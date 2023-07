La saison des allergies empire vraiment chaque année. Voici comment la science peut aider | Theresa Mac Phail

jeS’il semble que tout le monde autour de vous éternue, tousse et siffle plus souvent cet été, vous n’imaginez rien. Les allergies sont à la fois de plus en plus courantes et s’aggravent. À certains égards, ce n’est pas une nouvelle. Les taux d’allergies respiratoires, d’asthme, d’eczéma et d’allergies alimentaires sont tous à la hausse depuis au moins 50 ans. Actuellement, environ 30 à 40 % de la population mondiale souffre d’au moins une affection allergique.

L’industrialisation, l’urbanisation, l’évolution des régimes alimentaires, la surutilisation d’antibiotiques et la crise climatique – avec son réchauffement des températures, l’augmentation des inondations et des incendies de forêt – exacerbent tous les difficultés auxquelles notre système immunitaire est confronté alors qu’il est exposé à de plus en plus de choses. Si récemment, si vous avez l’impression que votre corps est de plus en plus irrité par le monde qui l’entoure, vous avez probablement raison. Essentiellement, nos cellules immunitaires sont submergées par la vie moderne – plus de pollen dans l’air provenant de plantes indigènes et envahissantes ; tous les produits chimiques que nous utilisons dans les produits, des détergents aux shampoings ; particules provenant des combustibles que nous brûlons. Même nos animaux de compagnie – tous les chiens, chats et oiseaux qui vivent à l’intérieur de nos maisons – développent des allergies. Tous nos systèmes immunitaires ont du mal à suivre les changements que nous avons apportés au cours des 200 dernières années.

Un problème clé lorsqu’il s’agit de traiter plus efficacement nos allergies – ou de les empêcher de se développer en premier lieu – est notre manque de compréhension de la manière exacte dont notre système immunitaire apprend à tolérer toutes les choses avec lesquelles nous entrons en contact.

Nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi une cellule immunitaire de notre corps prendra la décision de répondre négativement à un grain de pollen – activant une réaction allergique complète – alors qu’une autre cellule immunitaire du même corps ne fait rien. En théorie, toutes nos cellules immunitaires devraient agir exactement de la même manière ; ils ont la même génétique, le même environnement et les mêmes expositions. Mais nous savons que ce n’est pas le cas – et nous ne savons absolument pas pourquoi.

Il y a deux raisons à cette ignorance, à une époque de fantastiques progrès scientifiques. Premièrement, le système immunitaire lui-même est incroyablement compliqué et, jusqu’à assez récemment, nous n’avions tout simplement pas la technologie pour l’observer en action. Mais la deuxième raison, et peut-être la plus cruciale, est la suivante : jusqu’à très récemment, l’allergie était une spécialisation reculée de la médecine, largement ignorée et considérablement sous-financée. Lors des conférences des années 1980, il n’y avait pratiquement aucune présentation sur les allergies alimentaires, malgré l’augmentation du nombre de patients aux États-Unis et en Europe. Il n’y avait qu’environ 40 chercheurs travaillant même sur le sujet.

Heureusement, au cours des dernières décennies, nous en avons lentement appris davantage sur les mécanismes biologiques à l’origine de nos allergies. Et nous avons pu commencer à utiliser ces connaissances pour prévenir le développement d’allergies en premier lieu – ou du moins pour nous aider à vivre avec elles lorsque nous ne pouvons pas les éviter. Nous savons que habiter à proximité des grands axes routiers et les dépôts de bus pendant l’enfance peuvent entraîner un risque beaucoup plus élevé de développer des allergies respiratoires et de l’asthme. Nous comprenons également que l’exposition de la petite enfance à certains micro-organismes – comme les «bonnes» bactéries présentes dans la poussière de ferme – peut avoir un effet protecteur. Le « hypothèse d’hygiène» – ou l’idée qu’un peu de saleté peut être bonne pour nous – est au moins partiellement vraie ; le problème est que nous ne savons toujours pas quels microbes nous aident ni comment. Des recherches plus approfondies sur les mécanismes de base de l’allergie nous ont également conduits à dissiper les mythes inutiles sur les allergies – désolé, les probiotiques ne sont pas utiles, et non plus. manger du miel local.

