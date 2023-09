La saison de Russell Wilson et des Broncos est-elle terminée après un départ 0-2 ?

Les Broncos de Denver ont connu un début de saison 2023 difficile dans la NFL.

Malgré l’embauche de Sean Payton après la débâcle de l’année dernière avec Nathaniel Hackett, les Broncos sont sans victoire avant un affrontement défavorable sur la route contre les Dolphins de Miami, favoris de l’AFC, lors de la troisième semaine.

Une autre défaite pour Denver pourrait signifier une autre saison perdue, selon Craig Carton de FOX Sports.

« Je pense que nous sommes tous d’accord sur le fait que même si [the score] « C’est peut-être plus proche que ce à quoi les gens s’attendent, les Dolphins vont gagner le match », a déclaré Carton dans l’édition de vendredi de « The Carton Show ». « À 0-3 [without playing] Kansas City encore, [without playing] le [Los Angeles] Chargeurs encore, et déjà en train de perdre face au [Las Vegas] Raiders — [the season would be] Une enveloppe. »

Les Broncos se retrouvent déjà à égalité avec les Chargers pour la dernière place de la compétitive AFC Ouest. Il y a de fortes chances qu’ajouter une autre défaite à leur séquence aurait des implications dévastatrices pour tout espoir de décrocher une place en séries éliminatoires.

Ou, comme Carton l’a déclaré sans détour : « [the] 2023 [season] C’est fini pour les Broncos de Denver à moins qu’ils ne réussissent la surprise. »

Russell Wilson et les Broncos cherchent à mettre fin à leur séquence de défaites contre les Dolphins

Russell Wilson a récemment déclaré que les sceptiques n’ont jamais été une motivation pour lui ou pour les Broncos, et que leur détermination à réussir a toujours été en eux. Carton a fait valoir que la détermination à elle seule ne suffirait pas à vaincre Tua Tagovailoa & Co. ce week-end.

La clé pour sauver la saison ? Jerry Jeudy.

Le co-animateur Greg Jennings a déclaré que la star de 24 ans était la seule chance des Broncos de changer les choses.

« S’il y a une chose qui peut sortir cette infraction de sa mauvaise passe, [it’s Jerry Jeudy] », a déclaré Jennings. « [He] doit se présenter et jouer. [He has to] Exigez le ballon et soyez le joueur qu’ils ont repêché une fois. [him] être. Quoi [Jeudy] et Courtland Sutton n’ont qu’à dire : « Écoutez, donnez-moi le ballon !

« Russell Wilson ne survivra pas si [Jeudy] ne met pas l’équipe sur [his] dos. »

Entamant sa quatrième saison, le choix de première ronde de 2020 a fait ses débuts dans la saison 2023 lors de la deuxième semaine contre Washington et a réussi à réaliser trois réceptions sur cinq cibles de Wilson. Jeudy a raté la semaine 1 en raison d’une blessure persistante aux ischio-jambiers.

La saison dernière, Jeudy a réalisé 67 réceptions pour 972 yards et six touchdowns, dont 25 réceptions explosives (captures de plus de 16 yards), ce qui le place à égalité au 12e rang parmi tous les joueurs. Ses 100 cibles en 2023 étaient juste derrière Sutton (109), et Jeudy a également réalisé neuf jeux au total de plus de 30 verges, ce qui était à égalité au septième rang parmi tous les joueurs.

Jeudy devra probablement recréer ce type d’impact pour que les Broncos aient une chance de se battre cet automne. Denver est sans récepteurs Tim Patrick qui s’est déchiré le tendon d’Achille gauche au début du camp, KJ Hamler qui a été libéré après avoir contracté une maladie cardiaque, et Jalen Virgile qui a subi une blessure au genou mettant fin à la saison lors de la pré-saison.

