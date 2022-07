La saison dernière a été un désastre mais nous travaillons dur pour nous améliorer

PERTH, Australie – David de Gea a vu beaucoup de choses à Manchester United. Le gardien espagnol est à Old Trafford depuis plus d’une décennie et a connu beaucoup de succès et d’échecs, ainsi qu’un certain nombre de managers qui vont et viennent. Erik ten Hag est le huitième patron avec lequel il a travaillé, après des passages avec Sir Alex Ferguson, David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick.

De Gea faisait partie de la dernière équipe United à remporter le titre de Premier League, sous Ferguson en 2013, et a également remporté la FA Cup en 2015, la Coupe de la Ligue en 2017 et la Ligue Europa plus tard la même année. Malgré une période relativement stérile depuis la retraite de Ferguson, le gardien de but a également remporté le prix du joueur de l’année du club à quatre reprises, dont trois de suite entre 2014 et 2016.

Dans une large interview à Perth lors de la tournée de pré-saison de United en Australie, De Gea revient sur son passage à Old Trafford, sur le point de rejoindre le Real Madrid en 2015, la déception de la saison dernière et ses espoirs pour l’avenir.

Q : Vous êtes sur le point de débuter votre 12e saison au club ; comment résumes-tu ton passage à Old Trafford ?

UN: Comme tu dis, ça fait longtemps dans le club. Je dis déjà que c’est comme chez moi, j’adore le club ; Je savoure chaque instant : les mauvais moments, les bons moments. J’apprécie chaque fois avec ce club et c’est un privilège d’être ici.

Q : Que pensez-vous de la saison dernière ?

UN: Pour tout le monde, ce fut une saison très difficile, embarrassante parfois. Certains jeux étaient un gâchis, un désastre. Nous devrions donc apprendre de la saison dernière. Cela ne peut pas se reproduire parce que c’était dur, c’était douloureux d’être là, et nous ne devrions pas perdre des matchs 4-0 ou 5-0. C’était inacceptable. Parfois, il faut ressentir de la douleur pour monter et continuer.

Q : La déception de la saison dernière servira-t-elle de motivation pour le reste de l’équipe ?

UN: Je l’espère. J’espère que tout le monde réfléchit. J’ai vu certaines choses et je pense à la saison dernière parce que c’était un désastre. Je pense que c’est un bon point de départ, comme, ‘Les gars, nous ne pouvons pas faire la même chose que nous l’avons fait la saison dernière parce que c’était un désastre.’ J’espère vraiment que nous allons jouer beaucoup mieux.

Q : Était-ce votre point le plus bas à United ?

UN: Probablement dans la façon dont nous avons joué, la façon dont nous avons concédé des occasions.

Q : Êtes-vous déçu de ne pas avoir pu gagner plus de trophées pendant votre séjour ici ?

UN: Bien sûr, il est difficile de gagner des choses. Je pense que les équipes s’améliorent beaucoup, le football est très difficile et je pense que chaque équipe est très difficile à battre. Parfois, c’est les mauvais moments. J’ai eu de mauvais moments dans des clubs et de bons moments. J’ai été dans beaucoup de situations dans le club où nous ne gagnons pas autant que nous le voulions, mais j’aime le club. J’espère que dans les années à venir, nous pourrons changer cela. Bien sûr, nous essayons de gagner quelque chose de gros pour le club parce que je pense que nous le méritons.

David de Gea est maintenant l’un des joueurs seniors de Man United. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Q : Vous avez failli rejoindre le Real Madrid en 2015, avez-vous déjà eu l’impression que vous auriez pu gagner plus dans un autre club ?

UN: Gagner ou ne pas gagner, le simple fait d’être dans ce club signifie plus que gagner des trophées. Mais bien sûr, nous voulons gagner. Nous voulons toujours gagner, mais représenter ce club est plus grand que n’importe quel trophée.

Q : Le Real Madrid a remporté quatre fois la Ligue des champions depuis 2015…

UN: Je pense juste à Manchester. C’est ma maison. Je me sens très bien ici. C’est un privilège, c’est un honneur d’être ici dans ce club, c’est l’une des meilleures choses de ma vie de faire partie de ce club.

Q : Vous avez eu trois semaines sous Erik ten Hag. Avec quoi aime-t-il travailler ?

