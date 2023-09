La saison de Mike Trout est terminée après que les Angels l’aient placé en IL pour 60 jours

La saison de Mike Trout s’est terminée dimanche en raison d’une blessure au poignet qui l’a limité à un match après le 3 juillet.

Les Angels de Los Angeles ont déplacé le triple MVP de l’AL sur la liste des blessés de 60 jours avant la finale de leur série contre les Twins du Minnesota.

Trout, un défenseur central de 32 ans, s’est fracturé l’os hamate de son poignet gauche le 3 juillet alors qu’il commettait une faute sur un lancer contre Nick Martinez de San Diego. Il est revenu le 22 août et a obtenu un score de 1 sur 4 contre Cincinnati. Trout a déclaré qu’il ressentait de la douleur lorsqu’il commettait une faute hors du terrain, et il est retourné sur l’IL.

Il avait dit qu’il espérait revenir en fin de saison.

Trout, 11 fois All-Star, a atteint .263 avec 18 circuits, 44 points produits et un .858 OPS. En 2021, il a raté tous les matchs sauf 34 en raison d’une tension au mollet droit.

Reportage de l’Associated Press.

