La saison de Man United s’effondre déjà après la défaite du Bayern

MUNICH — Cela dit tout de l’état actuel de Manchester United : le Bayern Munich n’a pas particulièrement bien joué lors de son premier match de groupe de la Ligue des champions mercredi, mais les Bavarois ont quand même marqué quatre buts, auraient pu en marquer plus et ont gagné beaucoup plus confortablement que le Score 4-3 suggéré.

Cela dit également tout sur la campagne de United jusqu’à présent : après trois défaites consécutives et quatre lors de ses cinq derniers matchs, le déplacement de samedi à Burnley, qui a réussi un seul point en Premier League jusqu’à présent cette saison, est désormais rempli d’appréhension.

Nous n’en sommes même pas au mois d’octobre et cela ressemble déjà à un jeu incontournable. Burnley est parmi les buteurs les plus bas de la ligue, mais il s’agit d’une défense de United qui semble incapable d’empêcher qui que ce soit d’entrer.

Pour la première fois depuis 1978, Man United a encaissé au moins trois buts en trois matchs consécutifs, et 14 au total en seulement six matchs pour commencer la saison.

Le fait qu’André Onana, la recrue estivale de l’Inter Milan pour 47,2 millions de livres sterling, ait commis une horrible erreur sur le premier but du Bayern n’a pas aidé, mais le manager de Man United, Erik ten Hag, devrait s’estimer heureux que les champions d’Allemagne aient souvent été négligents dans le dernier tiers. . Ils ont touché le poteau à deux reprises et plusieurs fois au cours de la nuit, les supporters locaux ont poussé des gémissements de frustration après qu’une autre bonne occasion ait été gâchée.

Ce n’était pas un thriller de sept buts en Ligue des champions – c’était United qui s’accrochait à sa vie.

« Nous sommes déçus », a admis Ten Hag. « Quand vous marquez trois buts à Munich, vous devez prendre un point et vous devez vous regarder dans le miroir car les buts étaient des cadeaux faciles.

« Ce que vous avez vu à un très haut niveau – c’était contre Arsenal, le Bayern Munich et Brighton, toutes des équipes de haut niveau – nous nous affrontons mais ils gagnent. De la manière dont ils gagnent, nous devons faire en sorte que notre « Vous avez votre propre chance et cela a à voir avec la détermination. Vous créez votre propre chance, sinon vous ne l’aurez pas parce que personne ne vous apportera rien dans le football. »

Personne ne semble faire le malheur comme United, et cette fois, c’était au tour d’Onana. Le Bayern, qui n’a plus perdu un match de phase de groupes à l’Allianz Arena depuis près de 10 ans, n’a pas eu besoin de l’aide des visiteurs, mais il l’a quand même obtenu.

Au milieu de la première mi-temps, un début positif de l’équipe de Ten Hag a été annulé lorsque Harry Kane, un joueur que de nombreux fans de United pensent que leur club aurait dû signer cet été, a adressé une passe à Leroy Sané à l’entrée de la surface et son tir faible. directement à Onana se tortillait sous le gardien camerounais. Sane semblait aussi surpris que quiconque de découvrir qu’il était entré alors qu’Onana gisait immobile, le visage enfoui dans le gazon.

« Dans les 25 premières minutes, nous étions meilleurs que Munich, puis ce but, c’était si facile et ce n’était pas seulement Andre », a déclaré Ten Hag. « Je vois à quel point Sane a vécu facilement et cela a à voir avec la détermination, vous ne laissez pas les joueurs passer si facilement. C’est à ce moment-là que nous devons franchir la ligne en tant qu’individu et en tant qu’équipe pour gagner des matchs parce que cela a commencé. là. »

Outre les nombreuses critiques que l’on peut adresser à ce groupe d’acteurs, la plus importante est qu’ils ne gèrent pas bien les revers, et là encore le problème a refait surface.

Ce fut une mauvaise journée pour le gardien de Manchester United, Andre Onana, qui a commis une erreur en accordant le premier but du Bayern Munich mercredi. Mais Onana n’était pas le seul joueur à ne pas être à la hauteur de United. James Gill/Danehouse/Getty Images

Déjà cette saison, ils ont encaissé deux fois en deux minutes contre Nottingham Forest et deux fois en cinq minutes contre Arsenal. Ici, c’était deux buts en quatre minutes lorsque Jamal Musiala a trouvé Serge Gnabry sans marque dans la surface et il a fouetté son arrivée dans le coin. Le Bayern a semblé décousu pendant les grandes périodes de la première mi-temps, n’a réussi que deux tirs cadrés, mais a marqué deux fois.

Cela résume bien la moitié de United : alors qu’Onana s’éloignait péniblement dans le tunnel, un membre du personnel lui a lancé une bouteille d’eau et l’a laissée tomber.

Il y a eu des points positifs en seconde période, en particulier un premier but de Rasmus Hojlund et une démonstration de caractère suffisamment importante pour permettre à Casemiro de marquer deux fois en fin de match, mais on n’a jamais senti que United était sur le point d’arracher un point.

Le Bayern menait 2-0, 3-1 et 4-2 et aurait été hors de vue si Onana ne s’était pas légèrement racheté avec quelques bons arrêts. Kane a déclaré par la suite que le Bayern « avait perdu sa concentration » à la fin mais « contrôlait la majorité du match » et il était difficile de discuter.

Pour donner un sens à cette défaite, Ten Hag peut souligner un penalty sévère du VAR, marqué par Kane, à la suite d’un handball discutable de Christian Eriksen et d’une équipe si maigre qu’il a choisi trois gardiens de but sur le banc. Mais la vérité est que son équipe a été largement écartée par une équipe du Bayern toujours à la recherche de son rythme.

United, quant à lui, doit se rendre à Burnley à la recherche d’une étincelle pour donner vie à sa saison.