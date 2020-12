La saison de pêche hivernale est à nouveau arrivée au lac Chagan, dans la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, la première depuis que les mesures de prévention et de contrôle des coronavirus sont devenues la nouvelle norme.

Chaque année, les pêcheurs locaux utilisent une technique de pêche vieille de plusieurs siècles pour attraper du poisson et sont rejoints par des visiteurs de toute la Chine qui viennent assister au carnaval alors que les températures chutent de 20 à 30 degrés Celsius sous zéro.

Avant la pandémie, les autorités locales ont chaleureusement accueilli tout le monde pour se rassembler pendant la haute saison, soit pour le poisson, soit simplement pour apprécier l’ancienne et splendide tradition, mais elles doivent être plus prudentes cette année en raison d’une résurgence du coronavirus dans d’autres parties du nord-est de la Chine. .

Le marché aux poissons bourdonne comme d’habitude et sans les masques, vous ne seriez pas en mesure de dire que cela a été une année de batailles acharnées contre une épidémie mondiale.

Les visiteurs du centre-ville et des villes voisines se rendent jusqu’au lac pour cueillir leur poisson préféré, fraîchement sorti de l’eau.

«J’ai acheté un poisson comme cadeau et un autre pour moi. J’aime le goût de la carpe à grosse tête, alors je viens au lac Chagan pour en acheter chaque année», a déclaré Ma Lina, une résidente de Songyuan.

Pour les Chinois, avoir du poisson est un must lors des dîners de vacances importants tels que le Nouvel An lunaire chinois.

Le mot poisson, ou «Yu» dans la langue chinoise, sonne de la même manière que le caractère d’abondance et de bonne fortune, donc avoir du poisson lors d’un dîner en famille est devenu plus significatif après une année difficile comme 2020.

Bien que les habitants des villes qui ont des grappes d’infections ne puissent pas venir acheter le poisson en personne, il existe toujours d’autres canaux tels que le commerce électronique, car la ferme piscicole est en temps voulu pour répondre à la demande.

Shan Junguo a déclaré que son plan était de produire 1,5 million de kg de poisson cette saison et que, jusqu’à présent, les attentes du marché sont encore plus optimistes.

Les pêcheurs à côté de Shan ont déclaré que l’épidémie de COVID-19 n’affectait pas leur enthousiasme pour le carnaval annuel.

Jusqu’à présent, la ville de Songyuan avait signalé deux cas confirmés cette année à la fois guéris et libérés. Il est exempt d’infection depuis plus de 300 jours et la ville a l’intention de garder le record.