La saison de polo à Oak Brook, un spectacle pour tous – Shaw Local

Le polo est peut-être connu comme le « sport des rois », mais le Oak Brook Polo Club le rend accessible à tous.

Ce qui peut être décrit comme du hockey à cheval, le polo est né en Asie centrale en tant que sport réservé à la noblesse et aux militaires.

« Il existe généralement une affinité et un amour pour les chevaux, ou quelqu’un peut avoir monté à cheval à un moment donné », explique Daniel O’Leary, directeur général du Oak Brook Polo Club. « Certaines personnes roulent mais souhaitent davantage un aspect d’équipe, et le polo offre un certain niveau de camaraderie.

« C’est aussi pour les gens qui sont un peu accros à l’adrénaline et qui recherchent cette sensation et ce frisson mais qui veulent rompre avec la tradition. »

Il existe deux écoles de polo dans la région, une à Barrington et une à Naperville, mais assister à un match à Oak Brook Polo est le moyen idéal pour goûter à ce sport.

Et une journée sur les terrains de polo est vraiment ce que vous voulez en faire.

Les invités peuvent s’asseoir sur la pelouse ou faire un talonnage, ou acheter des billets pour la ligne latérale ouest, qui est plutôt un salon de luxe avec des sièges surélevés. Les tailgaters peuvent garer leur véhicule jusqu’à la limite du terrain et sont invités à apporter leur propre nourriture et leurs boissons pour le match. C’est 45 $ par voiture, mais ces frais couvrent le nombre de personnes pouvant monter dans la voiture.

Les sièges de luxe sont plutôt une ambiance de fête habillée. Les tickets par personne coûtent 10 $ par personne, et les sièges VIP, qui comprennent un siège, un bar, des jeux sur pelouse et du champagne, coûtent jusqu’à 40 $.

« Lorsque les gens m’appellent et me demandent quoi porter, je leur demande toujours quel type d’expérience ils recherchent », explique O’Leary.

Mais le polo n’est pas qu’un sport de spectateurs. Toutes les personnes présentes peuvent participer au divot stomp, qui consiste à marcher sur le terrain à la mi-temps et à combler ou « piétiner » tous les trous créés par les chevaux. Les divots, provoqués par les arrêts et les virages, peuvent être dangereux pour les chevaux.

« À notre connaissance, c’est le seul sport dans lequel les spectateurs jouent un rôle important », ajoute O’Leary.

Il y a une foule d’événements passionnants au calendrier du Oak Brook Polo Club cet été après l’ouverture de la saison le 10 juin. Parmi les matchs notables figurent la Drake Challenge Cup le 24 juin, qui opposera les États-Unis à l’équipe de polo du Mexique, la Butler Challenge Cup le 15 juillet, également connue sous le nom de « Chevaux et puissance » avec 40 Ferrari, et la Heartland Cup avec le Concours Jaguar, la soirée Cats and Ponies le 22 juillet. Oak Brook Polo accueillera également le Chicago Polo Open avec la première édition festival de la bière artisanale, Chevaux et Houblon, le 19 août.

« Il y a beaucoup de choses que j’attends avec impatience », dit O’Leary. « Nous sommes dans le Midwest, nous aimons notre bière ici. Cela nous ouvre également à une démographie totalement différente en termes de style de vie et de préférences. Nous ne nous concentrons pas uniquement sur le champagne.

Oak Brook Polo Club Terrain Prince de Galles

À l’ouest de York Road, entre les 22e et 31e rues à Oak Brook. Le parking pour Polo est situé sur le terrain de l’hôtel Drake, 2301 York Road, Oak Brook.

Vous cherchez quelque chose pour guérir le blues de l’été en milieu de semaine ? Arranmore Farm à Aurora propose Wine Down Wednesday Polo sur son terrain tout au long de la saison. Découvrez-le sur www.arranmorefarmandpoloclub.com