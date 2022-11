La saison de Noël démarre à plein régime après Thanksgiving – Shaw Local

1 – Entrez dans un film Hallmark ce week-end à Ottawa. Le marché Chris Kringle, qui comprend 42 cabanes de vendeurs au bloc Jordan et à Washington Square, sera ouvert de 16 h à 20 h le vendredi, de 11 h à 20 h le samedi et de 11 h à 17 h le dimanche. Parallèlement à l’ouverture du marché, le défilé illuminé est prévu pour 18 heures vendredi avec un feu d’artifice à suivre. Le défilé commence dans les rues La Salle et Jackson, puis se dirige vers le sud jusqu’à Main Street. Il y aura plusieurs autres activités samedi et dimanche au bloc Jordan et à Washington Square. Aller à https://www.facebook.com/OttawaVisitorsCenter pour plus d’informations.

Elmo et Oscar le Grouch de Sesame Street accueillent les spectateurs du défilé illuminé lors de la célébration 2021 Keeping Christmas Close to Home. (Julie Barichello – jbarichello@shawmedia.com)

2 – Regardez Streator s’illuminer de lumières de Noël samedi pour garder Noël près de chez vous. Le comité de bénévoles Light Up Streator illuminera City Park à 18 h 30, suivi d’un défilé illuminé le long de la rue Main, de l’Illinois aux rues Park, puis à City Park. L’événement comprend également des promenades en calèche de 20 h à 21 h 30 (au City Park), un marché de vendeurs de 10 h à 16 h (au Park Place, 406 E. Hickory St. ; Bruce Township Hall, 216 N. Sterling St. ; et l’incubateur Streator, 301 W. Bridge St.), une exposition de trains miniatures de 10 h à 16 h à l’incubateur Streator et, nouveauté cette année, de la sculpture sur glace en direct de 14 h à 16 h au Heritage Park.

Une exposition dans le défilé de Noël illuminé de 2021 à Spring Valley. Le défilé revient le samedi 26 novembre. (Becky Kramer pour Shaw Media)

3 – Célébrez l’arrivée de la saison de Noël samedi à Spring Valley. Le défilé de Noël illuminé est prévu à 18 h. Le défilé commence à l’école secondaire Hall, se dirige vers l’est sur la rue St. Paul jusqu’à la rue Power. Après le défilé, il y aura l’illumination de l’arbre, le dévoilement du tunnel scintillant, des occasions d’envoyer des lettres au Père Noël et des performances du Hall Devilettes, du groupe de l’école primaire JFK et du quatuor de barbiers au mini-parc du centre-ville.

4 – Découvrez plus de plaisir de Noël ce week-end à Utica. Un Noël à l’ancienne au Village est prévu de 11 h à 17 h le samedi et le dimanche. Les activités comprennent des promenades en calèche, un quatuor de salons de coiffure ambulants, un service de tramway gratuit, des activités pour les enfants, des collations et le Noël au Canal Vendor Show. Le Père Noël visitera de 14 h à 16 h 30 samedi le Centre du patrimoine, 208, rue Clark. Le défilé du Père Noël aura lieu dimanche à 16 h 30.

L’école secondaire d’Ottawa poursuivra son tournoi Dean Riley Shootin’ the Rock avec des matchs toute la journée vendredi et samedi.

(Scott Anderson)

5 – Assister à un tournoi de basketball de l’Action de grâces à Ottawa ou Seneca. Les matchs se dérouleront toute la journée vendredi et samedi, les tournois culminant avec le championnat du tournoi Dean Riley Shootin’ the Rock à Ottawa à 17 h 30 samedi; et le championnat du Tournoi Seneca Thanksgiving à 18 h samedi. Les équipes locales Princeton, La Salle-Pérou, Streator et Ottawa concourront dans le Dean Riley, tandis que Newark, Serena, Somonauk, Hall, Mendota et Seneca concourront dans Seneca.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Times, NewsTribune ou Bureau County Republican à l’adresse starvedrockcountry.com/local-events où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité.