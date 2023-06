La saison de LaLiga 2023/24 s’ouvre le 11 août avec une couverture sur ESPN

La campagne LaLiga 2023/24 est prête à démarrer en août.

Les ouvertures de la saison ont lieu le week-end du 11 au 13 août, ESPN offrant à nouveau une couverture exclusive en anglais et en espagnol pour les vues aux États-Unis.

Les matchs clés de la première journée incluent les champions en titre du FC Barcelone à Getafe et le Real Madrid à Bilbao.

Séville, vainqueur de la Ligue Europa, accueille Valence, tandis que Grenade, Alavés et Las Palmas font tous leur retour en première division.

Les dates et heures exactes restent à déterminer, mais attendez-vous à ce que la plupart des matchs de chaque week-end soient disponibles sur ESPN Deportes en plus de tous les matchs sur ESPN +.

Jeux du week-end d’ouverture de LaLiga 2023/24

Almería vs Rayo Vallecano

Athletic Club vs Real Madrid

Atlético Madrid vs Grenade

Celta Vigo contre Osasuna

Séville vs Valence

Las Palmas contre Majorque

Getafe contre Barcelone

Villarreal vs Real Betis

Real Sociedad vs Gérone

Cadix vs Deportivo Alavés

En plus de la journée d’ouverture, d’autres rencontres juteuses marquent la saison.

Le premier El Clásico de la saison voit Barcelone accueillir le Real Madrid le week-end du 29 octobre. Le Real Madrid accueille le choc massif vers la fin de la saison, le 21 avril.

Les rencontres Barça-Atléti sont prévues les week-ends du 3 décembre et du 17 mars. Le Derby de Madrid, entre le Real et l’Atlético, se déroule les 24 septembre et 4 février.

Le week-end du 26 mai voit la saison se terminer avec Séville-Barça, Sociedad-Atléti et Real Madrid-Betis parmi la dernière journée de rencontres.

Valence, il y a vingt ans, était le dernier club après le FC Barcelone, l’Atlético Madrid ou le Real Madrid à remporter le titre. Quelqu’un peut-il enfin percer et mettre fin à la domination de Barcelone et de la capitale ? Nous devrons simplement attendre et voir comment la saison se déroule.

Photo: Imago