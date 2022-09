Les acheteurs se tiennent la main au Willow Grove Park Mall à Willow Grove, Pennsylvanie, le 14 novembre 2020. Mark Makela | Reuter

Les détaillants se bousculent pour se préparer à la saison des achats des fêtes qui approche à grands pas, mais la croissance des ventes devrait être modérée cette année, car les consommateurs doivent faire face à des budgets plus serrés. Une série de rapports indiquent que les acheteurs se sentent probablement économes car ils font face à des prix plus élevés pour les produits d’épicerie et autres nécessités. L’indice des prix à la consommation a grimpé de 8,3% au cours de la dernière année, selon le rapport du Bureau of Labor Statistics de mardi. En conséquence, la croissance des ventes de vacances devrait être largement tirée par l’inflation. Déjà, les détaillants se sont fortement appuyés sur les remises pour déplacer les stocks excédentaires et vider les étagères à temps pour la saison des achats des Fêtes, qui démarre généralement avec le Black Friday après Thanksgiving. C’est une période critique pour les détaillants et cela peut représenter jusqu’à 40 % des ventes annuelles d’une entreprise. Voici ce à quoi les prévisions indiquent que les acheteurs et les détaillants peuvent s’attendre.

Une saison plus calme

Sur le papier, les ventes de cette période des fêtes peuvent sembler saines, Bain & Co. prévoyant une croissance pouvant atteindre 7,5 % par rapport à l’année dernière. Mais corrigé de l’inflation, il s’attend à une croissance de seulement 1% à 3%, ce qui est inférieur à sa moyenne sur 10 ans. La prévision modeste fait suite au bond de 14,1 % pour la saison des fêtes de l’an dernier, selon la National Retail Federation. Cette augmentation a été attribuée au fait que les acheteurs étaient désireux de dépenser leurs économies à mesure que les restrictions pandémiques se sont assouplies, même si les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ont ralenti les livraisons. Aujourd’hui, les consommateurs et les détaillants sont confrontés à une réalité plus sombre. Un sondage commandé pour CNBC par Morning Consult a montré que plus de la moitié des consommateurs sont quelque peu ou très préoccupés par le respect de leur budget de vacances, et 80 % s’attendent à être affectés par l’inflation. Le sondage a également révélé que 52% des personnes interrogées ont déclaré qu’il serait plus difficile de payer leurs dépenses de vacances cette année qu’en 2021. “Il s’agit à coup sûr d’une année de transition”, a déclaré Matt Kramer, responsable national du secteur de la consommation et de la vente au détail chez KPMG. Les consommateurs étant prudents quant aux dépenses cette année, il a déclaré que les détaillants devront pousser les remises.

Markdowns à gogo

On s’attend à ce que les détaillants continuent de s’appuyer sur les promotions, un levier avec lequel ils se sont familiarisés tout en luttant pour s’adapter à l’évolution des habitudes d’achat au cours des derniers mois. Alors que les restrictions liées à la pandémie se sont assouplies et que les gens ont commencé à sortir davantage, de nombreuses entreprises ont constaté qu’elles avaient trop stocké d’articles dont les gens ne voulaient plus. Cela les a obligés à réduire considérablement les produits pour vider les étagères et faire de la place pour les vacances. En août, Target a annoncé une forte baisse de ses bénéfices et réduit ses perspectives financières à la suite de fortes démarques. En juillet, Walmart a renoncé à concurrencer Prime Day après avoir été contraint de réduire considérablement les prix pour déplacer son propre inventaire. Les remises devraient se poursuivre pendant la période des fêtes, 73 % des dirigeants de la vente au détail déclarant à KPMG que leurs magasins seront plus promotionnels, et 21 % déclarant qu’ils prévoyaient d’être “beaucoup plus” promotionnels. Bien qu’en légère baisse par rapport à l’année dernière, la grande majorité des détaillants s’attendent toujours à participer aux soldes du Black Friday et du Cyber ​​​​Monday.

Ventes en ligne ou en magasin

Selon Mastercard SpendingPulse, les achats des Fêtes pourraient commencer dès octobre, car les acheteurs commenceront tôt à chercher des offres. Ce rapport prédit également que les vêtements connaîtront la plus forte croissance, les personnes retournant au bureau optant pour de plus belles tenues. Des cadres de Nordstrom et Macy’s ont noté la demande croissante pour de tels vêtements lors de la conférence annuelle de Goldman Sachs sur le commerce de détail la semaine dernière. Les ventes de produits de luxe devraient également être relativement fortes, selon Mastercard SpendingPulse, faisant écho aux rapports de l’été sur la vigueur continue des dépenses des consommateurs à revenu élevé. Selon Mastercard SpendingPulse, les ventes en magasin devraient augmenter de 7,9 % alors que les détaillants se tournent vers les porte-à-porte et capitalisent sur les gens qui sortent pour faire leurs achats à nouveau cette année. Les ventes en ligne devraient croître de 4,2 %. Un rapport de Deloitte, cependant, estime une croissance plus forte du commerce électronique comprise entre 12,8% et 14,3%, qu’il attribue aux consommateurs soucieux de leur budget qui se connectent en ligne pour trouver des offres et comparer les prix.

Retour aux promotions ?