UN: Il est très intense, tout ce qu’il dit est entièrement concentré, à 100 %. Juste à l’entraînement, il apporte de nouvelles choses, de nouvelles pensées, nous devons donc nous adapter à lui, mais nous avons déjà montré dans ces trois matchs que nous pressons haut, nous avons gagné le ballon, nous voulons garder le ballon, dicter, nous voulons mener le jeu. Je pense donc que nous nous en sortons bien; nous travaillons très dur.

Q : Qu’est-ce qui vous donne confiance qu’il peut réussir là où d’autres ont échoué ?

UN: Je ne sais pas. Nous avons besoin de temps pour voir et on ne connaît jamais l’avenir, ce n’est que le début. Mais c’est sûr que nous travaillons bien, les joueurs travaillent vraiment dur. Je ressens une bonne énergie dans l’équipe, plus de positivité, plus de concentration, les choses avancent au jour le jour. Nous ne pensons pas à l’avenir, essayons juste de nous préparer pour le premier match de la ligue.

Q : Vous a-t-il demandé de changer votre jeu ?

UN: Non, pas vraiment. Je veux dire, évidemment, avec différents managers, il faut s’adapter à la façon dont ils veulent que nous jouions. Mais j’ai joué comme ça dans l’équipe nationale pendant de nombreuses années, donc je suis à l’aise pour être honnête. Nous voulons construire depuis l’arrière, je veux être prêt à donner des options aux joueurs pour jouer depuis l’arrière et bien sûr, être prêt pour les longs ballons. Et la chose la plus importante pour moi est de sauver des tirs, de faire des arrêts et d’aider l’équipe.

Q : Vous sentez-vous confiant en jouant depuis l’arrière ?

UN: Ouais. Bien sûr, si vous voulez jouer de l’arrière, vous avez besoin d’une bonne structure, vous avez besoin de beaucoup d’options, surtout de la part des gars qui sont à l’arrière. Bien sûr, c’est fondamental d’avoir beaucoup d’options et je pense que nous nous en sortons bien. Nous avons montré contre Crystal Palace que nous avons très bien construit depuis l’arrière et marqué de bons buts.

Q : Avez-vous hâte de montrer à tout le monde que vous pouvez jouer comme ça ?

UN: Je pense que j’ai déjà montré. Si vous regardez mes matchs avec l’équipe nationale ou quand nous avons joué avec Sir Alex au début, vous pouvez le voir, je n’ai besoin de le montrer à personne. Je joue depuis de nombreuses années. Je ferai de mon mieux; Je vais essayer d’aider l’équipe et de nous aider à jouer. Comme toujours, je vais rester calme, calme et essayer de le montrer à l’équipe et de jouer à l’arrière.

Q : Vous avez un contrat jusqu’en 2023 avec l’option d’une autre année ; Avez-vous parlé au club d’un nouveau contrat ?

UN: Non pas encore. Je n’ai encore parlé avec personne, mais bien sûr, je serais très heureux d’être ici aussi longtemps qu’ils le souhaitent, car je veux être ici pendant plus d’années.

Q : Aimeriez-vous rester ici jusqu’à la fin de votre carrière ?

UN: Oui, si c’est possible, bien sûr. S’ils me laissent rester ici, je resterai ici, c’est sûr. Je suis vraiment à l’aise, vraiment heureux et j’espère qu’avant de partir, nous pourrons gagner quelque chose.

Q : Auriez-vous besoin de voir des signes indiquant que le club progresse avant de signer un nouveau contrat ?

UN: Nous voulons aller de l’avant, nous voulons nous améliorer. Mais, comme je l’ai dit, il y a beaucoup d’équipes à un très bon niveau, elles jouent un très bon football. C’est le début donc j’espère que nous commençons correctement et construisons quelque chose de grand et voyons si nous pouvons gagner quelque chose.

Q : Vous êtes l’un des joueurs les plus expérimentés maintenant, pensez-vous qu’il y a suffisamment de leaders dans le groupe ?

UN: Je pense que oui. Nous voulons tous la même chose : nous voulons gagner. Bien sûr, certains joueurs sont plus expérimentés, plus vocaux dans le jeu, criant sur les joueurs. Mais il s’agit de l’équipe, il ne s’agit pas seulement d’un ou deux joueurs, il s’agit de la présence de tous, d’être concentré, de jouer en équipe et d’avoir la passion de gagner.

Q : Bruno Fernandes a récemment déclaré que Ten Hag avait ramené une certaine discipline dans l’équipe qu’il pensait avoir manquée ?

