La saison de la grippe au Canada tire à sa fin : FluWatch

La saison de la grippe au Canada tire officiellement à sa fin, selon le premier rapport national FluWatch de 2023, qui a été publié vendredi.

FluWatch est le système national de surveillance de la grippe de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Il surveille la propagation de la grippe et des affections pseudo-grippales et publie des rapports tous les vendredis pendant la saison grippale active.

Alors que la grippe continue de circuler, le dernier rapport de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) indique que le taux de propagation a “fortement diminué par rapport au pic qui s’est produit au cours de la semaine 47 (fin novembre) et est maintenant inférieur aux niveaux pré-pandémiques attendus”. .”

L’agence a enregistré un total de 1 749 détections en laboratoire – dont 1 721 de grippe A et 28 de grippe B pour la semaine du 1er au 7 janvier. À titre de comparaison, l’ASPC a signalé 8 242 détections en laboratoire au plus fort de la saison de la grippe, au cours de la semaine du Du 20 novembre au 26 novembre. Parmi ceux-ci, 8 226 étaient de la grippe A et 16 de la grippe B.

En fait, l’ASPC rapporte que les visites médicales pour un syndrome grippal la semaine dernière étaient légèrement inférieures au niveau typique pour cette période de l’année, représentant 1,7 % des visites. Le nombre de personnes signalant des symptômes de toux et de fièvre à FluWatch était également inférieur au niveau saisonnier.



Les hospitalisations ont également considérablement diminué. Le Canada a atteint son nombre maximal d’hospitalisations pédiatriques pour grippe au cours de la semaine du 27 novembre au 3 décembre, lorsque 247 hospitalisations ont été signalées. Dans son dernier rapport FluWatch, l’ASPC indique qu’il y a eu 30 hospitalisations la semaine du 1er au 7 janvier.

Cette dernière saison grippale a commencé le 28 août et a été particulièrement difficile pour les enfants et les personnes âgées. Au 7 janvier, un total de 3 690 hospitalisations associées à la grippe, 311 admissions aux soins intensifs et 218 décès avaient été signalés au Canada. 1 534 d’entre eux concernaient des enfants. Au 7 janvier, 120 adultes sur 100 000 âgés de 65 ans et plus avaient été hospitalisés en raison de la grippe ou d’un syndrome grippal.