La saison de Man United n’est pas un succès – Bruno Fernandes

Bruno Fernandes a déclaré que cette saison n’avait pas été un succès pour Manchester United malgré la victoire d’un trophée et l’obtention d’un retour en Ligue des champions.

United a remporté la Coupe Carabao lors de la première saison d’Erik ten Hag en charge – avec une chance de remporter la FA Cup lors de la finale du mois prochain contre Manchester City – et jeudi, ils ont terminé parmi les quatre premiers avec une victoire 4-1 sur Chelsea à Old Trafford.

Fernandes admet que la campagne a été un pas en avant après avoir terminé sixième la saison dernière, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas être considérée comme un succès pour un club de la taille de United.

« C’est une saison positive, pas réussie parce que le succès est différent pour ce club et pour nous, les joueurs, il doit l’être aussi », a déclaré Fernandes.

« Nous avons remporté un trophée. Nous sommes entrés dans le top quatre. Maintenant, nous avons une autre finale, mais tout ce qui s’est passé dans cette finale ne changera rien à la saison que nous avons faite.

« Après que nous ne pouvions plus nous battre pour le titre de champion, nous avons dû nous battre pour notre top quatre et nous l’avons fait. Nous sommes vraiment heureux d’être en Ligue des champions la saison prochaine. Mais évidemment, c’est une sorte d’obligation pour ce club de être dans ces positions. »

S’exprimant après la victoire sur Chelsea, Ten Hag a déclaré que la saison avait été un succès, mais a admis que son objectif était de se battre pour le titre de Premier League dès que possible.

United a 17 points de retard sur le champion City avec un match à jouer et l’entraîneur néerlandais a déclaré que son équipe avait beaucoup de retard à rattraper.

Bruno Fernandes a déclaré que la saison de Manchester United était un pas dans la bonne direction, mais pas un succès. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

« C’est difficile ici, il y a de très bonnes équipes, surtout cette saison », a déclaré Ten Hag. « Manchester City joue un football vraiment exceptionnel. Nous avons du chemin à parcourir, nous sommes dans la bonne direction, nous avons du travail à faire, donc un travail en cours.

« Maintenant, nous sommes loin, donc nous avons beaucoup de travail à faire, nous avons progressé avec cette équipe, avec cette équipe mais nous avons besoin de meilleurs joueurs si nous voulons concourir pour le plus haut. »

Ten Hag vise à faire venir au moins un attaquant et un milieu de terrain dans la fenêtre de transfert estivale. Harry Kane et Mason Mount sont parmi les principales cibles, mais le patron de United a également appelé son équipe actuelle à intensifier la saison prochaine.

« L’autre [element] est le progrès de l’équipe et des joueurs actuels », a déclaré Ten Hag.

« C’est le travail que je dois faire avec mon équipe d’entraîneurs. Nous avons fait d’énormes progrès. Beaucoup d’individus ont progressé. Maintenant, nous avons une bonne base. Je pense qu’il y a encore beaucoup de place à l’amélioration avec cette équipe.

« Mais lorsque vous obtenez les bons joueurs, cela vous aidera et vous donnera plus de profondeur et un meilleur niveau et niveau. »