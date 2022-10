La saison des achats des Fêtes 2022 a commencé

La “Prime Early Access Sale” d’Amazon est peut-être terminée, mais les remises ne font que commencer.

“Le Black Friday est arrivé”, a déclaré Julie Ramhold, analyste des consommateurs chez DealNews.com, alors que les ventes se déroulaient traditionnellement le vendredi après le début de Thanksgiving plus tôt cette année.

En plus d’Amazon, de grands détaillants comme Target, Walmart et Best Buy profitent également de la saison des achats des Fêtes avec des réductions sur tous les types de cadeaux.

En savoir plus sur les finances personnelles :

32% des Américains ont du mal à payer leurs factures

Les consommateurs donnent la priorité à Netflix et Amazon Prime plutôt qu’à l’épicerie et à l’essence

Près de la moitié des Américains font cette erreur avec les cartes de crédit

Les soldes de fin d’année commençant plus tôt, les détaillants espèrent attirer les acheteurs avec des promotions bien avant la saison traditionnelle des fêtes de fin d’année, alors que les consommateurs s’inquiètent de plus en plus des prix plus élevés.

Contrairement aux craintes des acheteurs à l’ère de l’inflation, les remises de cette année devraient en fait atteindre des niveaux record pour des catégories telles que l’électronique, les jouets et les ordinateurs, selon les prévisions d’achat en ligne d’Adobe.

Les stocks excédentaires jouent un rôle dans les baisses de prix, a déclaré Deborah Weinswig, fondatrice et PDG de Coresight Research. “Il y a une surabondance de stocks et cela souligne l’attente généralisée d’un quatrième trimestre très promotionnel”, a-t-elle noté.

Recherchez également des détaillants pour expérimenter des stratégies de tarification, a prédit Weinswig, y compris plus de codes de réduction et d’offres groupées.