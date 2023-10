La saison de l’OT des Packers David Bakhtiari est terminée alors qu’il se prépare pour une cinquième opération au genou

La saison du plaqueur offensif des Green Bay Packers David Bakhtiari est terminée. Il espère que sa carrière dans la NFL ne le sera pas.

Il s’apprête à subir sa cinquième opération au genou pour se donner une chance de jouer à nouveau, a déclaré Bakhtiari vendredi alors qu’il s’adressait aux journalistes pendant près de 40 minutes dans le vestiaire de l’équipe du Lambeau Field pour tenter d’expliquer ce qu’il a enduré depuis qu’il a subi une blessure catastrophique au genou gauche lors de l’entraînement. un entraînement du 31 décembre 2020, ainsi que ce qui doit être fait pour lui permettre de poursuivre sa carrière.

« Nous savons ce que nous devons faire pour que je revienne », a déclaré Bakhtiari, qui a joué pour la dernière fois lors de la victoire d’ouverture de la saison des Packers le 10 septembre contre les Bears de Chicago. « Ce n’est pas idéal, mais c’est à peu près mon plan maintenant. Maintenant que nous avons un plan en place, c’est la voie que je dois emprunter. »

Cette nouvelle voie, qui a commencé avec une récente procédure arthroscopique, comprendra ensuite une intervention chirurgicale visant à résoudre un problème de cartilage réalisée par le chirurgien orthopédiste Brian J. Cole, basé à Chicago.

Bakhtiari n’a pas voulu dire quand cette opération aurait lieu.

« Mon objectif est d’être prêt pour le camp d’entraînement l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Son problème concerne les condyles fémoraux, qui sont les extrémités en forme de boule du fémur au niveau de l’articulation du genou. Bien que l’opération initiale, réalisée le 7 janvier 2021, ait réparé le ligament croisé antérieur de Bakhtiari et les lésions du ménisque qu’il a subies lors de sa première blessure, Bakhtiari a déclaré que ses médecins savaient qu’il avait un problème avec cette partie de son fémur.

Le problème était qu’ils ne pouvaient pas prédire si l’anomalie de son genou lui causerait des problèmes pour l’avenir. Il s’est avéré que, alors que Bakhtiari revenait de sa blessure initiale, il a endommagé davantage le cartilage à l’extrémité de son fémur et a commencé à ressentir une irritation et une accumulation de liquide dans son genou.

« Dans mon genou, c’est comme du papier de verre là où il frotte, mais ce n’est pas lisse, ce qui crée beaucoup de liquide », a déclaré Bakhtiari. « C’est juste le défaut que j’ai. »

Il a ajouté : « J’aurais adoré, le 7 janvier 2021, dire : ‘Ouais, fais (cette opération). Parce que c’est clairement ce que c’est. » Mais personne ne le savait. Vous ne voulez pas faire plus que ce que vous devez.

Bakhtiari, qui a eu 32 ans la semaine dernière, a encore un an de contrat avec les Packers, qui pourraient choisir de le quitter après cette saison. Son plafond salarial pour 2024 est de 40,5 millions de dollars, donc s’il devait revenir, il devrait le faire avec un contrat modifié.

« Je déteste la situation dans laquelle se trouve Dave. Je compatis pour lui », a déclaré l’entraîneur-chef Matt LaFleur, dont les Packers (2-2) affronteront les Raiders de Las Vegas (1-3), lundi soir au Allegiant Stadium. « Il s’est battu et s’est battu et s’est battu pour essayer de revenir. Il a malheureusement eu une grave blessure, et je pense que nous en voyons les effets. Je le savais quand c’est arrivé.

« Il [has] tout essayé. Il veut être là-bas, il veut jouer au ballon. Il a tout essayé pour revenir, et son genou ne réagit pas de la bonne manière. »

Choix de quatrième ronde du Colorado en 2013, Bakhtiari a disputé 131 matchs en carrière avec les Packers, mais seulement 13 au cours des deux dernières saisons.

Il a vu de l’action dans un match en 2021 – la finale de la saison régulière à Detroit – avant d’être incapable de participer au match éliminatoire de la division NFC de l’équipe deux semaines plus tard. Il n’a disputé que 11 des 17 matchs la saison dernière, alors qu’il avait non seulement des problèmes au genou, mais qu’il avait également subi une appendicectomie d’urgence à la fin de l’année.

Il a reconnu vendredi qu’il avait peut-être joué sa finale avec la seule équipe de la NFL qu’il ait jamais connue.

« Je n’ignore pas cette (possibilité) », a déclaré Bakhtiari, qui avait débuté 118 des 127 matchs possibles au cours de ses huit premières saisons avant sa blessure. « J’adorerais jouer ici jusqu’à ce que je décide que j’ai fini.

« Peu importe ce qui arrive, c’est juste la vie. Si c’est le cas, tant mieux. Sinon, je ne peux contrôler que ce que je peux contrôler. Si je peux continuer à jouer ici, tant mieux. »

Reportage de l’Associated Press.

