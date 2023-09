La saison des Blue Jays est-elle terminée après un balayage désastreux par les Rangers ?

TORONTO — Un désastre total. Le pire des cas. Un échec épique.

Ce sont quelques-uns des mots qui me viennent à l’esprit pour décrire le balayage de quatre matchs des Blue Jays de Toronto contre les Rangers du Texas cette semaine, qui s’est terminé par une vilaine défaite de 9-2 au Rogers Centre jeudi soir.

Les Blue Jays ont été complètement battus dans toutes les facettes au cours de quatre matchs non compétitifs – devancés, battus, marqués et surclassés par une équipe des Rangers qui semblait être la seule équipe à jouer pour sa vie en séries éliminatoires. Les 37 594 partisans présents ont hué bruyamment les Blue Jays tout au long du match de jeudi, même si les chahuts les plus bruyants sont survenus à la fin de la défaite. Et les fans avaient parfaitement le droit d’exprimer leur mécontentement.

Les Blue Jays ont été balayés à domicile dans la série la plus importante de la saison. Surclassé 35 à 9 Et Boo a quitté le terrain lors de chacun des 2 derniers. pic.twitter.com/Gitit246gT –Tim Micallef (@tim_micallef) 15 septembre 2023

Ce fut une performance tellement étonnamment dégonflante de la part de l’équipe locale au cours de ce qui avait été qualifié de plus grande série de la saison qu’il est juste de se demander si les Blue Jays peuvent trouver un élan lors de leurs 15 derniers matchs pour maintenir en vie leurs espoirs en séries éliminatoires, désormais diminués, ou l’ont fait. nous venons d’assister au début de la fin d’une saison décevante ?

« Cette série, nous avons joué de façon terrible, vraiment dans toutes les facettes », a déclaré le partant des Blue Jays Kevin Gausman. « Notre équipe de lanceurs a accordé beaucoup de points et nous n’en avons pas marqué beaucoup, donc avec cette combinaison, vous n’allez pas gagner contre une bonne équipe. C’était une série difficile, évidemment, et se faire balayer à domicile, c’est difficile, mais nous avons une bonne équipe qui arrive demain et nous y sommes toujours.

Après les quatre défaites consécutives, les Blue Jays sont à 2 1/2 matchs des Rangers pour la deuxième place de wild card et à 1 1/2 matchs des Mariners de Seattle pour la troisième place. Cependant, les Blue Jays ne détiennent pas le bris d’égalité contre ces équipes, ils devront donc terminer au moins un match complet mieux que l’un ou l’autre à la fin de la saison pour les dépasser.

C’est une position peu enviable et les Blue Jays ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Ils ont raté une opportunité sur mesure cette semaine de se mettre en position solide pour conserver une place de wild card. Ils ont commencé cette série avec 1 1/2 matchs devant les Rangers au classement des wild-cards. Essentiellement, aux commandes de leur propre destin en séries éliminatoires. Pendant ce temps, le Texas est arrivé à Toronto comme l’équivalent MLB d’un animal blessé, après avoir perdu 16 de ses 22 derniers matchs et chuté de la première place de l’AL West à une place en séries éliminatoires. Cela aurait dû être une période de déclin pour le Texas, et les Blue Jays auraient pu terminer le travail. Au lieu de cela, leur jeu apathique a peut-être donné au Texas exactement le coup de pouce dont il avait besoin.

Si les Blue Jays ne participent pas aux séries éliminatoires – un résultat qui devient de plus en plus probable avec leurs cotes en séries éliminatoires tombées à 34,3 pour cent, par FanGraphs – il y aura de nombreux matchs gagnables qui se sont échappés plus tôt dans la saison pour expliquer pourquoi ils sont à la maison en octobre. Un horrible bilan de 11-17 en mai plane au-dessus de leurs têtes et même un bilan terne de 14-13 en août a laissé des matchs sur la table, même si les blessures ont durement frappé l’équipe au cours de ce mois.

Mais les coups portés par les Blue Jays cette semaine seront le point d’inflexion le plus facile à encercler si l’équipe regarde les séries éliminatoires depuis chez elle. Une grande partie de ce qui n’a pas fonctionné dans cette série est ce qui a tourmenté l’équipe toute la saison, à savoir une attaque de non-présentation qui n’a pas été capable de frapper de manière cohérente avec des coureurs en position de but, de marquer par groupes ou de sortir de déficits de plusieurs points. Comme mentionné après la défaite de mercredi, la dernière fois que les Blue Jays sont sortis d’un écart de trois points pour gagner, c’était le 9 juillet contre Détroit, la veille de la pause des étoiles.

Les Blue Jays ont obtenu une fiche de 0 sur 5 avec des coureurs en position de but jeudi et de 4 sur 19 dans la série. Bo Bichette et Vladimir Guerrero Jr., les deux meilleurs frappeurs des Blue Jays, ont subi beaucoup de chaleur pour leur performance de 1 sur 23 au cours des trois premiers matchs de la série. Ils ont mieux frappé jeudi, avec Bichette avec une fiche de 2 en 3 avec un but sur balles et Guerrero frappant un circuit de deux points en première manche qui a brièvement donné à Toronto une avance de 2-1. Mais, dans l’ensemble, ce fut une performance totalement peu inspirante de la part de l’offensive.

Après le match, le manager des Blue Jays, John Schneider, a déclaré que son alignement « n’avait tout simplement pas obtenu les coups sûrs dont nous avions besoin », ce qui est essentiellement devenu le slogan de cette équipe cette année.

« Après avoir pris un bon départ, vous devez trouver un moyen de continuer à en ajouter un, deux, ou si vous avez une grosse manche, c’est l’idéal », a déclaré Schneider. « Ce soir, nous n’avons tout simplement pas fait ça. »

L’équipe des lanceurs mérite également d’être blâmée ici. Les Rangers ont dominé les Blue Jays 35-9. Un seul des quatre partants des Blue Jays dans la série – Hyun Jin Ryu – a connu un départ de qualité. Pendant ce temps, les releveurs de Toronto ont accordé 17 points mérités en 15 manches lancées. Il est difficile de s’en prendre trop à une équipe de lanceurs qui a été l’une des meilleures des majors et qui a ouvert la voie à ce club pendant une grande partie de la saison. L’équipe des lanceurs a franchement maintenu l’équipe à flot, mais ce fut un moment malheureux pour que leur performance faiblisse.

«C’est une bonne composition. Corey Seager est probablement le meilleur frappeur du baseball à l’heure actuelle. Et Marcus (Semien) a été bon pendant plusieurs années », a déclaré Schneider. « En attendant de voir qui nous allons affronter, ces compositions sont bonnes également. Vous devez continuer à essayer d’exécuter à un niveau plus élevé et je pense que le plus important est simplement de limiter les promenades.

Pour le troisième match consécutif, les Blue Jays ont pris du retard dès le début lorsque Seager a frappé un circuit en solo lors de la première manche contre Gausman, qui n’était pas à son meilleur niveau, accordant quatre points sur six coups sûrs en 4 2/3 de manches avec six buts sur balles et cinq retraits au bâton. Seager a terminé 9 sur 17 dans cette série et pourrait à lui seul entraîner les Rangers en séries éliminatoires.

Les Blue Jays ont immédiatement répondu, cependant, lorsque Bichette a frappé un simple en fin de manche, mettant fin à sa séquence de 0 en 16, puis Guerrero a sans aucun doute frappé un circuit au champ du centre gauche.

Mais l’avance de Toronto n’a pas duré longtemps lorsque Seager – qui d’autre ? – a réussi un doublé de deux points au champ gauche en deuxième manche que Whit Merrifield n’a pas pu mettre dans son gant. Le receveur des Rangers Jonah Heim a frappé un circuit en solo contre Gausman pour porter le score à 4-2 en troisième. Les Blue Jays ont eu l’occasion d’égaliser le match, notamment lorsque Guerrero a de nouveau retrouvé Bichette sur les buts en septième manche, mais il a retiré des prises pour mettre fin à la menace. Les Rangers ont fait exploser le match en huitième manche lorsqu’ils ont retouché le releveur Trevor Richards, qui a connu des difficultés depuis son retour de la liste des blessés le mois dernier, pour cinq points.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était adressé à Richards, qui a désormais accordé 17 points au cours de ses 11 dernières manches, dans un match de deux points, Schneider a répondu avec insistance : « Je pense qu’il a réalisé 94 retraits au bâton en environ 60 manches cette année. »

Après s’être creusé un trou, les Blue Jays n’ont d’autre choix que de laisser cette horrible performance derrière eux et de passer à leur série de trois matchs contre les Red Sox de Boston, qui débutera vendredi au Rogers Centre. Les 15 matchs restants à leur calendrier sont contre des équipes de la Ligue américaine Est et les Blue Jays devront essentiellement remporter toutes ces séries – un balayage ou deux aideraient également – ​​pour avoir une chance de rester dans la course aux séries éliminatoires, leur récent les performances ne rendent pas cela probable. Ils auront également besoin de défaites contre le Texas ou Seattle, ce qui se produira puisque ces équipes s’affronteront sept fois de plus.

Mais les Blue Jays ont rendu difficile leur participation aux séries éliminatoires. Ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes.

« Nous sommes évidemment aussi énervés que n’importe qui », a déclaré Gausman. « Nous sommes en colère. Nous sommes tous des concurrents. Nous n’aimons pas ce qui s’est passé dans cette série et nous avons un mauvais goût dans la bouche. Mais nous ne pouvons rien faire pour le moment, sinon continuer. Nous avons une bonne équipe qui arrive. Beaucoup de bonnes équipes jusqu’au bout et nous devons donc jouer du bon baseball à partir de maintenant pour avoir une chance.

(Photo du haut de Gausman : Spencer Colby / La Presse canadienne via Associated Press)