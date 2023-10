La saison de mousson dévastatrice en Inde est un signe des choses à venir, alors que le climat et une mauvaise planification se combinent

BENGALURU, Inde (AP) — Sanjay Chauhan a été témoin cette année de pluies de mousson qui s’abattent sur sa maison et sa ferme dans l’Himalaya indien avec une ampleur et une intensité qu’il n’a jamais connues auparavant.

« Des bâtiments se sont effondrés, des routes sont détruites, il y a eu de nombreux glissements de terrain, dont un qui a détruit une grande partie de mon verger », a déclaré cet agriculteur de 56 ans qui vit dans la ville de Shimla, dans l’Himachal Pradesh. je n’ai rien vu de pareil.

La dévastation de la saison de la mousson de cette année en Inde, qui s’étend de juin à septembre, a été significative : selon les estimations du gouvernement local, 428 personnes sont mortes et l’Himachal Pradesh a subi des dommages matériels d’une valeur de plus de 1,42 milliard de dollars depuis juin.

Le changement climatique d’origine humaine rend les pluies plus extrêmes dans la région et les scientifiques préviennent que les États himalayens devraient s’attendre à des saisons plus imprévisibles et plus lourdes comme celle-ci. Mais les dégâts sont également exacerbés par le fait que les promoteurs prêtent peu d’attention aux réglementations environnementales et aux codes du bâtiment lorsqu’ils construisent sur des terrains sujets aux inondations et aux tremblements de terre, affirment les experts locaux et les environnementalistes.

Les dommages matériels dans l’Himachal Pradesh cette année ont été supérieurs à ceux des cinq dernières années réunies. D’autres régions ont également subi de lourdes pertes en termes de vies humaines, de biens et de terres agricoles, notamment l’État voisin de l’Uttarakhand, Delhi et la plupart des États du nord et de l’ouest de l’Inde.

Au cours de la deuxième semaine de juillet, 224,1 millimètres (8,82 pouces) de précipitations sont tombés sur l’État au lieu des 42,2 millimètres (1,66 pouces) habituels pour cette période de l’année – soit une augmentation de 431 % – selon le département météorologique indien. Puis, pendant cinq jours en août, 111,9 millimètres (4,41 pouces) se sont déversés sur l’Himachal Pradesh, soit 168 % de plus que les 41,7 millimètres (1,64 pouces) qu’il recevrait habituellement au cours de cette période.

Les précipitations ont stimulé des centaines de glissements de terrain, avec des rivières débordantes emportant les véhicules et effondrant plusieurs bâtiments, dont beaucoup étaient des hôtels récemment construits. Les principales autoroutes ont été submergées ou détruites et toutes les écoles de la région ont été fermées. Environ 300 touristes bloqués près du lac d’altitude de Chandratal ont dû être transportés par avion vers des lieux sûrs par l’armée de l’air indienne.

Jakob Steiner, climatologue au Centre international de développement intégré des montagnes, a déclaré que la hausse des températures mondiales due au changement climatique d’origine humaine signifie que davantage d’eau s’évapore sous l’effet de la chaleur, qui est ensuite déversée lors de fortes pluies.

Et lorsque toute l’eau se déverse en un seul endroit, cela signifie que d’autres régions sont privées de pluie.

Dans le sud du pays, les pluies étaient si rares que la région a connu sa saison de mousson la plus sèche depuis 1901, a indiqué l’IMD. Le gouvernement du Karnataka, dans le sud de l’Inde, a déclaré des conditions de sécheresse dans la majeure partie de l’État.

Le changement climatique aggrave le phénomène des phénomènes météorologiques extrêmes, a déclaré Anjal Prakash, directeur de recherche à l’Indian School of Business, les sécheresses et les déluges devant s’intensifier à mesure que le monde se réchauffe.

Dans l’Himalaya, le problème des pluies provoquées par le changement climatique est aggravé par un développement non réglementé et des années de dévastation qui s’accumulent avec peu de temps pour s’adapter ou réparer les dégâts entre les deux.

« Des routes, des barrages et des colonies ont été construits sans évaluation environnementale appropriée ni respect des codes du bâtiment », a déclaré Prakash. Le développement non réglementé a également conduit à une érosion accrue des sols et à une perturbation des systèmes de drainage naturels, a-t-il expliqué.

YP Sundarial, géologue à l’Université HNB Garhwal, basée dans l’Uttarakhand, est d’accord.

« Les gens ici construisent des immeubles de six étages sur des pentes allant jusqu’à 45 degrés » dans une région sujette aux inondations et aux tremblements de terre, a déclaré Sundarial. « Nous devons nous assurer que les politiques de développement tiennent compte de la sensibilité de l’Himalaya afin d’éviter de tels dégâts à l’avenir. »

Lorsque ces structures s’effondrent presque inévitablement année après année pendant les pluies de mousson, cela crée un « impact cumulatif », a déclaré l’écologiste local Mansi Asher, ce qui signifie que les habitants vivent désormais avec des années de dévastation sans réponse.

Il y a dix ans, on estime que 6 000 personnes sont mortes dans des crues éclair provoquées par une averse dans l’Uttarakhand qui a détruit des centaines de villages ; entre 2017 et 2022, environ 1 500 personnes sont mortes dans l’Himachal Pradesh à la suite d’incidents liés aux pluies extrêmes ; et plus tôt cette année au moins 240 familles ont été relocalisées loin de la ville religieuse de Joshimath après que le sol s’est effondré à cause d’une construction excessive malgré les avertissements des scientifiques.

Les gouvernements, au niveau des États et au niveau national, ont réfléchi aux moyens de remédier à cette destruction.

Le gouvernement de l’Himachal Pradesh a annoncé cette année un programme de réduction des risques et de préparation aux catastrophes de 106 millions de dollars, avec le soutien de l’Agence française de développement, pour renforcer sa réponse aux précipitations extrêmes.

L’État a également publié un plan d’action climatique global en 2022, mais de nombreuses recommandations du plan, telles que la création d’un fonds pour la recherche sur les défis climatiques ou l’aide aux agriculteurs de la région pour s’adapter aux conditions météorologiques changeantes, n’ont pas encore été mises en œuvre.

Le gouvernement fédéral indien s’est quant à lui fixé un objectif ambitieux de produire 500 gigawatts d’énergie propre d’ici 2030 et a installé 172 gigawatts en mars de cette année. L’Inde est actuellement l’un des plus grands émetteurs mondiaux. Le pays a également créé un fonds national d’adaptation au changement climatique, débloquant un peu plus de 72 millions de dollars pour divers projets depuis 2015.

Mais ces initiatives sont trop peu nombreuses, trop tardives pour que le pomiculteur Chauhan et d’autres ramassent les morceaux après une mousson particulièrement catastrophique.

Chauhan, qui est également l’ancien maire de Shimla, souhaite voir un plan ferme qui s’attaque au changement climatique face à la population croissante et aux besoins de développement de la région.

« Ceux qui sont au pouvoir doivent vraiment intensifier leurs efforts », a-t-il déclaré.

