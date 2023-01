La saison de retours furieux des Bucs mène au titre NFC South et aux séries éliminatoires

Greg Auman Journaliste NFC Sud

TAMPA, Floride – En tant que microcosme d’une étrange saison des Bucs à ne pas compter, le match de dimanche contre les Panthers était presque parfait.

Ils ont mené 14-0 tôt. Ils tiraient de l’arrière 21-10 au début du quatrième quart. Et puis ils ont marqué 20 points consécutifs et décroché non seulement une victoire de retour, mais un titre de division NFC Sud – avec le drame de fin de partie complètement inutile d’un coup de pied en jeu et un jeu final de désespoir multilatéral du groupe de Stanford de la Caroline.

“Les matchs de la NFL sont difficiles à gagner”, a déclaré Tom Brady, qui a réussi 432 verges et trois touchés – tous au receveur Mike Evans – en menant le retour. “Nous trouvons toujours un moyen de les garder en quelque sorte excitants. [I] J’aimerais qu’ils ne soient pas aussi excitants que nous les avons créés, mais heureux d’avoir remporté la victoire et heureux qu’autant de gars aient contribué.”

Tom Brady mène Bucs au titre NFC South Tom Brady a eu une journée, lançant pour 432 verges et trois touchés et courant pour un autre touché. Les Bucs ont battu les Panthers 30-24 pour s’assurer une place en séries éliminatoires.

Pour la troisième fois en cinq semaines, les Bucs ont surmonté un déficit à deux chiffres lors d’une victoire de retour. Ils n’ont fait cela que trois fois au cours d’une saison entière deux fois auparavant dans leur histoire, dont la saison de championnat du Super Bowl 2020 avec Brady.

Tampa Bay (8-8) a remporté huit matchs cette saison, et dans cinq d’entre eux (dont dimanche), les Bucs ont réussi à marquer plus de points au quatrième quart qu’au cours des trois premiers quarts. Ce n’est pas une recette pour un succès constant, mais les Bucs ont essentiellement fait cela – additionnez leurs deux victoires sur les Saints avec des victoires sur les Rams, les Cardinals et les Panthers, et ils ont marqué 28 points au cours des trois premiers quarts et 74 points de la au quatrième trimestre.

“Ils ne se sont jamais abattus, ils n’ont jamais été dégoûtés”, a déclaré l’entraîneur Todd Bowles à propos de ses procrastinateurs triomphants. “Nous avons traversé beaucoup de choses cette année, donc nous avons beaucoup de résilience et de force. Donc, nous ne descendons pas quand nous descendons, en termes de score. Ils se sont attachés, ils sont restés ensemble en équipe, et ils est venu par le biais.”

L’arrivée sauvage de Tampa Bay dimanche était à la fois incroyable et tout à fait normale selon les normes récentes: lutter pour marquer du tout pendant une mi-temps ou plus, puis terminer avec le genre de retour furieux que vous attendez d’un septuple champion du Super Bowl.

La Caroline est arrivée en tant que vainqueur de quatre des six matchs, se précipitant pour un record de franchise de 320 verges la semaine dernière et sachant que si elle gagnait dimanche, elle pourrait décrocher un titre de division improbable avec une autre victoire lors de la finale de la saison. Et ils ont construit une solide avance par caractère, avec peu de succès en courant le ballon et le quart-arrière Sam Darnold obtenant son premier match de trois touchés en trois ans.

Darnold est allé 4 en 4 pour 60 verges lors du premier entraînement, et les Bucs ont tâtonné et ont calé en attaque jusqu’à ce que Darnold lance un autre touché pour une avance de 14-0 au milieu du deuxième quart. Tampa Bay s’est réveillé avec trois minutes à jouer dans la mi-temps, alors que Brady a lancé un touché de 63 verges sur la ligne de touche droite à Evans, qui avait en quelque sorte disputé 11 matchs sans marquer.

Les Bucs ont récupéré un échappé de la Caroline à la ligne des 13 verges, mais n’ont pu marquer qu’un placement pour suivre 14-10. Le troisième quart-temps les a vus parcourir 90 verges – de leur 2 au 8 de la Caroline, pour ensuite caler à nouveau et bloquer la tentative de placement de 26 verges de Ryan Succop pour les maintenir à quatre points. Carolina a répondu avec un touché de 91 verges pour une avance de 21-10, marquant lors du premier jeu du quatrième quart, et cela ressemblait à un autre match qui échappait aux Bucs.

