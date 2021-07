La saison de la grippe hivernale pourrait être importante, préviennent les experts

« Notre expérience avec Covid peut entraîner des changements de comportement qui jouent en notre faveur. Les gens peuvent être plus disposés à prendre des vaccins contre la grippe et à porter des masques faciaux ou à prendre d’autres précautions pour empêcher la transmission pendant le pic de la saison. »

« Comme nous l’avons appris des 18 derniers mois de la pandémie de Covid-19, les décisions que nous prenons en tant qu’individus et communautés peuvent avoir un impact énorme sur le sort d’une épidémie. Nous pouvons et devons faire notre part pour empêcher une saison grippale catastrophique. , en se faisant vacciner au début de l’automne et en prenant des précautions raisonnables si et quand le virus commencera à se propager largement », a-t-elle déclaré.

Que la saison de la grippe s’avère ou non plus sévère cette année pourrait dépendre à la fois de l’évolution du virus et des décisions prises à un niveau personnel, estime Ancel Meyers.

L’alarme concernant une saison de grippe hivernale potentiellement mauvaise a été sonnée par le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, en juin.

« Soit nous aurons une poussée de Covid très importante, les gens minimiseront leurs contacts et nous aurons moins de virus respiratoires, soit les gens retrouveront une vie plus normale, il y aura du Covid mais en plus de cela nous retournerons à avoir une poussée de grippe, une poussée de VRS (virus respiratoire syncytial, un virus respiratoire courant qui provoque généralement des symptômes légers ressemblant à ceux du rhume) chez les enfants, etc.

« Je pense que nous devons être conscients et nous préparer au fait que l’hiver à venir pourrait bien être assez difficile », a-t-il déclaré.

Les chiffres de la grippe aux États-Unis et en Angleterre montrent que les maladies grippales ont diminué pendant la pandémie en grande partie en raison des mesures de distanciation sociale en place aidant à arrêter la transmission. Pendant la saison grippale 2019-2020, les États-Unis Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes a prédit que la grippe et la pneumonie (une complication potentiellement mortelle de la grippe qui affecte souvent les personnes âgées) étaient associées à 38 millions de maladies, 405 000 hospitalisations et 22 000 décès. Le CDC a souligné que les chiffres n’étaient que des estimations.

Mais en ce qui concerne la saison 2020-2021, le CDC a déclaré à CNBC que parce que l’activité grippale était faible l’hiver dernier, « il n’y avait pas assez de maladies grippales ou d’hospitalisations associées à la grippe aux États-Unis pour utiliser un modèle pour estimer le fardeau de la grippe aux États-Unis pour 2020-2021. »

« Nous pouvons dire que le faible niveau d’activité grippale au cours de la saison 2020-2021 a contribué à considérablement moins de maladies grippales, d’hospitalisations et de décès par rapport aux saisons grippales précédentes », a déclaré mardi à CNBC Lynnette Brammer, chef d’équipe de l’équipe nationale de surveillance de la grippe du CDC.

« Par exemple, au cours des trois saisons précédant la pandémie, la proportion maximale de virus respiratoires testés positifs pour la grippe sur une base hebdomadaire se situait entre 26,2% et 30,3%. La saison dernière, cependant, la proportion de virus respiratoires testés positifs pour la grippe est restée plus faible. à 0,4 % au cours de chaque semaine d’une saison grippale typique. »

En Angleterre et au Pays de Galles, à titre de comparaison, les décès causés par la grippe et la pneumonie en 2018 ont totalisé 29 516 en Angleterre et au Pays de Galles et se sont élevés à 26 398 en 2019, selon les chiffres de l’Office for National Statistics. De même qu’aux États-Unis, il y a eu une forte baisse en 2020, avec 15 437 décès impliquant (et dus à) la grippe et la pneumonie.

Les commentaires de Whitty ont été repris par Neil Ferguson, épidémiologiste à l’Imperial College de Londres qui a également conseillé le gouvernement britannique sur sa stratégie Covid.

Il a convenu que « la grippe saisonnière est susceptible d’être un problème important » à venir en automne et en hiver.

« Toutes les mesures que nous avons adoptées contre Covid dans le monde ont conduit la grippe à des niveaux très bas et pratiquement personne n’a été infecté par la grippe l’année dernière et donc l’immunité a un peu baissé … Je pense que nous devons nous préparer à une grippe potentiellement assez importante épidémie plus tard cette année », a-t-il déclaré à l’émission « Today » de la BBC fin juin.