Le meilleur exemple de la façon dont l’investissement dans la recherche peut conduire à de meilleurs résultats se trouve peut-être dans le domaine des allergies alimentaires. En réponse à l’augmentation des taux d’allergies alimentaires pédiatriques à la fin des années 80 et au début des années 90, les pédiatres ont conseillé aux parents de jeunes enfants d’éviter de leur donner des aliments allergènes – comme les arachides ou le soja – avant l’âge de trois ans. Il s’est avéré, sur la base de nouvelles études scientifiques, que c’était exactement le mauvais conseil. Nous savons maintenant que c’est une excellente idée d’initier les nourrissons à des quantités infimes d’allergènes le plus tôt possible. Certains enfants montreront encore des signes d’allergie, mais depuis l’entrée en vigueur des nouvelles directives en 2016, nous avons constaté une diminution spectaculaire dans l’allergie alimentaire aux fruits à coque.

Mais ce n’était pas seulement la recherche sur les allergies alimentaires qui était sous-financée, nous laissant plus vulnérables aux mauvais conseils. En fait, la recherche sur les allergies en général au cours du siècle dernier a reçu beaucoup moins de financement et attention que d’autres conditions médicales qui semblaient plus graves et mortelles – comme le cancer ou le diabète. Les facultés de médecine ont à peine abordé les allergies, ne consacrant en moyenne que deux semaines à ce sujet. Ce manque d’attention aux allergies est encore largement le cas, malgré le fait que la récente augmentation significative des taux d’allergies alimentaires a galvanisé de nombreux financements de la recherche privée sur le sujet. Le problème avec l’argent privé est qu’il est souvent canalisé dans la recherche de traitements spécifiques au lieu d’essayer de comprendre les fonctions immunitaires de base ou la recherche qui pourrait finalement conduire à un «remède» ou à une solution plus permanente.

Ayant passé plus de cinq ans à étudier l’histoire, la science et l’économie des allergies et à parler à des chercheurs dans le domaine, je peux vous dire que nous avons absolument besoin que les gouvernements, les groupes de défense et d’autres ONG financent davantage de recherches fondamentales sur le système immunitaire et les différentes voies allergiques qui sont déclenchées dans les maladies allergiques. Considérant que 4 milliards de personnes dans le monde – 50% d’entre nous – devraient avoir une maladie allergique au cours de la prochaine décennie, cela devrait être une priorité urgente.

La bonne nouvelle est que le financement de recherches plus fondamentales sur les allergies permettra probablement de découvrir des connaissances scientifiques qui pourraient nous aider à prévenir ou à traiter toute une série d’autres troubles liés au système immunitaire, comme les maladies auto-immunes telles que le lupus ou la maladie de Crohn, et nous aideront à exploiter le pouvoir de nos cellules immunitaires pour conjurer les cancers ainsi que les virus envahisseurs et les bactéries nocives.

Il n’y a aucun inconvénient à consacrer plus d’argent à la compréhension de tous les aspects de nos cellules immunitaires et de leur « pensée ». Cette science fondamentale est susceptible de nous aider tous à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureux dans notre environnement en évolution rapide. Mais en attendant, si vos allergies s’aggravent ou si vous avez du mal à trouver des traitements efficaces, sachez que vous n’êtes pas seul et que les chercheurs en allergologie se consacrent à trouver des moyens de vous aider. Ils ont juste besoin de beaucoup plus de notre soutien pour trouver les clés d’un éventuel remède – ce qui est probablement de comprendre suffisamment nos cellules immunitaires pour pouvoir les recycler ou les empêcher de prendre de mauvaises décisions concernant un pollen de graminées ou une protéine de lait. en premier lieu. Et ça ne serait pas sympa ?