octobre et comprend des promenades en charrette, un zoo pour enfants, des labyrinthes, des structures gonflables, des promenades en train et des démonstrations de canons à citrouille. Appelez le 815-675-6396 ou visitez stadesfarmandmarket.com.

Marché de la ferme de Tom, 10214 Algonquin Road, Huntley : de 11 h à 18 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h les samedis et dimanches jusqu’au 30 octobre, y compris Columbus Day, le 10 octobre. Les champs de citrouilles ferment généralement une demi-heure avant le reste de la journée. la ferme. Les autres activités comprennent un labyrinthe de paille, un labyrinthe de maïs de 6 acres, un zoo pour enfants, des tracteurs à pédales, un monticule de pneus, un oreiller sauteur et des courses de canards. Appelez le 847-669-3421 ou visitez tomsfarmmarket.com.

Marché de campagne de Von Bergen, 9805 Route 173, Hébron : Magasin de la ferme ouvert de 9 h à 18 h tous les jours, avec votre choix à partir de 10 h. Des labyrinthes de maïs, une aire de jeux et des animaux de basse-cour sont disponibles en plus des citrouilles, du maïs sucré et d’autres légumes, fruits et fleurs. La saison d’automne commence le 24 septembre. Appelez le 815-648-2332 ou visitez vonbergens.com.