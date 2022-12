Les infections grippales font rage chez les enfants et les hospitalisent partout au Canada, disent les pédiatres qui réclament des solutions urgentes et à plus long terme.

Au cours du week-end, les hôpitaux de tout le pays ont été contraints de réduire leur service régulier pour faire face à une recrudescence des cas de grippe :

Le CHEO à Ottawa a déclaré que Croix Rouge sera déployé pour aider à faire face à son afflux de cas.

sera déployé pour aider à faire face à son afflux de cas. Un établissement de soins de relève à Calgary fermé pour redéployer du personnel dans un hôpital pour enfants.

fermé pour redéployer du personnel dans un hôpital pour enfants. Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique a déclaré une urgence pendant 30 minutes samedi pour augmenter rapidement la capacité et les ressources.

a déclaré une urgence pendant 30 minutes samedi pour augmenter rapidement la capacité et les ressources. L’hôpital pour enfants de Terre-Neuve-et-Labrador a annulé certaines chirurgies et rendez-vous.

Les médecins disent que ces mesures reflètent une recrudescence de la grippe en plus des pressions de longue date sur les hôpitaux pédiatriques et les prestataires de soins de la communauté. Des cas de virus respiratoire syncytial (VRS) ont, entre-temps, stabilisé après dopage plus tôt cette saison.

Pour la semaine se terminant le 26 novembre, l’Agence de la santé publique du Canada FluWatch signalé 223 hospitalisations associées à la grippe chez les enfants de 16 ans et moins.

Cela représente une augmentation par rapport à une moyenne de 11, avec un maximum de 35, dans les hôpitaux pédiatriques de 2014-2015 à 2019-2020, explique le Dr Jesse Papenburg, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

“Cela montre que nous avons eu une saison grippale précoce et intense jusqu’à présent cette année, frappant particulièrement durement la population pédiatrique”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

Un clown divertit un enfant qui vient de se faire vacciner contre la grippe dans un hôpital militaire de Milan, en Italie, en novembre 2020. Les autorités sanitaires canadiennes encouragent une plus grande utilisation des vaccins antigrippaux par les enfants cette saison. (Flavio Lo Scalzo/Reuters)

De même aux États-Unis, Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré lundi que la grippe était à son plus haut niveau que les États-Unis aient connu depuis une décennie. Jusqu’à présent cette saison, 14 jeunes aux États-Unis sont morts.

Les responsables fédéraux de la santé n’ont pas publié le nombre exact de décès dus à la grippe chez les personnes âgées de 16 ans et moins jusqu’à présent cette saison, mais disent qu’il est inférieur à cinq. Le nombre de décès pour ce groupe d’âge était à un chiffre chaque année avant la pandémie de COVID-19.

Pliez la courbe avec des vaccins contre la grippe

La grippe « cause de manière écrasante… beaucoup de problèmes », en particulier chez les enfants de moins de cinq ans, a déclaré le Dr Fatima Kakkar, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à Ste. Hôpital Justine à Montréal.

Mais ce n’est pas forcément la grippe, seule, qui est le problème, dit-elle.

Au lieu de cela, les enfants attrapent la grippe, ce qui les expose à des “infections bactériennes vraiment importantes”, comme la pneumonie – et c’est à ce moment-là qu’ils atterrissent à l’hôpital.

Kakkar dit qu’elle aimerait voir un accent sur la vaccination contre la grippe pour les enfants, y compris des campagnes publicitaires.

Les cas de virus respiratoire syncytial se sont stabilisés après avoir augmenté plus tôt cette saison. (Martha Irvine/Associated Press)

“Je dis cela parce que je pense qu’il n’est pas trop tard et surtout dans les régions du pays où la grippe ne s’est pas installée, j’aimerais vraiment voir des gens encourager et faciliter la vaccination des parents et de leurs enfants.”

La pédiatre de Whitehorse, la Dre Katharine Smart, a qualifié de « extrêmement préoccupante » le fait que les enfants qui sont gravement malades et qui ont besoin d’attention rapidement ont du mal à la recevoir.

Mais il existe d’autres problèmes plus vastes dans tout le système de soins de santé pédiatriques qui méritent notre attention, dit-elle.

Smart, ancien président de l’Association médicale canadienne, cite les temps d’attente pour une chirurgie chez les jeunes ayant des scoliose ou courbure de la colonne vertébrale, par exemple.

“J’ai eu des patients qui ont dû reporter leur planification d’études postsecondaires parce qu’ils ne savent pas quand ils vont se faire opérer et récupérer”, a déclaré Smart. “Ils disent:” Eh bien, comment puis-je aller à l’université si je ne sais pas que je vais maintenant devoir subir une opération massive de la colonne vertébrale et être hors service pendant des semaines ou des mois? “, A-t-elle déclaré. “Certains d’entre eux [teens] J’ai attendu trois à quatre ans pour cette opération.”

Vaccin efficace

D’autres besoins de soins de santé pour les enfants sont fournis en dehors de l’hôpital, ce qui est particulièrement important dans les premières années de la vie, comme les services d’autisme. Certains enfants ne peuvent pas accéder à des services pour améliorer leur élocution, leurs aptitudes sociales et leur cognition. Une fois qu’un enfant est à la maternelle, il se peut qu’il ne soit plus admissible à certaines aides parce que la fenêtre de développement pour intervenir s’est fermée.

“Ce sont des problèmes que nous constatons à travers le pays”, a déclaré Smart. Elle suggère de renforcer la dotation et la rétention des infirmières.

Elle souhaite également voir une plus grande utilisation du vaccin contre la grippe chez les enfants et les adultes, pour “infléchir la courbe” des systèmes de santé débordés.

La bonne nouvelle, selon Papenburg, est que la souche de la grippe A H3N2 qui circule principalement au Canada est maintenant génétiquement la même que la souche du vaccin antigrippal de cette année. “Cela augure bien pour une bonne efficacité du vaccin, bien que cela doive être évalué dans des études de terrain en cours.”

À long terme, les chercheurs évaluent les nouvelles technologies vaccinales pour une meilleure immunisation contre la grippe de plus longue durée, a-t-il déclaré.

Comme Smart, Papenburg a suggéré aux gouvernements “d’investir dans la capacité de nos systèmes de soins de santé infantiles, afin que nous puissions mieux gérer ces types de poussées imprévisibles d’infections dans notre population pédiatrique”.

« Quand vous regardez le Canada, nous nous classons 30e sur 38 pays pour le bien-être de l’enfance », a déclaré Smart. « C’est vraiment choquant de penser qu’un pays, aussi riche que le nôtre, fait si mal pour nos enfants, mais c’est parce que nous n’avons pas de stratégie pour les enfants.

Les responsables de la santé recommandent également aux gens de se masquer dans les lieux publics intérieurs, de dépister quotidiennement les symptômes respiratoires, de rester à la maison en cas de maladie, de pratiquer l’hygiène des mains et de garder les surfaces propres pour réduire la propagation des maladies respiratoires telles que le VRS et la grippe.