Mais Brady a de nouveau trouvé Evans sur la ligne de touche droite, cette fois pour 57 verges, puis a récidivé pour un touché de 30 verges avec 6:47 à jouer. Les deux s’étaient combinés pour des touchés à deux chiffres en 2020 et 2021, mais avaient eu du mal à se connecter cette saison, en particulier sur les passes profondes – Evans a terminé avec 207 verges, son total le plus élevé depuis 209 en tant que recrue en 2014.

“Il m’a manqué trop de fois cette année, donc c’était agréable de communiquer avec lui, et j’espère que nous pourrons continuer comme ça”, a déclaré Brady. “Je pense que nous le ferons.”

Lors du premier match contre la Caroline lors de la semaine 7, Brady a ouvert Evans pour un long touché tôt et le ballon est tout simplement sorti des mains du receveur du Pro Bowl, le début de deux mois de mauvaises connexions frustrantes entre les deux. Dimanche a été un rappel de la qualité des Bucs lorsque ces deux-là sont sur la même longueur d’onde.

“C’étaient de très, très bonnes balles”, a déclaré Evans. “L’un des meilleurs jeux auxquels Tom ait joué depuis qu’il est ici. Ils tombaient dans le grenier à pain à chaque fois. Il a eu un match incroyable.”

Brady a disputé 23 saisons et 381 matchs, mais dimanche était la première fois qu’il lançait pour plus de 400 verges, complétait 75% de ses passes et lançait au moins 45 passes sans interception. La défense des Bucs a même aidé à clôturer la victoire, le secondeur extérieur Anthony Nelson obtenant un sac à dos de Darnold et le joueur de ligne défensive Vita Vea tombant sur le ballon lâche pour préparer les Bucs au Carolina 6, avec un touché de Brady sur un quart-arrière.

Il était encore temps pour le drame. Après que la Caroline ait lancé un panier pour tirer dans les six points, les Bucs ont dû lancer le ballon près du milieu de terrain avec 42 secondes à jouer. Un claquement bas s’est échappé du parieur recrue Jake Camarda, mais il a eu le bon sens de ramasser le ballon perdu, de se précipiter vers la ligne de touche et de tirer un coup de pied, à la manière d’un rugby. Une pénalité a forcé un nouveau coup de pied, mais son prochain botté de dégagement a été abattu sur la ligne des 8 verges de la Caroline, donc au lieu que les Panthers le taclent et obtiennent le ballon sur le territoire des Bucs, ils avaient 92 verges à parcourir.

En dehors de la gamme Hail Mary, les Panthers ont eu un dernier jeu avec plusieurs latéraux, le dernier tacle finalement effectué sur la ligne de 41 verges des Bucs. Tampa Bay a remporté une autre victoire et un titre de division. Parce que les Bucs ont enfermé la tête de série n ° 4 de la NFC, ils peuvent même reposer certains partants lors du match de la semaine prochaine à Atlanta, où la seule chose qui compte est de terminer avec un record de victoires. Un autre match qui a mal commencé et est resté ainsi jusqu’au quatrième quart s’est terminé d’une manière ou d’une autre par une célébration.

“Chaque année, vous essayez de gagner la division, et nous avons gagné la division”, a déclaré Bowles. “Peu importe comment vous gagnez la division. Mon cœur n’a plus grand-chose, mais je me sens bien. Nous ne pouvons pas arriver là où nous voulons être sans gagner la division, et nous avons gagné la division. “

Pendant une grande partie du match de dimanche, il semblait que Brady risquait vraiment de manquer les séries éliminatoires pour la première fois en 20 ans, mais à la place, les Bucs avaient des t-shirts rouges “CONQUERED: SOUTH” à porter dans le vestiaire. Ils ont des titres de division consécutifs pour la première fois de leur histoire, avec une semaine facile à venir, puis un match éliminatoire à domicile. Qui sait où ils iront à partir de là ?

“Nous avons traversé beaucoup de choses difficiles cette année”, a déclaré Brady. “Heureux de gagner la division. C’est toujours difficile de le faire … tellement agréable de se qualifier. Il reste encore un match difficile à disputer pour essayer de finir fort, et nous savons que nous avons au moins un match bonus supplémentaire.”

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman.