La saison des bénéfices commence dans la semaine à venir avec une croissance époustouflante qui devrait valider la course du marché en 2021

Le secteur financier commence la saison des résultats avec des rapports de JPMorgan Chase et Goldman Sachs mardi. Bank of America, Citigroup et Wells Fargo rapportent mercredi, et Morgan Stanley et Truist rapportent jeudi.

Le S&P 500 a atteint un nouveau record vendredi après un léger revers jeudi. Les banques et autres actions liées à une reprise économique ont ouvert la voie. Le gain de vendredi a poussé l’indice de référence dans le vert pour la semaine et a porté son gain de 2021 au-dessus de 16%.

« Le deuxième trimestre pourrait être aussi bon que possible pour la croissance économique », a déclaré Callie Bost, stratège senior en investissement chez Ally Invest. « La croissance des bénéfices pourrait ralentir, mais les analystes s’attendent toujours à une croissance à deux chiffres des bénéfices de S&P au cours des deux prochains trimestres. Il est crucial de ne pas perdre confiance dans le marché simplement parce que la croissance la plus forte de l’économie est peut-être derrière nous. »

Les bénéfices du deuxième trimestre des sociétés du S&P 500 devraient être en hausse de 65% par rapport au même trimestre il y a un an dans les profondeurs de la pandémie, selon Refinitiv. La croissance sera tirée par une augmentation de près de 570% des bénéfices des industriels, l’un des secteurs les plus durement touchés pendant la pandémie.

Parmi les autres secteurs, les entreprises de consommation discrétionnaire devraient également connaître un retour en force des bénéfices, avec des bénéfices en hausse de 271%, selon Refinitiv. Les sociétés énergétiques devraient voir leurs bénéfices rebondir de 225% et les matériaux devraient connaître une croissance des bénéfices de 115%. La technologie est à la traîne de ces secteurs avec seulement un gain de 31,6%. Les services publics devraient voir leurs bénéfices baisser de 0,9 %.

« Une fois que vous avez dépassé le pic de croissance économique ainsi que la croissance des bénéfices, vous obtenez des niveaux de volatilité plus élevés », a déclaré Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille, actions, chez Northwestern Mutual Wealth Management Co. « Nous pensons toujours que la voie de moindre résistance est plus élevé en ce qui concerne les actions, mais avec plus de volatilité que ce que nous avons connu. »

Il a dit qu’il s’attend à ce que les actions continuent à faire des gains mais à croître à un niveau beaucoup plus normal. « Il y a des raisons fondamentales d’être optimiste quant au marché l’année prochaine », a déclaré Stucky. Il a déclaré que les bénéfices devraient être solides et que les entreprises qui peuvent répercuter des coûts plus élevés augmenteront leurs prix.

Inflation

Il y a aussi des données importantes à venir, en particulier l’indice des prix à la consommation de mardi. L’inflation de l’IPC a augmenté à un taux annuel plus élevé que prévu de 5 % en mai, et juin pourrait également être chaud. La Fed a déclaré qu’elle permettrait à l’inflation de dépasser son niveau cible de 2% et de surveiller un taux d’inflation moyen.

« Je pense que tous les chiffres de l’inflation vont prendre une importance accrue », a déclaré Jim Caron, responsable de la stratégie macro mondiale chez Morgan Stanley Investment Management. « Ce n’est pas une question de savoir s’il va baisser. Il s’agit de savoir s’il va tomber assez vite pour que la Fed reste patiente. S’il ne fait que s’attarder à un niveau élevé, ce n’est pas bon. »

Tous les regards seront tournés vers la réaction du rendement du Trésor à 10 ans aux données étant donné que le marché des actions s’est inspiré du marché obligataire pendant la majeure partie de la semaine dernière. Alors que le rendement à 10 ans a plongé à 1,25% jeudi, le plus bas depuis février, le marché des actions a chuté, pensant que les investisseurs obligataires signalaient qu’un ralentissement économique mondial pourrait être à venir. Alors que les rendements se sont redressés vendredi, les marchés boursiers ont fait de même.

Les autres données incluent l’indice des prix à la production mercredi et les ventes au détail de juin vendredi.