La saison de la grippe arrive, selon l’Agence de la santé publique du Canada

Les inquiétudes grandissent face à la triple menace de la flambée des maladies respiratoires

L’Ontario Medical Association exhorte les gens à porter des masques à l’intérieur et à se faire vacciner contre la grippe et le COVID-19, car l’inquiétude grandit qu’un pic de cas de grippe puisse submerger un système de santé qui voit déjà un afflux de patients atteints de VRS et de COVID.