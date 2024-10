La saison de la grippe arrive avec le rhume – DiscoverHumboldt.com

À mesure que la saison hivernale approche, la saison du rhume et de la grippe arrive également.

La Saskatchewan Health Authority encourage les résidents du sud-ouest, leurs familles et tout le monde à rester en sécurité, à prendre les précautions nécessaires et à se faire vacciner.

Le Dr David Torr, médecin hygiéniste à la Saskatchewan Health Authority et responsable régional du ministère de la Santé publique et de la médecine préventive, a noté que les infections et les virus comme la grippe se propagent beaucoup plus facilement par temps froid.

« Rester au chaud est très important », a expliqué le Dr Torr. « Nous voyons très souvent la grippe apparaître pendant la saison froide, ces virus se développent par temps froid et se propagent beaucoup mieux par temps froid.

« Dans le froid, si vous n’êtes pas hydraté ou si vous n’êtes pas bien réchauffé, il est très facile d’avoir les muqueuses beaucoup plus sèches et donc vous avez moins de mucus qui vous protège. »

Il est conseillé aux personnes malades ou présentant des symptômes de rester à la maison, d’éviter d’être à proximité des autres et de pratiquer une bonne hygiène, comme tousser dans le coude et se laver soigneusement les mains.

« [Vaccines] aider à réduire la gravité de la maladie, à réduire le risque de complications et à réduire le risque d’hospitalisation », a ajouté le Dr Torr. « Après la vaccination, même si vous avez contracté l’infection, vous êtes susceptible de propager moins de cette infection que quelqu’un d’autre. qui n’a pas reçu le vaccin.