UN: Je suis d’accord. Nous avions besoin de plus de culture, d’une meilleure culture du football, de ne penser qu’au football, rien d’autre. Avec un nouveau manager, nous sommes sur la bonne voie. Bien sûr, il est très concentré sur le football et ce dont nous avons besoin, et les joueurs ressentent la même chose, donc j’ai de bons sentiments.

Q : Fernandes a déclaré que Ten Hag exige que tout le monde soit à l’heure pour l’entraînement et les réunions d’équipe…

UN: Bien sûr, vous ne pouvez pas être en retard. Vous ne pouvez pas être en retard. Les gens qui travaillent dans leur travail, vous ne pouvez pas être en retard. Donc je pense qu’on ne peut pas être en retard aux entraînements, on ne peut pas être en retard aux réunions, c’est la vie, il faut être ponctuel et professionnel.

Q : Avez-vous déjà senti que certains joueurs n’étaient pas concentrés ?

UN: Je ne sais pas. En général, vous devez être plus concentré sur votre vie, si vous voulez être performant, vous devez être plus concentré au plus haut niveau.

Q : Vous avez été quatre fois Joueur de l’année de United. Jose Mourinho a dit un jour que ce n’était pas bon signe si le gardien de but remportait le prix encore et encore ?

UN: Ouais, je suis tout à fait d’accord ! C’est bon pour moi, bien sûr ! J’adore gagner des trophées mais je suis totalement d’accord avec ce qu’il a dit. Ça doit être un attaquant, un milieu de terrain, c’est ce qui se passe, mais c’est sûr que cette saison ça va être un autre joueur ou attaquant, c’est sûr.

Q: Comment avez-vous trouvé la concurrence avec Dean Henderson [who has now joined Nottingham Forest on loan] pour les deux dernières saisons ?

UN: Je pense qu’à chaque fois que j’ai été dans ce club, le gars qui est sur le banc veut jouer, il veut être n ° 1. Je me pousse toujours, peu importe qui est sur le banc ou veut être dans mon travail, je fais de mon mieux tout le temps et j’essaie à 100 %.

Q : Avez-vous déjà remis en question votre propre avenir à l’époque ?

UN: Non, j’allais bien. Comme toujours, je me suis entraîné correctement, j’ai montré mes qualités et j’ai essayé d’aider l’équipe autant que possible.

David de Gea a raté le penalty clé lors de la fusillade finale de la Ligue Europa en 2021. Maja Hitij/Getty Images

Q : Quel regard portez-vous sur le fait d’avoir raté un penalty lors de la fusillade finale de la Ligue Europa contre Villarreal en 2021 ?

UN: La saison n’a pas été la meilleure des finitions, mais c’est parfois la vie. C’était un peu étrange de devoir tirer un penalty, mais cela arrive parfois dans le football. J’ai très bien joué dans les derniers mois de la saison, contre la Roma, contre Grenade. Je me sentais bien mais c’était un penalty. Cela ne dit rien. C’est juste que j’ai raté un penalty, mais je me sentais bien vers la fin de la saison.

Q : Nous avons vu Sir Alex Ferguson vous serrer dans ses bras lorsque vous avez quitté le terrain à Gdansk…

UN: Comme je dis, parfois la vie est comme ça. C’est un penalty, c’est tout, bien sûr c’était une finale, mais continuez à travailler et la saison prochaine montrez votre meilleur.

Q : Qu’est-ce qui doit changer pour que Man United réussisse à nouveau ?

UN: Je pense que beaucoup de choses doivent changer. Je pense que nous étions vraiment mauvais la saison dernière, nous avons vraiment mal joué, pour être honnête, mais nous nous améliorons vraiment. Avec le nouveau manager, les choses se passent très bien. Nous travaillons très dur en équipe, c’est le plus important. Voyons voir. Allez-y au jour le jour, essayez de travailler aussi dur que possible et essayez de vous améliorer.

Q : À quelle distance pensez-vous que cette équipe est loin de se battre pour le titre de Premier League ?

UN: Je ne sais pas, c’est difficile à dire. Deux ou trois équipes sont à un très bon niveau — jouent très bien, très régulièrement — donc nous devons essayer de nous rapprocher d’elles.

Q : Est-ce que c’est plus difficile que Manchester City et Liverpool dominent en ce moment ?

UN: Peu importe qui domine la Premier League parce que nous voulons être là, nous battre avec n’importe qui.

Q : Ça doit être ton rêve de gagner un autre titre ici ?

UN: Bien sûr. Un, ou deux, ou trois ; essayez également de vous battre pour la Ligue des champions; tasses. Nous devons nous battre pour tout.